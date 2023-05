澳洲打擊青少年吸電子煙：禁止娛樂性電子煙、憑處方才可購買、高中廁所預計加裝偵測器

綜合《衛報》、《BBC》、《ABC》的報導,澳洲衛生部長巴特勒(Mark Butler)在今(2)日宣布,澳洲將禁止娛樂性電子煙的進口與使用,未來民眾需要憑醫療處方籤,才能在藥局購買醫療用電子煙。

澳洲衛生部長巴特勒今日宣佈,為了解決青少年電子煙成癮的問題,將禁止所有一次性電子煙的使用,以及非處方用電子煙的進口。而依舊合法的處方用電子煙,將以類似藥品的方式進行包裝,且會針對其口味、顏色、尼古丁濃度,以及其他成分做嚴格的限制。

衛生部長巴特勒表示,中央政府將會與各領地政府合作,終止便利商店與零售店的電子煙販售。而為了平息反對聲浪,政府將會努力使民眾能夠更容易地獲得用於「合法治療用途」的電子煙處方籤。

巴特勒也表示,在下週二(9日)公布的聯邦預算當中,政府將會斥資6300萬美元,用於禁止電子煙的公共衛生運動、3000萬美元用於戒菸支持計畫,並且編列1.4億美元的預算,用來改善澳洲原住民的煙癮問題。

在澳洲,含有尼古丁的電子煙原本就需要處方籤才能購買,但過去監管不力,電子煙黑市蓬勃發展,因此無法有效控管。而政府在打擊非法進口的電子煙方面,也遭遇許多挫折,因為這些產品沒有氣味,且容易隱藏。

為了更大程度地解決青少年吸電子煙的問題,根據《雪梨晨鋒報》的報導,澳洲教育部預計在今(2023)年7月開始,在公立高中的廁所、浴室安裝4萬台電子煙偵測器。偵測器配有Wi-Fi,如果偵測到學生吸食電子煙,將會觸發機器通知師長。教育部長卡爾(Prue Car)表示,偵測器只是應對青少年電子煙危機的其中1種選擇,但尚未做出最終決定。

根據澳洲統計局的數據,2021至2022年,澳洲的成人吸煙率為10.1%,為全球吸菸率最低的國家之一。但電子煙的使用比例持續上升,且超過一半的使用者為30歲以下的年輕人。

巴特勒表示,電子煙已經成為1種針對兒童的娛樂產品,在零售店內「與棒棒糖和巧克力棒一起販售」。巴特勒認為電子煙對年輕人的健康安全造成了嚴重的影響。

研究顯示,14到17歲的澳洲青少年中,有1/6的人吸過電子煙;18到24歲的年輕人中,有1/4的人有吸電子煙的經驗;相較之下,52歲的巴特勒表示,「在我這個年齡層當中,只有1/7的人吸過電子煙」。

發表在《澳洲與紐西蘭公共衛生雜誌》(Australian and New Zealand Journal of Public Health)的1項研究發現,在15至17歲的青少年當中,有4/5的人表示,很容易在零售店中發現,或是買到電子煙。

衛生部長巴特勒指出,電子煙作為香菸的替代品,被引進市場,但這些產品正在培養新一代的尼古丁成癮者,電子煙已成為「澳洲歷史上最大的漏洞」,而政府「必須根除這項公共衛生威脅」。

這項新的禁止電子煙草案將交由國會表決,若通過,將成為澳洲近10年來,最嚴格的電子煙管制措施。

