澳洲打擊青少年吸電子煙：禁止娛樂性電子煙、憑處方才可購買、高中廁所預計加裝偵測器

綜合《衛報》、《BBC》、《ABC》的報導，澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）在今（2）日宣布，澳洲將禁止娛樂性電子煙的進口與使用，未來民眾需要憑醫療處方籤，才能在藥局購買醫療用電子煙。

澳洲衛生部長巴特勒今日宣佈，為了解決青少年電子煙成癮的問題，將禁止所有一次性電子煙的使用，以及非處方用電子煙的進口。而依舊合法的處方用電子煙，將以類似藥品的方式進行包裝，且會針對其口味、顏色、尼古丁濃度，以及其他成分做嚴格的限制。

衛生部長巴特勒表示，中央政府將會與各領地政府合作，終止便利商店與零售店的電子煙販售。而為了平息反對聲浪，政府將會努力使民眾能夠更容易地獲得用於「合法治療用途」的電子煙處方籤。

巴特勒也表示，在下週二（9日）公布的聯邦預算當中，政府將會斥資6300萬美元，用於禁止電子煙的公共衛生運動、3000萬美元用於戒菸支持計畫，並且編列1.4億美元的預算，用來改善澳洲原住民的煙癮問題。

在澳洲，含有尼古丁的電子煙原本就需要處方籤才能購買，但過去監管不力，電子煙黑市蓬勃發展，因此無法有效控管。而政府在打擊非法進口的電子煙方面，也遭遇許多挫折，因為這些產品沒有氣味，且容易隱藏。

為了更大程度地解決青少年吸電子煙的問題，根據《雪梨晨鋒報》的報導，澳洲教育部預計在今（2023）年7月開始，在公立高中的廁所、浴室安裝4萬台電子煙偵測器。偵測器配有Wi-Fi，如果偵測到學生吸食電子煙，將會觸發機器通知師長。教育部長卡爾（Prue Car）表示，偵測器只是應對青少年電子煙危機的其中1種選擇，但尚未做出最終決定。

根據澳洲統計局的數據，2021至2022年，澳洲的成人吸煙率為10.1％，為全球吸菸率最低的國家之一。但電子煙的使用比例持續上升，且超過一半的使用者為30歲以下的年輕人。

巴特勒表示，電子煙已經成為1種針對兒童的娛樂產品，在零售店內「與棒棒糖和巧克力棒一起販售」。巴特勒認為電子煙對年輕人的健康安全造成了嚴重的影響。

研究顯示，14到17歲的澳洲青少年中，有1/6的人吸過電子煙；18到24歲的年輕人中，有1/4的人有吸電子煙的經驗；相較之下，52歲的巴特勒表示，「在我這個年齡層當中，只有1/7的人吸過電子煙」。

發表在《澳洲與紐西蘭公共衛生雜誌》（Australian and New Zealand Journal of Public Health）的1項研究發現，在15至17歲的青少年當中，有4/5的人表示，很容易在零售店中發現，或是買到電子煙。

衛生部長巴特勒指出，電子煙作為香菸的替代品，被引進市場，但這些產品正在培養新一代的尼古丁成癮者，電子煙已成為「澳洲歷史上最大的漏洞」，而政府「必須根除這項公共衛生威脅」。

這項新的禁止電子煙草案將交由國會表決，若通過，將成為澳洲近10年來，最嚴格的電子煙管制措施。

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核稿編輯：楊士範