從Apple Pay到iPhone「卡緊收」，蘋果如何為自己和消費者省下更多中介成本？
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除了推出極具吸引力的高利帳戶外，手機龍頭蘋果近來推出的亮點都與金融相關，包括先買後付、商用感應支付平台「iPhone卡緊收」等，蘋果內部啟動的「突破專案」，要將自己變成一家成熟的支付和金融服務公司。
文：洪綾襄
蘋果電腦創辦人賈伯斯曾有名言：「能當海盜，何必加入海軍？」4月17日，蘋果電腦宣布，即日起將與高盛（Goldman Sachs）合作，為美國的Apple Card用戶提供每年4.15%的高利儲蓄帳戶，綁定消費，不但可以增加Daily Cash獎勵，而且免手續費、沒有最低門檻。不僅展示了蘋果從科技數位領域實現去金融中介化的企圖心，也讓面臨存款外流壓力的傳統銀行壓力倍增。
過去1年，儘管美國聯準會將基準利率一舉拉到4.83%，但是銀行的儲蓄利率並沒有跟上。至今美國儲蓄帳戶的平均年化收益率（APY）仍停留在0.35%；加上3月中小型銀行連環爆，存戶對銀行失去信心，存款蜂擁轉進貨幣市場基金。3月中旬，銀行存款從18兆美元，驟降至17兆美元，而貨幣市場基金則在一個月內暴增了約一兆美元，逼近5.5兆美元。
搶用戶！利率高出全美10倍
蘋果此刻推出高利帳戶就極具吸引力，因為其利率不但比全國利率水準高出10倍以上，更優於主流金融機構。輿論認為，這可能是蘋果從Apple Pay切入金融來，最突破性的服務。
事實上，蘋果亟思突破早已不是祕密。去年《彭博》便報導，蘋果內部正推動「突破專案」（Project Breakout），目標為強化自己的支付處理、風險管理、詐騙防制和信用承銷能力，以降低對外部發卡機構、收單銀行與其他第3方等金融中介機構的倚賴，進而將自己變成一家成熟的支付和金融服務公司。
根據蘋果年報，包含廣告、支付、數位內容訂閱的服務類營收，連年雙位數成長。《彭博》指出，當iPhone、iPad和MacBook等硬體銷售，與從收費性應用程式中抽成等兩大收入的成長性都進入高原期，Apple Pay、Wallet等服務將是新機會。
不過，在高利帳戶推出之前，突破專案的成果並沒有字面上那麼具爆發性。事實上，從2014年以來，蘋果併購多家新創，也與金融機構頻繁合作，也僅是在手機錢包中逐步建構無現金支付、票卡收納等功能。但無論如何，蘋果默默累積了不少經營金融業所需的專業與數據，並已將目光從消費者個人體驗，轉向規模更大的商業解決方案。
4月20日，蘋果宣布，商用收付服務「iPhone卡緊收」（Tap to Pay on iPhone）在台灣登場。該服務去年2月在美國首發，台灣則是首個海外市場，而中國信託和Tap Pay為首批提供「iPhone卡緊收」業者。
拚市占！降低商用收付門檻
作為蘋果全球首家合作該業務的銀行，中國信託支付金融事業處處長陳德風指出，小微商家使用iPhone卡緊收，毋須新增任何設備，只要在結帳時，讓消費者將iPhone或者Apple Watch的Apple Pay、感應式信用卡或其他電子錢包，靠近商家的iPhone嗶一下，交易便會透過NFC技術完成；不但加速支付流程，也可以替商家省下購置硬體設備的月租費。
傳統跨國支付體系為一套極其複雜的中介系統，包括發卡銀行、發卡組織、收單行、清算中心、支付網關等，蘋果以科技巨擘之力介入後，對中介者各有衝擊，目前仍難定論孰消孰長；但可以看出，蘋果將繼續嘗試更多繞過大型金融機構和資訊處理商的新途徑，不僅讓自己的支付體驗更為流暢，也為自己和消費者省下更多中介成本。
蘋果若大舉揮軍金融，勢必要面對監管、營運壓力和信用風險，金管會主委黃天牧直言，「蘋果高利儲戶若來台落地，要遵循《銀行法》規定。」未來蘋果是否會成為金融業的海盜？值得持續關注。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
我們想讓你知道的是
為了便利現代人忙碌的生活作息，全家便利商店結合線下4000家實體店舖優勢，推出全新自取服務「FamiNow」，結合便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能多元取貨，從自取、跨店領取、外送到家取，讓全家不只是你家，更是生活中的好管家。
全家就是你家，更是你的好管家！
現代人生活忙碌，時間常常無法自由掌控，有時連吃個飯都要分秒必爭，這時，如果有一個可以替自己分憂解勞的幫手，讓人可以「吃什麼、何時拿、怎麼取」都自由選擇，那就太方便了。
看見大家生活中的困擾，全家APP推出全新「FamiNow」服務，只要使用既有的「全家便利商店APP」，點選「FamiNow」，就可以自由選擇多元取貨方式、多種餐飲美食，更方便的是可以直接使用全盈+PAY支付累積點數，或綁定信用卡，便利的體驗讓所有人都可以方便使用「全家你家都能取」的貼心服務，所有選擇 ”UP TO YOU“！
過去兩年，疫情催生了「零接觸經濟」，也使得取餐習慣變得更加彈性，「多元取貨、多元通路」已成最新零售模式。因此，FamiNow 也方便消費者依自己的習慣愛好，藉由全台灣 4000 多家全家便利商店背後支援，讓消費者能彈性取貨，無論是想要預訂自取、跨店領取、還是外送到家取，全部 UP TO YOU！
例如，當你一整天被會議塞滿，想趁空擋來杯沁涼的咖啡，但想到公司旁邊的全家，下午時段咖啡非常熱門，有時可能得等上十分鐘。這時候，只要在會議前事先預定好取咖啡的時間，就可以抓緊空檔順利拿到解憂的咖啡！
同時FamiNow也支援跨店間的商品領取，提供店址腹地3公里內，「全家」A店訂購、B店自取，選擇離自己最近的全家領取，不必大費周章，就能選購更多種商品，例如FamiSuper生鮮蔬菜，為訂餐、購物提供全新便利選擇。
當然，外送也是少不了的服務，尤其是下班洗完澡、穿著睡衣不想出門時，24小時都能送到家的全家美食是最棒的選擇。當加熱好的椒麻鍋貼、韓式炸雞、外加一杯濃郁的冰仙女醇奶茶送到門口，簡直是人間至福。
在FamiNow多元取貨的便利下，搭配24小時全天候的即時服務，更是能滿足每一種生活情境的需求，無論幾點，都可以輕鬆取得最想要的商品。
例如，早上不小心睡過頭，八點半才匆匆趕上捷運，根本沒有時間買好早餐。這時拿出FamiNow預訂無糖豆漿與三明治並線上完成付款，就可以在公司旁邊的全家便利商店快速領取，完美解決第一個餓肚子危機。
接著，時間來到下午兩點，愛吃甜點的同事開始慫恿大家一起訂下午茶解饞，這時FamiNow又派上用場：大夥們一個個選好自己的咖啡、泡芙跟蛋糕，訂好東西直接到店取。
下班前收到朋友簡訊，才突然想起今晚約了新家派對，趕緊先用手機預訂好火鍋料與新鮮蔬菜，不用跑多個點也可以一站購足所有東西。就算派對開到半夜，酒酣耳熱之際想吃下酒宵夜怎麼辦？手機打開立刻訂，免等微波，24小時服務所有人的胃！
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最方便的是，消費者不必再下載新的APP，可以直接在既有 全家 APP 使用FamiNow功能，並使用全盈+PAY快速付款，簡單又省時。
以自取為例，只需要點選FamiNow圖示，接著設定好地址定位，APP會自動推薦最近的店家給你，並且可自由選擇想訂購的商品，結帳後於指定時間前往全家，就能以取貨碼向店員快速領取。同樣的操作方式，也可以改以外送服務，一指下訂就能送到家，操作介面最便利。
即日起，線下4000家實體店舖都可配合「FamiNow」服務，便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能自取、跨店領取與外送。有了FamiNow這個好管家，就算再忙也能不慌不忙，幫助你將寶貴的時間省下來，留給更重要的人事物，讓生活的腳步UP TO YOU！
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