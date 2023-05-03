TNL+ 2023/05/03,
拉美

巴拉圭大選「挺台」候選人勝出，但兩國邦交還不到鬆一口氣的程度

巴拉圭大選「挺台」候選人勝出，但兩國邦交還不到鬆一口氣的程度
巴拉圭總統當選人潘尼亞｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我國在南美洲唯一邦交國巴拉圭於4月30日舉行大選，選舉總統、45名參議員、80名眾議員及17名州長等。選舉結果執政紅黨推出的候選人潘尼亞（Santiago Peña）以42.74％得票率，大勝選前民調預測勢均力敵的反對黨候選人艾里格里（Efraín Alegre）的27.49％得票，將於8月15日就職。

文：楊建平（瓜地馬拉藍第瓦〔Landívar〕大學訪問教授）

75年僅經歷過2008年一次政黨輪替，長期執政的右翼保守、俗稱紅黨（Partido Colorado）的「國家共和聯盟」 （Asociación Nacional Republicana, ANR），雖然美國政府於去（2022）年7月即宣布，對巴拉圭卡提斯（Horacio Cartes）前總統因涉及重大貪腐而實施制裁。

今年1月26日，美國財政部宣布對前總統卡提斯和現任副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velázquez Moreno）因貪腐而實施制裁，兩人遭控收受賄絡以包庇恐怖組織在巴拉圭的活動；現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）亦被指控貪瀆。但長期以來紅黨在地方基層經營紮實，接連不斷的貪污指控並沒有影響此次選民的投票行為。

當選後與中國建交，成為反對黨總統候選人選舉政見

巴拉圭此次大選期間的論戰，除傳統的經濟、貪腐、犯罪、貧窮問題外，是否與台灣斷交轉與中國建交，竟成為總統候選人選舉政見之一，並且獲得國際與地方媒體的大幅報導。

反對黨總統候選人阿萊格雷（Efraín Alegre）支持與中國建交的論述為：巴拉圭以出口大豆及牛肉為主，中國為大豆及牛肉最大的買家，由於與台灣維持外交關係，巴拉圭無法與中國直接貿易，產品須經第三國出口到中國，造成巴拉圭的損失，與中國建交可以獲得較大利益。

阿萊格雷於今（2023）年1月5日接受《路透社》訪問時即表示，若4月贏得大選將與台灣斷交而與中國建交，以促進巴拉圭經濟引擎大豆及牛肉的出口。阿萊格雷在4月27日接受《金融時報》（Financial Times）視訊專訪時更表示，台灣必須「彌補巴拉圭」，以遠離中國的懷抱，並補償巴拉圭所損失的貿易利益。阿萊格雷表示「我們沒看到台灣做出與巴拉圭相等的犧牲」，「台灣給予的承諾太少，而能做的還很多。」

阿萊格雷為第三次角逐總統大選，2013年首次參加大選，以39.05％得票率敗給前總統卡提斯的48.48％，2018年大選以45.08％得票率敗給現任總統阿布鐸的48.96％，第二次參選所獲選票較第一次有大幅成長。但此次在野黨未能整合，另一位在野黨總統候選人古巴斯（Paraguayos Cubas）出乎意料獲得22.92％選票，在野黨選票分割結果，使得阿萊格雷此次27.49％得票率為三次參選中最低的一次。

巴拉圭由兩岸外交競逐中看現可從中獲益的「戰略機遇」

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