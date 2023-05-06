玉姐爭取「自立生活權」勝訴固然振奮，然而被法扶拒於門外的身障者，又有多少？
我們想讓你知道的是
為爭取自立生活的身障者，又豈止玉姐一人？其中因遭到損及權益而急欲尋求法律扶助的人們，卻因法扶各種問題，而被排拒在法扶門外者，又有多少？而法扶作為扶助弱勢的一方代表，除為這些得不到權利救贖的人們，做出切合實義的變革外，如何有效解決或降低這類問題的作法？應是日後值得重點觀察的地方。
文：程翌宸（台灣障礙者權益促進會，權益行動組）
遭霸凌以生踐志：憫苦大愛的台北法扶
近日，讓身障者深受鼓舞的訊息，莫過於玉姐爭取自立生活的個人助理制度案件，在台北高等行政法院判決部分勝訴後，又獲得了新北市政府確定不上訴。雖然如此結果，並不意味著對其它個案產生了拘束力，但就我國身心障礙族群，從既有的慈善模式、醫療模式的舊觀念，走向國際普遍認同的社會模式、人權模式的進程而言，不啻為障權邁進一大步，影響所及，讓往後類似案件有著可資借鑑的先例。
但是，「自立生活」對身障者而言，應不只有個人助理制度，長照服務所提供人力支持，同屬於自立生活一環，卻鮮少有人關注。玉姐案成功的背後，得益於法扶基金會憫恤玉姐的處境，列入指標性案件，加上法扶人權律師努力說服法院，承審法官認真審理，又萃集學者、公益團體、媒體、立委、議員等六方之力，方鑄其功。
然而，為爭取自立生活的身障者，又豈止玉姐一人？其中因遭到損及權益而急欲尋求法律扶助的人們，卻因法扶各種問題，而被排拒在法扶門外者，又有多少？當這些人看到玉姐案獲得豐碩成果，驚羨之餘，自己卻因五花八門或標準不一的理由而被否決其權利在憲法第16條的基礎上，本應具有救濟資格與機會時，不難想像對其相對剝奪感有多強烈。
而法扶作為扶助弱勢的一方代表，除為這些得不到權利救贖的人們，做出切合實義的變革外，如何有效解決或降低這類問題的作法？應是日後值得重點觀察的地方。
我國憲法賦予人民，只要有權利遭受侵害，就可獲得救濟。但這項基本權，因為法扶內部人為因素的問題（後有談及），使原本打不起官司的民眾，因此反而打不成官司。倘若一個人因為資力受限，打不起官司，因此尋求法扶協助，卻因人為因素阻撓，而打不成官司，就結果意義而言，試問有何不同？
進不了法院，自無法訴請負有解釋權能的專業法官，就所遇法律上爭議予以裁決（公正與否屬另一問題），從而使無資力而僅能仰賴法扶支持其爭訟的人們，當權利受損時，依舊只能有啞巴吃黃蓮的無力感，從憲法保障人民訴訟權的立場以及法扶法的立意宗旨來說，是顯然不合理的。
雖然的確有部分身障者，和玉姐一樣，獲得了對爭取自立生活權利的法律扶助，不過是出於幸運呢？還是背後另有原因？否則何以有身障者同樣是自立生活等相關權利遭受侵害，為爭取應有權利，因而屢向法扶台北分會提出申請，卻迭遭駁回？
就比如有身障者，頻遭長照機構挑案、違法侵害權利，主管機關明知問題所在，卻長達一年多來，既未依法處置違法亂紀的長照機構，也不依職權指派長照機構人力支持，以維護弱勢者權益；反與長照機構站同一陣線，排擠、霸凌該位身障者，導致被迫成為「被長照遺忘的人」。
以問題情節而言，難道我國法律沒有救濟其權利的空間嗎？如果答案否定，則審委們維持駁回的背後，又是源自於何種對法律上確信所作的決定？而如果答案是肯定，怎會有玉姐等一干人能獲得權利救濟呢？帶著這個疑惑，從駁回理由一個比一個費解，案件審委一個比一個荒誕，或許能想通些道理。
就拿法扶士林、台北分會來說吧！先後有身障者因為自立生活權益的法律問題，各自到法扶士林分會與台北分會請求扶助，一開始，兩分會都以相同理由駁回，後來，在士林分會的申請案件，通過了審查，獲得扶助。
而在台北分會的申請案件，我們卻看到，審查決定的理由，不但簡單空泛，無法合理支持其審查決定，甚至有案件在法律上仍有爭執的空間，並非完全無理由，卻一律以顯無理由駁回，有失公允，譬如為確認在公法上是否有請求自立生活權利遭受侵害的救濟資格，而取得的專業法律意見書，法律意見書內容從憲法出發，結合大法官解釋有關理論，以及身心障礙者權利公約（The Convention on the Rights of Persons with Disabilities，一般簡稱CRPD）、身心障礙者權益保障法、長期照顧服務法等，得出確實具有公法上請求相關權利的結論。
但法扶台北分會對此法律意見書，沒有給出何以不支持的理由，只簡單記載主管機關函覆內容並非行政處分，或申請人不具主觀公權利等說明，與法律意見書翔實論述形成強烈反差，故以這樣審查決定的品質而言，顯然不合理。更何況，行政機關為免被告，故意在函覆文件上，不用行政處分字樣，或未附上救濟教示方法、期間等訊息，是常有的事。
因此，較為合理的情況是，如果申請人提出一項或多項法律上依據，作為其訴訟程序上可資依循的基礎時，縱然在實體面未必有理由，只要程序面合乎要件規範，審委就不應越過法官的層級，去定奪該申請在實體法上有無理由，因為屬於法院的權責，讓身為「扶助與否」的審委們來代行，實在很奇怪。
此外，審委審查案件的狀況，也令人質疑其專業程度，譬如，有審委已經培訓過CRPD的教育課程，卻在審查決定中，給出CRPD並非國內法的理由，進而駁回申請，十分荒唐；又譬如，有審委審查公法案件時，申請人提到「主觀公權利」，審委竟「ㄏㄚˊ」了一聲，停頓數秒，彷彿聽不懂，然後邊將眼神移到身旁打字員，邊問「什麼叫主觀公權利？」如此表現，能不質疑其審查能力嗎？
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網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
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家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
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若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
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有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
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網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
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整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
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