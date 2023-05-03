從Apple Pay到iPhone「卡緊收」，蘋果如何為自己和消費者省下更多中介成本？

文：洪綾襄

蘋果電腦創辦人賈伯斯曾有名言：「能當海盜，何必加入海軍？」4月17日，蘋果電腦宣布，即日起將與高盛（Goldman Sachs）合作，為美國的Apple Card用戶提供每年4.15%的高利儲蓄帳戶，綁定消費，不但可以增加Daily Cash獎勵，而且免手續費、沒有最低門檻。不僅展示了蘋果從科技數位領域實現去金融中介化的企圖心，也讓面臨存款外流壓力的傳統銀行壓力倍增。

過去1年，儘管美國聯準會將基準利率一舉拉到4.83%，但是銀行的儲蓄利率並沒有跟上。至今美國儲蓄帳戶的平均年化收益率（APY）仍停留在0.35%；加上3月中小型銀行連環爆，存戶對銀行失去信心，存款蜂擁轉進貨幣市場基金。3月中旬，銀行存款從18兆美元，驟降至17兆美元，而貨幣市場基金則在一個月內暴增了約一兆美元，逼近5.5兆美元。

搶用戶！利率高出全美10倍

蘋果此刻推出高利帳戶就極具吸引力，因為其利率不但比全國利率水準高出10倍以上，更優於主流金融機構。輿論認為，這可能是蘋果從Apple Pay切入金融來，最突破性的服務。

事實上，蘋果亟思突破早已不是祕密。去年《彭博》便報導，蘋果內部正推動「突破專案」（Project Breakout），目標為強化自己的支付處理、風險管理、詐騙防制和信用承銷能力，以降低對外部發卡機構、收單銀行與其他第3方等金融中介機構的倚賴，進而將自己變成一家成熟的支付和金融服務公司。

根據蘋果年報，包含廣告、支付、數位內容訂閱的服務類營收，連年雙位數成長。《彭博》指出，當iPhone、iPad和MacBook等硬體銷售，與從收費性應用程式中抽成等兩大收入的成長性都進入高原期，Apple Pay、Wallet等服務將是新機會。

Photo Credit: 財訊

不過，在高利帳戶推出之前，突破專案的成果並沒有字面上那麼具爆發性。事實上，從2014年以來，蘋果併購多家新創，也與金融機構頻繁合作，也僅是在手機錢包中逐步建構無現金支付、票卡收納等功能。但無論如何，蘋果默默累積了不少經營金融業所需的專業與數據，並已將目光從消費者個人體驗，轉向規模更大的商業解決方案。

4月20日，蘋果宣布，商用收付服務「iPhone卡緊收」（Tap to Pay on iPhone）在台灣登場。該服務去年2月在美國首發，台灣則是首個海外市場，而中國信託和Tap Pay為首批提供「iPhone卡緊收」業者。

拚市占！降低商用收付門檻

作為蘋果全球首家合作該業務的銀行，中國信託支付金融事業處處長陳德風指出，小微商家使用iPhone卡緊收，毋須新增任何設備，只要在結帳時，讓消費者將iPhone或者Apple Watch的Apple Pay、感應式信用卡或其他電子錢包，靠近商家的iPhone嗶一下，交易便會透過NFC技術完成；不但加速支付流程，也可以替商家省下購置硬體設備的月租費。

傳統跨國支付體系為一套極其複雜的中介系統，包括發卡銀行、發卡組織、收單行、清算中心、支付網關等，蘋果以科技巨擘之力介入後，對中介者各有衝擊，目前仍難定論孰消孰長；但可以看出，蘋果將繼續嘗試更多繞過大型金融機構和資訊處理商的新途徑，不僅讓自己的支付體驗更為流暢，也為自己和消費者省下更多中介成本。

蘋果若大舉揮軍金融，勢必要面對監管、營運壓力和信用風險，金管會主委黃天牧直言，「蘋果高利儲戶若來台落地，要遵循《銀行法》規定。」未來蘋果是否會成為金融業的海盜？值得持續關注。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀