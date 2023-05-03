im.B借貸媒合平台涉標售假債權詐騙25億，傳負責人捲款潛逃，金管會：已移送檢調
我們想讓你知道的是
負責人曾國緯一開始道歉，公開坦承捏照虛假債權騙取投資人資金用於填補財務缺口，目前確定無力償還利息及本金，聲稱會用10年來還，但在協商過程卻發現曾國緯想以本票做擔保，身上卻連一張證明自己身分的證件都沒有。
「不動產借貸媒合平台im.B」打著標售債權，聲稱高獲利，吸引許多人投資，不過現在不少投入者不只利息沒拿到，連本金也拿不回來，負責人傳出涉嫌捲款潛逃，目前警方陸續接獲受害者報案，將朝涉及詐欺方向調查；被害者也組成自救會，稱有數千人受害，損失總金額多達25億元。
imB屬於P2P平台，由台灣金隆公司成立，官網標榜合法，媒合欠債方和原始債權人後，再把債權轉讓給投資者，主打高利息。立委吳怡玎今天早上陪數位受害者召開記者會，表示P2P很多業者是正常營運的，金管會是有建議P2P跟銀行合作，就是因為知道銀行稽核嚴謹，這樣的平台受眾會越來越多；現在這個平台有個業務的人頭帳戶金流多達5000萬，這種異常狀況銀行竟然沒有警示，主管機關有疏失。金管會則表示此案已經移送檢調。
台大財金系畢業生遭騙271萬
YouTuber宅女退休吃喝生活日前在影片中透露，今年3月她在網路上查到一個被動收入的管道，不僅聲稱是合法經營，還找名人代言，透過「不動產借貸」的方法詐騙受害者。起初她只是小額投入，後來有一個更大的投資方案，可以將投資利率從8％提升至11％，一時鬼迷心竅，便把活儲及高息的存款都領出，甚至向銀行貸款，全部投入借貸，隨後發現是自己落入了「龐氏騙局」，最終270萬的積蓄血本無歸。
受害者陳先生控訴，他透過平台業務知道，投資可有年利息9到12%，且有名人代言，及相關參加金融展的照片，放心把錢投入。前期使用紙本合約，半年內退還本金，2019年因重新購買股權，改用線上合約，當時債權大量增加，認為應是發展順利。到了2020年疫情，開始有本金無法匯回，之後利息也不發了。
另一位受害者羅小姐表示，出問題後她找上平台業務，業務有個「私下方案」，即簽保密協定，折讓20%就把本金還回來。但如果她折讓，業務也只是找下一個受害者買她的債權。她希望政府機關可以預防負責人潛逃出境、脫產。
根據imB自救會成員說明，平台從2021年初開始違約拒還本金，於今年4月20日停止利息支付。據了解，受者者遍及全台，目前台北、新竹、桃園等地都已成立自救會。
根據受害者陳述，在台中場協商會當中，負責人曾國緯一開始道歉連連，公開坦承捏照不實虛假債權騙取投資人資金用於填補財務缺口，自白有高達九成以上債權都是假的，目前已確定無力償還投資人利息及本金。曾國緯表現得非常有誠意，聲稱會用10年時間來償還本金，但在協商過程中，卻發現曾國緯想要以本票做擔保，身上卻連一張可以證明自己身分的證件都沒有，讓大家對於他的還款計畫存有疑慮，果不其然要到台北場補本票簽名，負責人卻已消聲匿跡了。
金管會銀行局：非銀行卻從事相關業務最高可罰5億，關7年
銀行副局長童政彰表示，根據《銀行法》規定，「非銀行不得收受存款」，根據規定，如果以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，都算是收受存款論，是有刑事責任。
像是「im.B」非銀行卻從事銀行相關業務，若調查後確定違反第29條第1項，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上，2億元以下罰金；其因犯罪獲取的財物或財產上利益達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元至5億元罰金。
銀行局長莊琇媛今早也證實，「im.B」違反《銀行法》有不當吸金疑慮，4月27日和28日這兩天有收到約4到5件投資人陳情，因為《銀行法》不當募集資金是屬於刑法，因此這兩天已移送檢調，後續會配合檢調。
莊琇媛也說明，目前銀行公會已訂有銀行和P2P業者往來的自律規範，目前和各銀行往來的幾家P2P業者都有依照規範辦理。據銀行公會2023年3月底止，共有3家銀行與4家P2P業者有合作關係。不過有些P2P業者的經營業務項目可能當初沒有跟銀行充分揭露，導致銀行無法掌握，後續監控也沒發現，導致只把這家P2P當成一般客戶。
童政彰也提醒，民眾從事借貸行為應意識4大風險。第一，貸與人與借用人互不相識，對於倒帳風險難以合理預期評估；第二，網路借貸平台若經營管理能力不足、內控不佳，可能發生捲款潛逃、詐欺或資訊系統因駭客入侵致交易資料遭竄改、交易款項被盜或個資外洩等侵害權益事項。第三，貸與人出借後，款項並非可隨時收回，縱使有債權讓與機制，但不保證讓與成功，貸與人會面臨流動性風險；第四，借款與存款不同，不能保證收回，民眾對未來的損失或糾紛需審慎評估並注意風險。
臉書粉絲專頁「律師真心話」則提醒，除非對方在約簽協議前，可以直接拿一筆你能接受的錢還你(不要相信分期了)，否則就不要簽，然後還是要提告，保障自己的權益。
新聞來源
- imB網路借貸平台爆詐騙 金管會證實已移送（經濟日報）
- imB 借貸平台發生什麼事？吸金、詐騙、捲款！imB 是一場 P2P 龐氏騙局嗎？（股感）
- 網路借貸imB平台涉詐25億 逾5千人受害組自救會（公視）
- 台大女被騙270萬！律師揭「龐氏騙局暗黑操作」 投資人跑太慢慘了（ETtoday）
- im.B借貸平台涉詐騙25億 金管會：違反銀行法最重罰5億（自由時報）
延伸閱讀
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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