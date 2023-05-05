Netflix《人選之人－造浪者》：擺脫台劇不協調演技與脫節台詞，更讓我想起《新聞急先鋒》
我們想讓你知道的是
台劇向來最讓我難以接受的就是口條和演技的不協調，台詞要不是與現實脫節，就是節奏或是氛圍難以掌握，《人選之人》在這一方面卻處理得非常漂亮，不只靈活地在不同語境之間切換，對話節奏，對話之外的潛台詞，都掌握得很好。
文：Kissa
這些很小很小的事情，都和台灣未來一樣重要。
自從Netflix宣布《人選之人－造浪者》的卡司以來，就非常期待這部作品，原因無他，光是謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏，對我來說簡直是台灣演員的夢幻組合。當然，同時也難免擔心是否會落入Netflix攝製台劇常見的落差感。實際上線後，終於確定這齣劇非常值得一看。甚至很多地方會讓我不自覺大呼過癮。
在這個演員組合當中，謝盈萱向來是我心目中表現從來不讓人失望的演員，我也常提到，曾經有幸看過她還在劇場時期的演出，真的就是用全身在演戲的一位演員。黃健瑋更是從我開始看台灣電影以來，第一個格外印象深刻的演員。王淨除了《返校》中一舉成名外，近年來演技變化順暢自然，幾乎可以說是票房保證。
至於最年輕的陳姸霏，先前在《無聲》、《孤味》接連推出那年也是讓我印象深刻，而且和謝盈萱更是在《孤味》中同場過，在兩部電影中她表現出完全不同的表演，而且都很到位，甚至不輸《孤位》的其他當家演員，當時就很期待她後續的演出。其他演員出場後更是許多熟悉而喜歡的面孔，表現也都各到其位，以台劇來說真的像是在看一場明星賽一樣舒服。
然而，提到《孤味》也不得不說，當時《孤味》的演員也都是演技精湛的一批人，但是電影中總有種不協調感，像是各自在演自己的一場戲，導演似乎沒辦法居中協調他們的演技。《人選之人》就完全沒有這個問題，甚至每個人都能夠靈活切換。導演協調和轉換的功力非常棒，尤其這齣劇其實處理了很多很多議題和現實的糾結，但是卻不會落於台劇常見的自溺語調。
事實上，台劇向來最讓我難以接受的就是口條和演技的不協調。尤其是華語演出，長久以來台詞要不就是與現實脫節的濃厚詞藻，要不就是節奏或是氛圍難以掌握。總是會讓人有種出戲的感覺。
《人選之人》在這一方面卻處理得非常漂亮，不只是靈活地在不同語境之間切換，對話的節奏，對話之外的潛台詞，都掌握得很好。而且是每一個角色，每一句話都非常漂亮而精準，甚至連反派都是。甚至王淨和陳姸霏用英文對戲都不會讓我覺得有什麼出戲感。
這一齣劇的編劇是劇場編劇簡莉穎和第一次編劇的厭世姬，我很喜歡呈現出來的劇本，有著近似劇場的寫實感，但是不會有過於劇場化的台詞對話。剪接、表演的節奏也都掌握得剛剛好。重要的每一場對話都控制的非場精準。
語境這件事情，就是講究在不同的對話脈絡下，會用不同的語調、用詞甚至語言，背後都帶著自己的脈絡和潛台詞，許多台劇都會連處理一種語境都很難。而這樣一齣處理政治寫實的劇，這一方面更是需要精準的處理。
事實上，在看的過程中，我多次想起這個類型當中我最喜歡的一齣劇《新聞急先鋒》，《人選之人》對我來說，有著《新聞急先鋒》的那種調性，但是不會過於美劇，仍然很扎實地貼近台灣的生活感。甚至某些時候讓我覺得更超越了《新聞急先鋒》。
之所以會給我《新聞急先鋒》的感覺，或許還有一點是因為，這齣劇很重視將角色的故事講好，把每個角色都視為一個人去看待，即使是一個小配角也是，他們都有自己的生活，自己的難處以及自己的想法，而不只是為了議題、為了一個故事目標而服務的平面角色。
你在看的過程中，很容易想像、感受他們作為一個在台灣生活的人，面臨那個處境，而他們的反應互動也就會很自然。事實上，寫實最難的就難在於，真實不是那麼的單線性的，真實是同時有很多事情在交雜著的，甚至你在一場對話中，你可能在思考另一場對話；在一段對話之上，你們其實在進行另一段對話。
然而，要全部捕捉下來是不可能的，那只會亂成一團，所以這其中的精準梳理就很重要。而且這齣劇捕捉的是一個很貼實，又很難處理的選舉文化，卻拍出很生活的寫實質感。不會流於平淡瑣碎，卻也不會過於矯情。
每個人面對的職場、理想、現實、家庭、生活、慾望、妥協，都漂亮地調味在裡面，一道道精心擺盤之後端上來。小小的細節，卻是精準的呈現。總之，《人選之人－造浪者》確實從各方面來說，我覺得都是值得一看的劇。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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