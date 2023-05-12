《人類世的「資本論」》：被資本「收編」的我們變得無力，連左派也越來越缺乏想像力
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面對如此災難性的後果，人類目前採取的行動，卻相當逃避現實。因為人類已經在資本主義的制度中，變得習慣追求成長，失去想像其他政經制度的可能。在現況之下，大量的資源浪費與環境破壞每天持續發生中。
文：齋藤幸平
被資本「收編」而失去氣力的我們
儘管還有許多改變政治的可能性——比如公民議會等等——對大多數的人來說，說不定巴斯塔尼的主張比較具有吸引力。因為，把未來交付給政治菁英與技術專家去處理，顯然要輕鬆許多。如果巴斯塔尼的看法是正確的，我們就可以輕鬆地在SNS上和朋友們聊天，在Netflix上看電影。只要時候到了去投票，就可以擁有理想的社會；不論是高額的學貸、就業的不安定、氣候變遷的影響，都不需要擔心。
巴斯塔尼不要求我們改變任何我們的「帝國生活模式」。只要去投票，我們就可以繼續過跟目前一樣的生活——繼續每兩年換一次新的iPhone、享受ZARA或H&M的快時尚、吃麥當勞的漢堡，都沒有關係。說得極端一點，巴斯塔尼的「奢華共產主義」，甚至會認同坐著私人噴射機、吃遍全世界米其林星級餐廳，也是個人的自由吧！因為巴斯塔尼認為，只要發展新的技術，不論是資源的有限或地球環境的極限等問題，都不用在意。
透過這個例子我們馬上能明白，巴斯塔尼的「奢華共產主義」很容易就轉化為消費主義意義下的「豐裕」概念。也就是說，雖然巴斯塔尼的主張乍看之下是激進的，事實上只不過是換了包裝的矽谷型資本主義。
簡單來說，巴斯塔尼雖然批判資本主義，但事實上他最喜歡的就是資本主義。然而，他的加速主義還是有很多追隨者。
原因就是，生活在先進國家的我們，已經變得前所未有地「無力」。無力的我們，在無意識中覺得自己沒有資本主義就活不下去。因此，就連應該要提出對策的左派，也越來越缺乏想像力。
當今的人類獲得了前所未有的、支配自然的技術，影響力遍及整體地球。然而同時，我們面對自然力量時的「無力」，也是前所未有的。
這個情況，即使是對具有高度環境意識的人來說，也是一樣的。就算是重視自然與健康而選擇有機食品的人，大多數恐怕也只能吃超市裡包得漂漂亮亮、排得整整齊齊的「商品」，不管是鮭魚也好、雞肉也好。
絕大部分的我們，已經沒有自己飼養動物、釣魚，也沒有宰殺它們的能力。但就在不久的從前，人們連飼養動物與釣魚的器具，都是自己親手製作的。和從前的人比起來，我們已經完全被吸收、納入資本主義體制裡；作為生物，我們是無能的。若不經由商品的力量媒介，我們根本無法生存。我們已經失去和自然一起生存的技術。所以，我們除了對周邊地區進行掠奪，都市的生活是無法成立的。
曾經流行一時的「樂活」（Lohas）也沒有打算克服這個無力的狀態，只是試圖以消費方式的改變來追求持續可能性，結果是失敗的。因為消費者意識這個層面的變化，簡簡單單就可以被持續以成長為目標的商品經濟吞噬納入。
馬克思使用「含攝」（subsumption）這個概念——以日常語言來說，就是「收編」——來稱呼這種被吞噬納入的狀況。我們的生活為資本所「收編」，而變得無力。
巴斯塔尼理論的極限與根源和「樂活」是一樣的，它們都無法免於資本的「收編」。
從資本的收編走向專制
因為完全被資本「收編」，我們被剝奪了技術與自主性，如果不依賴商品與貨幣的力量，甚至連活下去都沒有辦法。同時因為太過於習慣商品經濟下的舒適生活，我們無法想像其他可能的世界樣貌。
借用美國馬克思主義者哈里．布雷弗曼（Harry Braverman, 1920-1976）的話來說，社會全體被資本所收編的結果，「構想」與「實行」的統一遭到解體。這是怎麼回事？
讓我們簡單說明。
原本在人類的勞動裡，「構想」與「實行」是統一在一起的。舉例來說，木匠在腦子裡構想一張椅子，並且使用鑿子、刨刀等工具實現自己的構想。在這樣的勞動方式裡，一連串過程中的「構想」與「實行」都是統一的。
然而，資本可不喜歡這種狀況。如果生產必須仰賴工匠的技術與洞察力，就不得不配合他們的作業速度與勞動時間，也無法提高生產力。如果使用強迫的手段，自尊心強烈的工匠們心情不好，說不定就辭職不幹了。
於是資本仔細地觀察工匠們的工作方式，細分各項工序，測量各個程序所需的作業時間，以更具效率的方式，重新安排工廠的分工。這樣一來，工匠們只好投降。因為，工作的流程化為許多單純作業的集合體，而每項作業都不需要特殊的技能或知識，任何人都能勝任。這樣的分工使整體的生產速度比個別的工匠還要快，產品卻可以具有相同、甚至更高的品質。
這麼做的結果，造成工匠的沒落。另一方面，「構想」的能力為資本所獨佔。取代工匠而受僱的勞動者們，只是單純地「實行」資本的命令。「構想」與「實行」就此分離。
因為作業方式的效率化，整體社會的生產力顯著上升。但是，一位一位個人的生產能力卻越來越低落。現代的勞動者已經無法像過去的工匠那樣，單獨完成一件作品。
如今，負責組裝電視與電腦的人，並不知道電視或電腦運作的原理。
現在的勞動者們，除了為資本工作，已經無法實現自身的勞動。自主性遭到剝奪的勞動者成為機械的「附屬品」，失去了「構想」這種主體性的能力。
勞動者越是失去主體性的能力，資本的支配力就越大。透過「收編」與勞動過程的重新安排，完成了「資本的專制」。
現代資本的收編力，超越了勞動過程而擴張到各式各樣的領域。結果，儘管整體社會在生產力方面已有了長足的進步，我們卻無法「構想」未來。我們被迫依賴、服從資本，而且越來越徹底。我們唯一能做的事，就是「實行」資本的命令。
技術與權力
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。