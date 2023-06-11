TNL+ 2023/06/11,
中國

東西文明分庭抗禮：中國「一帶一路」與中俄「全面戰略夥伴關係」形成鮮明對比

東西文明分庭抗禮：中國「一帶一路」與中俄「全面戰略夥伴關係」形成鮮明對比
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國並非不熟悉西方的現代性歷程與後現代結構，甚至能以此造成西方國家的結構性風險，同時也未能以對後現代的理解對開發中國家推動同一標準的共同發展，而是以自身的現實為優先考量。面對中國與發展中國家的問題，中國的取捨仍是以現實政治為優先考量，並且循著西方國家的開放社會結構持續發生作用，恐將成為比政治對抗更嚴峻的文明對立問題。

中共二十大結束後，完成階段性的政治上安內的目標，疫情管控的政策也轉向開放，活動力與目光再次將活動放在對外事務。在2019年疫情發生之前的美中貿易戰延續至今，使得中國的經濟復甦之路不甚順遂。

地緣政治方面，美國主導的QUAD讓中國的東南邊緣地帶陷入包圍，更以全球性的離岸平衡思維建立AUKUS，使得中國同時面臨全球與地區性的安全挑戰。

面對來自於國際政治與經濟體系的雙重壓力，客觀形勢上使得西方國家思考如何與中國「去風險化」，降低依賴中國造成的發展風險，從而相對地使得中國得考量如何避免與全球化貿易體系脫鉤。

然而，對中國更迫切的挑戰來自於電腦科學領域，由於無法取得產品與先進製程，中國與西方國家之間的演算能力競賽將落入下風，中國在半導體科技的世界體系將從半邊陲移動至「邊陲」，連帶使得中國可能停留在傳統製造業的生產區位。

現代性的制約讓中國發展選擇有限

面對西方國家限制取得半導體科技的能力，中國受限於現代性的發展的進程，在世界體系的功能性一定程度的被西方國家制約，這樣的例子在工業革命初期的也可以見到。英國限制紡織機出口和人力的流動，目的是使歐洲大陸成為英國的羊毛產地，使其停滯的紡織技術在短時間內不容易超越英國。

對西方國家而言，今日的中國若能停留在製造業區位，「騰籠換鳥」的產業升級只能平行轉移到其他行業，便不會動搖西方「知識與權力」結構。

中國若要選擇其他國家作為援手，從而改變發展與地緣的鉗制，只能回頭尋找同樣發展階段的夥伴。然而，南方的印度是地理條件上自然的競爭對手，北方的俄國雖然關係已有改善，但是中國的民族主義對於東北失土仍有異音，俄國自身也不願意輕易將中亞地區的影響力讓與中國，而今作為陷入長期僵持的俄烏戰爭，才迫於現實接受與中國之間的「全面戰略夥伴關係」。

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