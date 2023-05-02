利用黃金週假期促台日交流，18位日本國會議員、分4團接力訪台

5月初值日本黃金週假期，有18位日本國會議員利用假期相繼來台訪問。包括跨黨派女性國會議員訪問團將來台與我國女性立委交流，另也有議員組團赴金門參訪。

台灣日本關係協會秘書長范振國今（2）日宣布，5月初有幾個重要的日本國會議員團計畫訪台，包括「自民黨熊本國會議員訪問團」訂於5月2日到5日訪台，成員包括來自熊本縣選區眾議員坂本哲志、眾議員金子恭之、參議員松村祥史、參議員馬場成志等4位國會議員以及熊本縣議會議長、議員及副知事等共計11人，訪台期間將晉見賴副總統、拜會立法院、外交部、經濟部及東亞經濟協會。

Photo Credit: 謝長廷臉書 駐日大使謝長廷（前排中）去年4月30日赴熊本訪問，當時與眾議員坂本哲志（前排右2）、參議員馬場成志（前排右1）見面。

熊本與台灣關係密切，台積電在熊本設廠，預計在2024年底投產，而日本《日刊工業新聞》（Nikkan Kogyo）報導，台積電計劃在熊本興建第2座晶圓廠，量產5奈米或10奈米製程，預估2030年前完工，投資規模有望超過1兆日圓。

另外來訪的參訪團，包括「日本自民黨青年局」訪團訂於5月3日至7日訪台，團員包括自民黨青年局長眾議員鈴木憲和、眾議員藤原崇、參議員佐藤啟、眾議員中曾根康隆、眾議員西野太亮、眾議員山口晉等6位國會議員及青年會議所幹部共計12人，訪台期間將晉見蔡總統、賴副總統，拜會行政院、立法院及外交部，並參訪台北市、新北市及高雄市，以及與三三會青年部、救國團進行交流。

Photo Credit: 中央社 日本自民黨青年局局長鈴木憲和（中）4月25日在自民黨總部宣布，5月3日率團訪台，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並前往高雄參觀前首相安倍晉三銅像及 前首相中曾根康弘左營故居。

「前參議院議長山東昭子參議員訪問團」由日本前參議院議長山東昭子（自民黨）偕同參議員舟山康江（國民民主黨）、眾議員島尻安伊子（自民黨）及參議員今井絵理子（自民黨）等4位跨黨派女性國會議員訪問團訂於5月3日至8日訪台，期間將晉見蔡總統、賴副總統、拜會立法院游院長、外交部吳部長、與我國女性立法委員交流，另將參訪台中市及體驗我國茶藝及書法文化。

Farewell meeting of Ambassador @AnaPPetric with President of Upper House of Japanese Parliament, H.E. Ms Akiko Santo, to thank her for the ongoing support and friendly relations between Slovenia 🇸🇮 and Japan 🇯🇵. @MZZRS @vladaRS pic.twitter.com/tCWqbEM2D9 — Slovenia in Japan 駐日スロヴェニア大使館 (@SLOinJP) July 15, 2022

【日本前參議院議長山東昭子（右）2022年與斯洛維尼亞駐德大使（左）見面】

「奧野信亮眾議員訪問團」由自民黨眾議員奧野信亮偕同黨眾議員西銘恒三郎、鈴木隼人、高村正大等4位國會議員訂於5月3日至6日訪台，訪台期間將拜會立法院、國安會及外交部，並將赴金門參訪。

范振國補充，赴金門參訪的行程是奧野信亮眾議員訪問團要求的，也透露自去年底到最近，有許多日本訪問團都會到金門去參訪。

Photo Credit: 台北駐大阪經濟文化辦事處 日本眾議員奧野信亮（中）2019年拜會台北駐大阪經濟文化辦事處。

范振國表示，這4個訪問團團集中在5月初訪台，是因為日本國會仍然正值開議期間，他們利用現在日本黃金週的連假期間來台訪問。外交部對此表示誠摯歡迎，相信藉由台日間密切的互訪交流，將有助提升雙方在各領域的實質合作及夥伴關係。

而針對外媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）將出席七大工業國集團（G7）峰會，外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉表示，美國將於5月19日至21日前往日本廣島出席G7峰會，隨後赴澳洲雪梨出席四方安全對話（QUAD），期間將短暫停留巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）3小時，在太平洋島國合作論壇會與太平洋島國領導人會面，印度總理莫迪也會參加，這次會議我方並未安排參與，但已密切關注。

U.S. President Joe Biden will hold a trilateral meeting with the leaders of Japan and South Korea later this month in Hiroshima when he travels to the city for a Group of Seven summit. https://t.co/a37r2yLpny — The Japan Times (@japantimes) May 1, 2023

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核稿編輯：楊士範