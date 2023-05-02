利用黃金週假期促台日交流，18位日本國會議員、分4團接力訪台
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雖然日本國會仍然正值開議期間，不過仍有多達18位國會議員利用日本黃金週連假期間來台訪問，除了台積電在日本設廠的熊本縣眾議員組團訪台，也包括日本自民黨青年局成員，屆時將參訪台北市、新北市及高雄市。
5月初值日本黃金週假期，有18位日本國會議員利用假期相繼來台訪問。包括跨黨派女性國會議員訪問團將來台與我國女性立委交流，另也有議員組團赴金門參訪。
台灣日本關係協會秘書長范振國今（2）日宣布，5月初有幾個重要的日本國會議員團計畫訪台，包括「自民黨熊本國會議員訪問團」訂於5月2日到5日訪台，成員包括來自熊本縣選區眾議員坂本哲志、眾議員金子恭之、參議員松村祥史、參議員馬場成志等4位國會議員以及熊本縣議會議長、議員及副知事等共計11人，訪台期間將晉見賴副總統、拜會立法院、外交部、經濟部及東亞經濟協會。
熊本與台灣關係密切，台積電在熊本設廠，預計在2024年底投產，而日本《日刊工業新聞》（Nikkan Kogyo）報導，台積電計劃在熊本興建第2座晶圓廠，量產5奈米或10奈米製程，預估2030年前完工，投資規模有望超過1兆日圓。
另外來訪的參訪團，包括「日本自民黨青年局」訪團訂於5月3日至7日訪台，團員包括自民黨青年局長眾議員鈴木憲和、眾議員藤原崇、參議員佐藤啟、眾議員中曾根康隆、眾議員西野太亮、眾議員山口晉等6位國會議員及青年會議所幹部共計12人，訪台期間將晉見蔡總統、賴副總統，拜會行政院、立法院及外交部，並參訪台北市、新北市及高雄市，以及與三三會青年部、救國團進行交流。
「前參議院議長山東昭子參議員訪問團」由日本前參議院議長山東昭子（自民黨）偕同參議員舟山康江（國民民主黨）、眾議員島尻安伊子（自民黨）及參議員今井絵理子（自民黨）等4位跨黨派女性國會議員訪問團訂於5月3日至8日訪台，期間將晉見蔡總統、賴副總統、拜會立法院游院長、外交部吳部長、與我國女性立法委員交流，另將參訪台中市及體驗我國茶藝及書法文化。
【日本前參議院議長山東昭子（右）2022年與斯洛維尼亞駐德大使（左）見面】
「奧野信亮眾議員訪問團」由自民黨眾議員奧野信亮偕同黨眾議員西銘恒三郎、鈴木隼人、高村正大等4位國會議員訂於5月3日至6日訪台，訪台期間將拜會立法院、國安會及外交部，並將赴金門參訪。
范振國補充，赴金門參訪的行程是奧野信亮眾議員訪問團要求的，也透露自去年底到最近，有許多日本訪問團都會到金門去參訪。
范振國表示，這4個訪問團團集中在5月初訪台，是因為日本國會仍然正值開議期間，他們利用現在日本黃金週的連假期間來台訪問。外交部對此表示誠摯歡迎，相信藉由台日間密切的互訪交流，將有助提升雙方在各領域的實質合作及夥伴關係。
而針對外媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）將出席七大工業國集團（G7）峰會，外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉表示，美國將於5月19日至21日前往日本廣島出席G7峰會，隨後赴澳洲雪梨出席四方安全對話（QUAD），期間將短暫停留巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）3小時，在太平洋島國合作論壇會與太平洋島國領導人會面，印度總理莫迪也會參加，這次會議我方並未安排參與，但已密切關注。
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核稿編輯：楊士範
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud