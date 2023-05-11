《驅動未來經濟的發明》：對A片的渴望，協助推動了對更快連線速度的追求
我們想讓你知道的是
A片確實有利可圖，但要從A片中賺錢最好的辦法，似乎是去投資那些把A片推了一把，以及被A片推了一把的科技。在過去是巴黎的攝影沙龍、是做卡式錄放影機的公司，還有做高速數據機的廠商；在今天則是心靈技客那些能推薦內容且讓人黏在螢幕前的演算法。
文：提姆．哈福特（Tim Harford）
A片（Pornography）
凱蒂玩偶：網路真的真的很棒。
脆奇玩偶：還不是為了看A片！
凱蒂玩偶：我的連線速度超快，完全不用等。
脆奇玩偶：還不是為了看A片！
百老匯玩偶音樂劇《Q大道》（Avenue Q）的插曲〈網路是看A片用的〉（The Internet is for Porn），一開始就是這麼唱的。清純的幼稚園老師凱特玩偶（Kate Monster）正在大讚網路超好用，想在上面購物或祝人生日快樂都超方便，但她陰沉的鄰居脆奇玩偶（Trekkie Monster）卻堅持認為大家吹捧網路是為了一些門關起來進行的活動。
脆奇玩偶說的有錯嗎？嗯，是不能說錯，但，不，也不能說對。看似可靠的統計顯示每七筆網路搜尋就有一筆是為了A片。這個比例不能算低，但這當然也就表示每七筆網路搜尋就有六筆不是為了A片。Pornhub是最多人光顧的A片網站，其人氣大致不下於Netflix（網飛）與LinkedIn（領英）等級的媒體。Pornhub這樣的流量表現已經很不錯了，但也只夠在世界上排到第二十八名。
不過《Q大道》首演是在二○○三年，這按照網路的標準已經是上個世代了，所以也許脆奇玩偶當時這麼說是有幾分道理的。
一項科技剛出來的時候，往往都會比較貴，比較不穩。這些新科技必須找願意嘗鮮者的利基市場，而這些人的習慣也將協助推動新科技的發展。一旦技術慢慢便宜可靠，它就會找到更大的市場，用途也會擴大許多。有種理論說，A片在網路等一干科技的發展中就扮演了這樣的角色。這理論成立嗎？
從藝術露出第一道曙光以來，性就在舞台上軋了一角。史前洞穴壁畫的繪者跟現代愛塗鴉的小學男生可以說是系出同門，因為他們都喜歡畫屁股、胸部、女性的陰部，還有大到讓人發笑的陽具。描繪男女交媾的雕刻可以上溯到至少一萬一千年前在猶地亞（Judea）的山羊牧人。大約四千年前，美索不達米亞的一名藝術家懷著愛意創作出一面陶土板，上頭有個女人一邊用麥管啜飲啤酒，一邊與人性交。兩千年後，祕魯北部的莫切文化（Moche）頗樂於用陶瓷這種媒介描繪肛交。印度的《慾經》也可以回溯到大約同一個時期。例子還多的是，我就先列舉到這裡。
但人類用藝術與工藝描繪性愛，並不代表性愛就是這些藝術與工藝技術背後的推動力。我們沒有理由這樣反推。
第一種我們足夠了解到可以測試此理論的傳播科技，或許就是古騰堡的印刷機。結果是這種理論出現了漏洞：當然那種讓人看了心癢的A書不是沒有人印，但出版市場的大宗仍舊是宗教書籍。
時間快轉到十九世紀，比起紙本書看似更能扛起該理論的候選人是攝影。走在時代尖端的巴黎攝影沙龍大張旗鼓，做起一門生意叫，嗯，「藝術研究」，一個有關當局花了點時間才慢慢接受的委婉講法。但顧客倒是挺願意花錢贊助這門科技：有段時間買張大尺度照片比直接召妓還貴。
等到藝術表現上又出現一個重大的技術突破——我是說電影，英文裡的「色情」已經覆蓋了一層現代意義。Pornography這個單字的字源是古希臘文裡的porni-（娼妓）加上graphein（書寫），而如今的色情指的是，嗯，「我見到就能認出來的東西」，至少這是美國法官波特．史都華（Potter Stewart）的名言。但色情並沒有扮演電影產業起飛的推手，理由也很簡單。電影很燒錢，需要大批的影迷來回收成本，那就代表你的電影需要公開放映。雖說小電影也有市場，但人多半想在不受打擾的家中觀賞這種電影，要在大庭廣眾的電影院裡看，大多數人還是會感覺彆扭。
一九六○年代出現了解決方案，就是西洋鏡的攤位。這是一種封閉的空間，裡面放映異色電影，想往下看就得接著投錢。這樣的攤位，一個禮拜下來可以進帳數千美元。
但說起在隱私權上的真正突破，還得歸功於卡式錄放影機的發明，也就是VCR。在《情色引擎》（暫譯）（The Erotic Engine）一書中，作者帕特秦．巴斯（Patchen Barss）認為就是靠著VCR的問世，A片才「得以在經濟與科技上闖出一片天」。
一開始，卡式錄放影機並不好賣：這東西不但貴，卡匣還分兩種互不相容的規格，VHS是大帶、Betamax是小帶。試問有誰敢砸大錢在有一半機率不久之後就會變成廢鐵的機器上？嗯，當然都是那些說什麼也想在家觀賞成人電影的朋友啦。在一九七○年代晚期，過半數的錄影帶銷售都來自A片。短短幾年內，VCR就已經變成一種相當庶民的科技，全家想看點老少咸宜的電影也完全負擔得起。市場擴大了，A片在其中的占比則縮水了。
類似的故事也發生在有線電視上，還有，沒錯，網際網路上。老讀者可能還記得小時候要上網，都得先好生哄著撥接式的數據機建立連線，然後內心淌著血，讓一個現在只要彈指間就下載完的檔案，花掉自己大把的長途電話費。是什麼東西能讓凡夫俗子這樣努力不懈呢？你多半已經猜到了。一九九○年，一項針對使用者網路的討論群組所進行的研究宣稱，每六幅被分享的影像中就有五幅是色情圖片。
幾年之後，針對網路聊天室進行的研究發現有類似比例的活動與性脫不了關係。
所以在當年，脆奇玩偶的發言並不算太離譜。而且，如他對凱特玩偶所說的，對A片的渴望協助推動了對更快連線速度的追求。具體而言，這包括更高規格的數據機和更大的網路頻寬，同時也激發其他領域的創新：網路成人影片供應商，不但是視訊檔案壓縮技術與使用者友善付款系統等網路科技上的先行者，同時在聯盟行銷等商業模式上多有突破。
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。