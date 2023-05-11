《親愛的，那不是你的錯》：發生「杏仁核劫持」時，人會突然出現極度誇張的情緒反應

文：瑪麗安．羅哈斯（Marian Rojas）

高度緊張的情緒記憶

某些事件或回憶具有強烈的情感衝擊，而這表示，當我們重溫這些記憶時，我們的神經連結會以特定方式啟動，使全身都受到影響，隨之而來的是皮質醇和腎上腺素上升，導致出現顫抖、心跳過快、冒汗、換氣過度等症狀。

杏仁核受影響或受損的人，在感知警告、危險和風險方面存在著嚴重的問題。

心理學家丹尼爾．高爾曼（Daniel Goleman）在一本討論EQ的書中，曾創造了一個術語，叫做「杏仁核劫持」（amygdala hijack）。發生杏仁核劫持時，人會突然出現極度誇張的情緒反應。

有些人受到刺激時，身體會產生極大的反應，這不一定是因為精神出現問題，也有可能是因為過去的事件帶來巨大的情感負擔，使他們的感覺受到阻礙，因此面對類似的情況時，就會回憶起當時的事件，因而無法做出合理的選擇或清晰地進行推理─這種反應就是被自己的情緒控制了。

我們都認識曾經有過這種情況的人，他們脾氣暴躁，遇到輕微的刺激就會跟別人發生正面衝突，你可能會說他們是「隨便亂發飆」、「不知收斂」或「脾氣暴躁」。然而，這有解決辦法嗎？確實有，那就是去學習管理情緒，並努力理解造成這些反應的根源。

個案研究：吉勒摩

吉勒摩和萊拉目前結婚三年了。他在實驗室工作，而她是心臟病專家，他們兩個是在某一次亞特蘭大（Atlanta）的醫學研討會上認識的。以前，她都會和當時的男友一起去參加研討會，男友跟她是隸屬於同一間醫院的醫師，但有一次，對方沒有同行。

吉勒摩原本就已經因為工作與萊拉互動過幾次，她深深吸引著他，畢竟她是一個有魅力的女人，他很喜歡和她相處，但他也知道她有男友，而且是他在工作上有往來的醫師，因為這個緣故，他刻意與那位醫師保持距離。這次在研討會期間，他察覺到萊拉的變化，她變得更友善、更親密，他還發現她試圖為他騰出更多時間。吉勒摩很緊張，不知道該怎麼做，但某天晚上，兩人晚餐後一起喝了幾杯酒，最終來到了她的房間。

吉勒摩很尷尬，他想知道萊拉的感受，也想知道她的男友會怎麼說─他腦中有好多疑問，他既熱情又焦躁，亟需解決他的情緒困境。她解釋說，她和男友已經走不下去了，回去之後就會和對方分手。

後來，她真的做到了，幾個月後，吉勒摩和萊拉正式交往，但他控制慾很強，無法忍受她一個人去開會，只要有人靠近她，或者約她吃飯討論工作，他就會情緒大爆發、反應過度，而他的理由始終是：「當年發生在我身上的事，也可能會發生在下一個男人身上。」

在這個問題上，吉勒摩就是受到了杏仁核的劫持。

如何應對杏仁核劫持？

我們已經了解整個心理過程的運作原理，現在該是尋找解決方式的時候了。請把我們自己當成「心理的水電工」，最簡單的方法就是去修理短路。

讓我們看看該怎麼做吧。

1. 分析

分析看看有什麼刺激觸發了你的劇烈反應。如果情緒經常失控，了解自己是非常重要的，請無畏地瞄準導致情緒爆發的核心點。究竟是哪個人、哪種眼神、哪種情境讓你感受到威脅？可能是看到血、某次意見分歧的談話、閃過你腦海的某個想法、旁人的某種行為，或者是有人拒絕你、你感到興奮的事物......任何東西都可能是這一切的原點，但你需要明白它究竟是什麼。

2. 感受身體狀態

你會注意到這種劫持總是伴隨著某些身體症狀。請試著專注於身體的感受，像是情緒爆發前那一瞬間的感覺，以及整個過程中身體出現的跡象，包含心跳過快、血壓升高、體溫升高等。

3. 想想你認識且欽佩的人

想想看，他們在類似的情況下會有什麼反應？當他們感到沮喪或憤怒時，最有可能出現哪些反應？在困難時刻有一個可供參考的榜樣，對你會有很大的幫助。

4. 及時踩剎車

這可能很困難，因為有時候我們的反應系統非常複雜且根深蒂固，會阻止我們行使控制權，但如果能夠加以覺察，就已經是很大的進步了。

如果你設法意識到發生了什麼事，並對你即將開始的一連串情緒爆炸踩下剎車，即便只是一瞬間或幾秒鐘，那也很有幫助。

在那短暫的時間裡，請試著深呼吸，向你的大腦發出正向的資訊：「你能做到」或「繼續加油」！大腦大約只需要一到兩分鐘來清除有害的情緒狀態，所以無論是多小的成果，都會讓你離真正的成功更近一步。

5. 請求原諒

在情緒失控的時候，我們常常會有不好的反應，脫口說出一些我們其實不想說的話，多數人事後都會對自己的反應和發言感到後悔。此時，請謙遜地向對方說聲抱歉，努力彌補你造成的任何傷害，同時也要原諒你自己，就算你可能認為自己的反應很失敗，但沉浸在罪惡感中沒有任何幫助。請務必加以克服，告訴自己下一次會做得更好，並找到讓自己做得更好的方法。

書籍介紹

本文摘錄自《親愛的，那不是你的錯：以腦科學解鎖心理運作的奧祕 讓你成為人生的主宰 走出情緒陰霾 活出最好的自己》，方言文化出版

作者：瑪麗安．羅哈斯（Marian Rojas）

譯者：劉佳澐

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