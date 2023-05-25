「中樂透」會讓人更想生小孩嗎？台灣低生育率的癥結點，其實不全在錢
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追根究柢，人們最擔心的是結婚生子後，可能得犧牲自己的生涯規劃。如果想提升人們的生育意願，除了改變東亞傳統的家庭觀，政府應該提出更多能幫助父母同時兼顧生養子女與個人生涯的政策。
採訪撰文：田偲妤
知識諮詢：羅宇志
美術設計：蔡宛潔
「意外之財」能否有效催生？
「0-6歲國家一起養」這是2022年行政院推出的國家重要政策，為了挽救逐年破新低的出生數，讓年輕人敢婚、願生、樂養，中央與地方政府紛紛加碼生育獎勵，希望藉由減輕育兒負擔，鼓勵人民多生幾個，但這樣的政策真的有效嗎？
中央研究院「研之有物」專訪院內經濟研究所楊子霆副研究員，他與政治大學台灣研究中心合作，透過分析幸運獲得高額獎金對人們生育決策造成的改變，探討家戶財富／所得對生育的影響。發錢真的能刺激生育？一起抽絲剝繭，探討低生育率的問題癥結。
台灣「生不如死」！從金錢與時間挽救生育
台灣出生數再破新低。根據內政部2022年台灣人口統計，全年出生數僅13萬8986人、死亡數則為20萬7230人，已連續三年人口負成長。為了挽救台灣「生不如死」的現況，中央與地方政府接連加碼推出生育補助政策，但當前的政策能否有效刺激生育？經濟學如何幫助我們找出問題癥結？
從經濟學的角度來看，生養孩子代表家庭面臨兩大轉變。首先，小孩的誕生將對家戶財務資源造成衝擊，父母需要準備足夠的資金，以支付孩子的生活、教育等大筆開銷。此外，小孩的成長仰賴雙親花時間照顧與陪伴，父母勢必得改變個人目前的時間安排與職涯規劃。
因此，政府在制定相關生育政策時，得先了解現在人們不願生小孩的原因。究竟是因為大家沒有足夠收入養育孩子？還是害怕生下小孩，將無法兼顧自己的工作，必須放棄原先的生涯發展？
如果是因為財務資源不足而不願生育，則透過提高生育獎勵等現金補助政策，或許就能刺激生育率。但若是養育小孩造成父母面臨是否得犧牲個人工作職涯的抉擇，則增加現金補助未必能達成目標，反而是普及公共托育服務、提供育嬰留停的工作保障等，讓父母能兼顧工作與家庭的政策，才能有效提高大家的生育意願。
常有人說收入不夠是國人生育意願低落的主因，要驗證這個因果關係並不容易，因為家戶收入高低往往跟教育程度、工作型態等同時會影響生育決策的因素有關。為了排除這些干擾因素，最好的方式是，隨機分配高額獎金給一群正值生育年齡的男女，一組人很幸運得到一大筆意外之財，另外一群人則沒有。
接著觀察這兩組人在幾年後的生育狀況，由於獎金是隨機分配，跟任何因素都無關，因而我們可以確認兩組人生育狀況的差異，可能就是來自意外之財造成的收入提升所致。這種天上掉餡餅的荒唐事聽起來就像中樂透。
沒錯，中樂透！中研院經濟研究所楊子霆副研究員與政治大學台灣研究中心的研究團隊合作，利用2004至2018年的行政資料為研究材料，選擇20至44歲曾經中過樂透與統一發票的家戶，比較中100萬元以上大獎（實驗組）與中1萬元以下小獎（對照組）的家戶，在中獎前3年到中獎後6年之間的累積生育數變化。
中大獎真能刺激生育？哪類人較願意生子？
研究結果顯示，中100萬元以上大獎者，在中獎後6年的累積生育數，相較於中小獎者大約增加0.07個。換句話說，每100個中100萬元以上大獎的家戶，最後會有7個小孩因這筆意外之財而誕生。然而，這樣的生育個數變化，相較於這群人的財富增加量，變化程度不算大。
由於養育小孩開銷很大，中獎金額若是不夠高，未必能讓人願意生育。於是，研究團隊又將中100萬元以上大獎的實驗組進一步區分，比較不同中獎金額家戶的生育個數變化。
研究結果發現，中大獎金額若在1000萬元以下的家戶，儘管也是得到相當高額的獎金，但他們的生育個數並不會因為這筆意外之財而有明顯的提升。中大獎造成的生育效果多集中在那些獲得1000萬元以上高額獎金的家戶，平均來說，每100個家戶會多生25個小孩。巧合的是，新聞曾經報導，將一個孩子從出生養到18歲，所需的平均花費正好大約是1000萬元。
若再進一步分析不同類型家戶的生育反應，則發現中獎造成的財富增加，主要是讓低收入家戶願意生育。此外，對於本來已有小孩的家戶，得到高額獎金後，有可能將這筆錢用來栽培現有的子女，並沒有讓他們再多生幾個孩子。因此，生育效果大多來自那些未婚且沒有小孩的家戶。
金錢不一定萬能！揭開低生育率的問題癥結
總結上述研究結果，我們發現提高收入確實會增加生育個數，但金額要相當高，才會看到明顯的變化。這對政府生育補貼政策有一些啟示：
仰賴發錢提高生育率，效果可能相當有限！
生育率的提升主要集中在那些得到1000萬元以上大獎的家戶，但是政府不可能發放這麼高額的生育獎勵。那麼政府的生育政策應該如何調整呢？
楊子霆提出問題癥結：「養育小孩不單只是增加開銷，更重要的是對個人時間安排的衝擊，如何讓父母不因小孩出生而犧牲自己的發展，應該是政府促進生育政策處理的核心議題。」
當代社會對於自我實踐的追求，讓人們對生育卻步，此現象在已開發國家尤其常見。根據2020年調查的人均國內生產毛額（GDP）與總生育率關係顯示，人均國內生產毛額越高的國家，其總生育率也越低。
原因可能出在經濟繁榮的已開發國家，人民教育水平與個人所得偏高，若將時間花在工作上，可以獲得高報酬與高成就，但這也意味著因生育而犧牲的個人時間成本也越高，民眾生育的意願自然也較低。
誰是生育的犧牲者？東亞低生育率的家庭悲歌
台灣、日本、韓國等東亞國家的生育率在全球敬陪末座，除了上述原因之外，背後可能還受文化因素影響。東亞儒家社會普遍存在「先結婚後生子」的觀念，因此絕大多數孩子都是婚生子女。
根據統計，台灣 90％ 以上的已婚家庭都會生育孩子。換句話說，如果結婚率低，生育率也會連帶偏低。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
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若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
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韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！