《親愛的，那不是你的錯》：發生「杏仁核劫持」時，人會突然出現極度誇張的情緒反應
我們想讓你知道的是
心理學家丹尼爾．高爾曼在一本討論EQ的書中，曾創造了一個術語，叫做「杏仁核劫持」（amygdala hijack）。發生杏仁核劫持時，人會突然出現極度誇張的情緒反應。有些人受到刺激時，身體會產生極大的反應，這不一定是因為精神出現問題，也有可能是因為過去的事件帶來巨大的情感負擔，使他們的感覺受到阻礙。
文：瑪麗安．羅哈斯（Marian Rojas）
高度緊張的情緒記憶
某些事件或回憶具有強烈的情感衝擊，而這表示，當我們重溫這些記憶時，我們的神經連結會以特定方式啟動，使全身都受到影響，隨之而來的是皮質醇和腎上腺素上升，導致出現顫抖、心跳過快、冒汗、換氣過度等症狀。
杏仁核受影響或受損的人，在感知警告、危險和風險方面存在著嚴重的問題。
心理學家丹尼爾．高爾曼（Daniel Goleman）在一本討論EQ的書中，曾創造了一個術語，叫做「杏仁核劫持」（amygdala hijack）。發生杏仁核劫持時，人會突然出現極度誇張的情緒反應。
有些人受到刺激時，身體會產生極大的反應，這不一定是因為精神出現問題，也有可能是因為過去的事件帶來巨大的情感負擔，使他們的感覺受到阻礙，因此面對類似的情況時，就會回憶起當時的事件，因而無法做出合理的選擇或清晰地進行推理─這種反應就是被自己的情緒控制了。
我們都認識曾經有過這種情況的人，他們脾氣暴躁，遇到輕微的刺激就會跟別人發生正面衝突，你可能會說他們是「隨便亂發飆」、「不知收斂」或「脾氣暴躁」。然而，這有解決辦法嗎？確實有，那就是去學習管理情緒，並努力理解造成這些反應的根源。
個案研究：吉勒摩
吉勒摩和萊拉目前結婚三年了。他在實驗室工作，而她是心臟病專家，他們兩個是在某一次亞特蘭大（Atlanta）的醫學研討會上認識的。以前，她都會和當時的男友一起去參加研討會，男友跟她是隸屬於同一間醫院的醫師，但有一次，對方沒有同行。
吉勒摩原本就已經因為工作與萊拉互動過幾次，她深深吸引著他，畢竟她是一個有魅力的女人，他很喜歡和她相處，但他也知道她有男友，而且是他在工作上有往來的醫師，因為這個緣故，他刻意與那位醫師保持距離。這次在研討會期間，他察覺到萊拉的變化，她變得更友善、更親密，他還發現她試圖為他騰出更多時間。吉勒摩很緊張，不知道該怎麼做，但某天晚上，兩人晚餐後一起喝了幾杯酒，最終來到了她的房間。
吉勒摩很尷尬，他想知道萊拉的感受，也想知道她的男友會怎麼說─他腦中有好多疑問，他既熱情又焦躁，亟需解決他的情緒困境。她解釋說，她和男友已經走不下去了，回去之後就會和對方分手。
後來，她真的做到了，幾個月後，吉勒摩和萊拉正式交往，但他控制慾很強，無法忍受她一個人去開會，只要有人靠近她，或者約她吃飯討論工作，他就會情緒大爆發、反應過度，而他的理由始終是：「當年發生在我身上的事，也可能會發生在下一個男人身上。」
在這個問題上，吉勒摩就是受到了杏仁核的劫持。
如何應對杏仁核劫持？
我們已經了解整個心理過程的運作原理，現在該是尋找解決方式的時候了。請把我們自己當成「心理的水電工」，最簡單的方法就是去修理短路。
讓我們看看該怎麼做吧。
1. 分析
分析看看有什麼刺激觸發了你的劇烈反應。如果情緒經常失控，了解自己是非常重要的，請無畏地瞄準導致情緒爆發的核心點。究竟是哪個人、哪種眼神、哪種情境讓你感受到威脅？可能是看到血、某次意見分歧的談話、閃過你腦海的某個想法、旁人的某種行為，或者是有人拒絕你、你感到興奮的事物......任何東西都可能是這一切的原點，但你需要明白它究竟是什麼。
2. 感受身體狀態
你會注意到這種劫持總是伴隨著某些身體症狀。請試著專注於身體的感受，像是情緒爆發前那一瞬間的感覺，以及整個過程中身體出現的跡象，包含心跳過快、血壓升高、體溫升高等。
3. 想想你認識且欽佩的人
想想看，他們在類似的情況下會有什麼反應？當他們感到沮喪或憤怒時，最有可能出現哪些反應？在困難時刻有一個可供參考的榜樣，對你會有很大的幫助。
4. 及時踩剎車
這可能很困難，因為有時候我們的反應系統非常複雜且根深蒂固，會阻止我們行使控制權，但如果能夠加以覺察，就已經是很大的進步了。
如果你設法意識到發生了什麼事，並對你即將開始的一連串情緒爆炸踩下剎車，即便只是一瞬間或幾秒鐘，那也很有幫助。
在那短暫的時間裡，請試著深呼吸，向你的大腦發出正向的資訊：「你能做到」或「繼續加油」！大腦大約只需要一到兩分鐘來清除有害的情緒狀態，所以無論是多小的成果，都會讓你離真正的成功更近一步。
5. 請求原諒
在情緒失控的時候，我們常常會有不好的反應，脫口說出一些我們其實不想說的話，多數人事後都會對自己的反應和發言感到後悔。此時，請謙遜地向對方說聲抱歉，努力彌補你造成的任何傷害，同時也要原諒你自己，就算你可能認為自己的反應很失敗，但沉浸在罪惡感中沒有任何幫助。請務必加以克服，告訴自己下一次會做得更好，並找到讓自己做得更好的方法。
書籍介紹
本文摘錄自《親愛的，那不是你的錯：以腦科學解鎖心理運作的奧祕 讓你成為人生的主宰 走出情緒陰霾 活出最好的自己》，方言文化出版
作者：瑪麗安．羅哈斯（Marian Rojas）
譯者：劉佳澐
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。