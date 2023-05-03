2023/05/03,
社會

im.B借貸媒合平台涉標售假債權詐騙25億，傳負責人捲款潛逃，金管會：已移送檢調

im.B借貸媒合平台涉標售假債權詐騙25億，傳負責人捲款潛逃，金管會：已移送檢調
取自im.B臉書粉絲專頁（現已移除關閉）

我們想讓你知道的是

負責人曾國緯一開始道歉，公開坦承捏照虛假債權騙取投資人資金用於填補財務缺口，目前確定無力償還利息及本金，聲稱會用10年來還，但在協商過程卻發現曾國緯想以本票做擔保，身上卻連一張證明自己身分的證件都沒有。

「不動產借貸媒合平台im.B」打著標售債權，聲稱高獲利，吸引許多人投資，不過現在不少投入者不只利息沒拿到，連本金也拿不回來，負責人傳出涉嫌捲款潛逃，目前警方陸續接獲受害者報案，將朝涉及詐欺方向調查；被害者也組成自救會，稱有數千人受害，損失總金額多達25億元。

imB屬於P2P平台，由台灣金隆公司成立，官網標榜合法，媒合欠債方和原始債權人後，再把債權轉讓給投資者，主打高利息。立委吳怡玎今天早上陪數位受害者召開記者會，表示P2P很多業者是正常營運的，金管會是有建議P2P跟銀行合作，就是因為知道銀行稽核嚴謹，這樣的平台受眾會越來越多；現在這個平台有個業務的人頭帳戶金流多達5000萬，這種異常狀況銀行竟然沒有警示，主管機關有疏失。金管會則表示此案已經移送檢調。

台大財金系畢業生遭騙271萬

YouTuber宅女退休吃喝生活日前在影片中透露，今年3月她在網路上查到一個被動收入的管道，不僅聲稱是合法經營，還找名人代言，透過「不動產借貸」的方法詐騙受害者。起初她只是小額投入，後來有一個更大的投資方案，可以將投資利率從8％提升至11％，一時鬼迷心竅，便把活儲及高息的存款都領出，甚至向銀行貸款，全部投入借貸，隨後發現是自己落入了「龐氏騙局」，最終270萬的積蓄血本無歸。

受害者陳先生控訴，他透過平台業務知道，投資可有年利息9到12%，且有名人代言，及相關參加金融展的照片，放心把錢投入。前期使用紙本合約，半年內退還本金，2019年因重新購買股權，改用線上合約，當時債權大量增加，認為應是發展順利。到了2020年疫情，開始有本金無法匯回，之後利息也不發了。

另一位受害者羅小姐表示，出問題後她找上平台業務，業務有個「私下方案」，即簽保密協定，折讓20%就把本金還回來。但如果她折讓，業務也只是找下一個受害者買她的債權。她希望政府機關可以預防負責人潛逃出境、脫產。

根據imB自救會成員說明，平台從2021年初開始違約拒還本金，於今年4月20日停止利息支付。據了解，受者者遍及全台，目前台北、新竹、桃園等地都已成立自救會。

根據受害者陳述，在台中場協商會當中，負責人曾國緯一開始道歉連連，公開坦承捏照不實虛假債權騙取投資人資金用於填補財務缺口，自白有高達九成以上債權都是假的，目前已確定無力償還投資人利息及本金。曾國緯表現得非常有誠意，聲稱會用10年時間來償還本金，但在協商過程中，卻發現曾國緯想要以本票做擔保，身上卻連一張可以證明自己身分的證件都沒有，讓大家對於他的還款計畫存有疑慮，果不其然要到台北場補本票簽名，負責人卻已消聲匿跡了。

金管會銀行局：非銀行卻從事相關業務最高可罰5億，關7年

銀行副局長童政彰表示，根據《銀行法》規定，「非銀行不得收受存款」，根據規定，如果以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，都算是收受存款論，是有刑事責任。

像是「im.B」非銀行卻從事銀行相關業務，若調查後確定違反第29條第1項，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上，2億元以下罰金；其因犯罪獲取的財物或財產上利益達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元至5億元罰金。

銀行局長莊琇媛今早也證實，「im.B」違反《銀行法》有不當吸金疑慮，4月27日和28日這兩天有收到約4到5件投資人陳情，因為《銀行法》不當募集資金是屬於刑法，因此這兩天已移送檢調，後續會配合檢調。

莊琇媛也說明，目前銀行公會已訂有銀行和P2P業者往來的自律規範，目前和各銀行往來的幾家P2P業者都有依照規範辦理。據銀行公會2023年3月底止，共有3家銀行與4家P2P業者有合作關係。不過有些P2P業者的經營業務項目可能當初沒有跟銀行充分揭露，導致銀行無法掌握，後續監控也沒發現，導致只把這家P2P當成一般客戶。

童政彰也提醒，民眾從事借貸行為應意識4大風險。第一，貸與人與借用人互不相識，對於倒帳風險難以合理預期評估；第二，網路借貸平台若經營管理能力不足、內控不佳，可能發生捲款潛逃、詐欺或資訊系統因駭客入侵致交易資料遭竄改、交易款項被盜或個資外洩等侵害權益事項。第三，貸與人出借後，款項並非可隨時收回，縱使有債權讓與機制，但不保證讓與成功，貸與人會面臨流動性風險；第四，借款與存款不同，不能保證收回，民眾對未來的損失或糾紛需審慎評估並注意風險。

臉書粉絲專頁「律師真心話」則提醒，除非對方在約簽協議前，可以直接拿一筆你能接受的錢還你(不要相信分期了)，否則就不要簽，然後還是要提告，保障自己的權益。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。