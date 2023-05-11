《公雞之家》：別看得那麼嚴重，那個（克里米亞）半島本來就是赫魯雪夫送給烏克蘭的禮物
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出生於烏克蘭的兩個世代面對同一場戰爭，卻有著截然不同的兩種詮釋。對作者而言，蘇聯象徵的是車諾比核災、專制統治與大饑荒。對她的伯父而言，蘇聯不僅是核工程與航空科技的先鋒，更是保護烏克蘭免於納粹統治的軍事強權。這場由著政治立場相左的爭執，以及曾祖父日記記下的一名失蹤家族成員，帶領作者回到離開十年以上的故鄉波爾塔瓦的櫻桃園。
文：維多利亞・貝林姆（Victoria Belim）
弗拉迪米爾伯父跟我鬧翻，是跟他同名那個人（普亭）併吞克里米亞的一個月後。特拉維夫（Tel Aviv）時間的凌晨三點，他寄給我的最後一封訊息是，我們家族應該要對蘇聯感恩戴德。早上八點，人在布魯塞爾（Brussels）的我一面讀著伯父的這封電郵，一面模糊糊糊地注意到他的Skype分身已經變成毫無生氣的灰色，而手機通訊軟體Viber上也已經看不到他盤著蓮花腿的大頭照。
我的注意力像鉚釘一樣，釘在弗拉迪米爾的訊息內容上。他在當中寫了許多很過分的東西：美國洗腦我；美國資本主義是我的殺父仇人；不過真正讓我理智斷線的是他說我們——意思是我們家族——欠蘇聯一份恩情。有人竟能如此難忘於一個等同於專制統治的政權，直叫我覺得震驚。我無法相信自己的親伯父，那個潛心修練瑜珈與熱中攝影的伯父，竟不知從何時開始護航蘇聯累累暴行。
縮寫USSR的蘇維埃社會主義共和國聯邦，曾經狠狠地往我的族譜樹上砍，讓我們在戰爭、飢荒、異己的清除中灰飛煙滅，導致我們為七十年的蘇聯社會主義統治付出了慘痛的代價。我愈是篩檢童年我在烏克蘭生活的蘇聯記憶，回憶起上個世紀八○年代過的那種污穢的生活，我就愈是哽咽鎖喉，感覺太陽穴劇痛。我闔上筆電，來到窗邊，把前額抵在冷冷的玻璃表面上。
弗拉迪米爾是我父親的兄長。三年前我父親去世後，弗拉迪米爾伯父就成了我與父親那邊的親戚僅有的聯繫。我們出生在同一個國家，烏克蘭。說著同一種語言，俄語。此時都住在沒人見過我們兒時模樣的地方，弗拉迪米爾很愛這麼形容。但我們一吵起來，就像來自兩顆不同星球的人。我在十五歲那年離開了烏克蘭，移民到芝加哥。弗拉迪米爾則在五十五歲去了特拉維夫，但人在以色列的他並沒有離開那個名為蘇維埃的星系。他心中的蘇聯跟我所認識的那個蘇聯，完沒有相似之處。對我而言，蘇聯代表的是剝削與貨架上空蕩蕩的商店。他的蘇聯則代表著核子武力與一支強大的陸軍。我的蘇聯是八○年代的經濟崩潰與發生核災的車諾比，他的則是五○年代的經濟成長還有第一個進入太空的人類，尤里．加加林。不管弗拉迪米爾要我對上述哪一種蘇聯感激涕零，都讓我感覺不可思議。
我們家族中出了好幾個有黨證的共產黨員，甚至我外曾祖父還會很自豪地自稱他是布爾什維克黨人。但就是這同一批共產黨員，在一九九一年的烏克蘭獨立公投中把票投給了獨立的選項，跟那位自稱是布爾什維克黨的外曾祖父一樣。沒有人巴望著蘇聯。我一向覺得懷舊是種病，對蘇聯的懷舊更是病入膏肓，至於弗拉迪米爾則讓我毛骨悚然。正常人不應該懷念排食物的長長人龍、停電，還有一天到晚物資短缺。有理智的人不該渴望一個推翻了所有人道主義價值、讓千百萬民眾成為冤魂或階下囚的政權。弗拉迪米爾自己都被關過，原因不過是他拷貝了披頭四的錄音帶，所以如果說有誰被洗腦，那也不是我，是他。
我跟弗拉迪米爾的對話若不是現在，他說了什麼我恐怕根本不會放在心上。他已經七十幾快八十，而且很多我祖父母那輩的人都有著我無法理解的想法跟觀念。我厭惡他那些反美的謾罵，但那是因為俄羅斯的電視宣傳，讓他產生了由第五縱隊與狡詐陰謀論所交織出的世界觀。所以通常我會盡量避開政治的話題，跟他聊瑜珈，畢竟這是我跟他有交集的興趣。或者我會請他放他輕時拍下來，如今慢慢被他拿去數位化的默片電影。在他最新修復的作品裡，已經存在但還沒出生的我也軋上一角。
弗拉迪米爾拍下這部影片是在一趟家族的露營假期中：我懷孕的母親把手放在肚子上，腳趾點在河水裡，嬌羞地瞥了鏡頭一眼；我父親則從水中拉起一條耀眼的大魚。鏡頭隨著我父親用手將魚遞給了母親而移動到母親身上，她會把魚拿去洗乾淨。此時鏡頭拉近，畫面捕捉到母親被妹妹頭框住的白皙臉頰及她的鬼臉。這段影片還有弗拉迪米爾正在處理的第二部分，會追蹤我的童年到一九八六年，也就是車諾比核電廠爆炸而我爸媽離異的那一年。
然而，當弗拉迪米爾代言他那個版本的蘇聯情懷時，烏克蘭正被人以重建鐵幕之名撕裂著。還有一件事弗拉迪米爾與普亭所見略同，那就是他堅信蘇聯的覆滅是「（二十）世紀的最大災難」。
隨著烏克蘭與俄羅斯的關係日益緊繃，我卻仍認定衝突絕對不會影響到我的家人。即便是在獨立廣場傳出槍聲後，我還是不覺得俄羅斯會挑起戰端。就算不太可能的戰爭真的爆發好了，我也確信俄烏衝突不至於撕裂我家族那緊密交織的根。我家族中的烏克蘭分支有著羅馬甚至猶太的血統，而俄羅斯的分支則將共產黨「民族友好」的口號放在心裡，因為經過一次又一次的通婚，大半的前蘇聯共和國都出現在我家族中的人類馬賽克裡。
我們在家說俄語，只有我的外曾祖父母阿絲雅跟賽爾吉例外，他們說烏克蘭語。我並不當這是族裔造成的區別，因為阿絲雅與賽爾吉住在村子裡，我們其他人則住基輔。而在蘇聯境內，城市說俄語，鄉村中則講各共和國的地方語言。我的父親為俄裔，他與他的哥哥弗拉迪米爾都通烏克蘭語，也比起我那烏克蘭裔的母親，對於烏克蘭民族詩人塔拉斯．謝甫琴科的詩句更琅琅上口。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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