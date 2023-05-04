TNL+ 2023/05/04,
國際

達賴喇嘛「舌吻」爭議：藏人傳統文化對舌頭的認知，與西方國家和中國完全不一樣

達賴喇嘛「舌吻」爭議：藏人傳統文化對舌頭的認知，與西方國家和中國完全不一樣
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在西方現代文明下，觸碰舌頭，法式親吻，把舌頭伸入對方的嘴中，是只有情侶夫婦之間才會做的事。正因為「親密」，所以才會不覺得「骯髒」。在這種場合下，舌頭所代表的意思就不是「骯髒」，而是和性、親密關係相關聯的器官。

四月，一段達賴喇嘛的短片突然在網上瘋傳。查此事發生在今（2023）年二月，達賴喇嘛在印度北部薩蘭達拉（流亡藏人在印度的聚居點）進行的，由印度房地產公司M3M集團的慈善機構M3M基金會組織的一個講座上，一個印度男孩向達賴喇嘛提問，是否能擁抱他。

達賴喇嘛一開始沒聽懂，聽懂之後，就同意了。他不但擁抱了印度男孩，還以額頭觸碰等，甚至還伸出舌頭，對男孩說「suck my tongue」（男孩沒有照做）。事隔差不多兩個月，這個片段，特別是「suck my tongue」的部分被單獨抽出來在網上傳播。

達賴喇嘛被指責為「戀童癖」、「MeToo男孩」、「猥褻」等。達賴喇嘛辦公室很快刊出道歉聲明。

中國一向不喜歡達賴喇嘛，於是中文自媒體彷彿「撿到槍」，就連一向在中國網路被封殺的「達賴喇嘛」也被解禁了。但值得指出的是，指責達賴喇嘛的不僅有中國的自媒體，還有西方不少關注兒童權利的組織。

筆者一向反對藏獨，也無意評論達賴喇嘛的政治立場。然而，這件事被中外媒體嚴重扭曲，筆者認為有必要說句公道話。

首先，此事發生的場合就不可能「猥褻」男孩，主角和其父母也不認為是猥褻

此事發生的場合是公開的講座，有錄製影片。如果看過這個事發經過影片，就會知道根本不存在「猥褻」的可能。整個事件經過，都沒有任何「色情」意味。

據報導，小男孩的母親是組織者之一，當時她就在主席台上坐著，在影片上也能看到她。其父親也在現場。在這種場合，達賴喇嘛又是焦點人物，眾目睽睽之下，不可能出現以滿足性慾為目的指猥褻行為。

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