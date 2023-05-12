《人類世的「資本論」》：被資本「收編」的我們變得無力，連左派也越來越缺乏想像力

文：齋藤幸平

被資本「收編」而失去氣力的我們

儘管還有許多改變政治的可能性——比如公民議會等等——對大多數的人來說，說不定巴斯塔尼的主張比較具有吸引力。因為，把未來交付給政治菁英與技術專家去處理，顯然要輕鬆許多。如果巴斯塔尼的看法是正確的，我們就可以輕鬆地在SNS上和朋友們聊天，在Netflix上看電影。只要時候到了去投票，就可以擁有理想的社會；不論是高額的學貸、就業的不安定、氣候變遷的影響，都不需要擔心。

巴斯塔尼不要求我們改變任何我們的「帝國生活模式」。只要去投票，我們就可以繼續過跟目前一樣的生活——繼續每兩年換一次新的iPhone、享受ZARA或H&M的快時尚、吃麥當勞的漢堡，都沒有關係。說得極端一點，巴斯塔尼的「奢華共產主義」，甚至會認同坐著私人噴射機、吃遍全世界米其林星級餐廳，也是個人的自由吧！因為巴斯塔尼認為，只要發展新的技術，不論是資源的有限或地球環境的極限等問題，都不用在意。

透過這個例子我們馬上能明白，巴斯塔尼的「奢華共產主義」很容易就轉化為消費主義意義下的「豐裕」概念。也就是說，雖然巴斯塔尼的主張乍看之下是激進的，事實上只不過是換了包裝的矽谷型資本主義。

簡單來說，巴斯塔尼雖然批判資本主義，但事實上他最喜歡的就是資本主義。然而，他的加速主義還是有很多追隨者。

原因就是，生活在先進國家的我們，已經變得前所未有地「無力」。無力的我們，在無意識中覺得自己沒有資本主義就活不下去。因此，就連應該要提出對策的左派，也越來越缺乏想像力。

當今的人類獲得了前所未有的、支配自然的技術，影響力遍及整體地球。然而同時，我們面對自然力量時的「無力」，也是前所未有的。

這個情況，即使是對具有高度環境意識的人來說，也是一樣的。就算是重視自然與健康而選擇有機食品的人，大多數恐怕也只能吃超市裡包得漂漂亮亮、排得整整齊齊的「商品」，不管是鮭魚也好、雞肉也好。

絕大部分的我們，已經沒有自己飼養動物、釣魚，也沒有宰殺它們的能力。但就在不久的從前，人們連飼養動物與釣魚的器具，都是自己親手製作的。和從前的人比起來，我們已經完全被吸收、納入資本主義體制裡；作為生物，我們是無能的。若不經由商品的力量媒介，我們根本無法生存。我們已經失去和自然一起生存的技術。所以，我們除了對周邊地區進行掠奪，都市的生活是無法成立的。

曾經流行一時的「樂活」（Lohas）也沒有打算克服這個無力的狀態，只是試圖以消費方式的改變來追求持續可能性，結果是失敗的。因為消費者意識這個層面的變化，簡簡單單就可以被持續以成長為目標的商品經濟吞噬納入。

馬克思使用「含攝」（subsumption）這個概念——以日常語言來說，就是「收編」——來稱呼這種被吞噬納入的狀況。我們的生活為資本所「收編」，而變得無力。

巴斯塔尼理論的極限與根源和「樂活」是一樣的，它們都無法免於資本的「收編」。

從資本的收編走向專制

因為完全被資本「收編」，我們被剝奪了技術與自主性，如果不依賴商品與貨幣的力量，甚至連活下去都沒有辦法。同時因為太過於習慣商品經濟下的舒適生活，我們無法想像其他可能的世界樣貌。

借用美國馬克思主義者哈里．布雷弗曼（Harry Braverman, 1920-1976）的話來說，社會全體被資本所收編的結果，「構想」與「實行」的統一遭到解體。這是怎麼回事？

讓我們簡單說明。

原本在人類的勞動裡，「構想」與「實行」是統一在一起的。舉例來說，木匠在腦子裡構想一張椅子，並且使用鑿子、刨刀等工具實現自己的構想。在這樣的勞動方式裡，一連串過程中的「構想」與「實行」都是統一的。

然而，資本可不喜歡這種狀況。如果生產必須仰賴工匠的技術與洞察力，就不得不配合他們的作業速度與勞動時間，也無法提高生產力。如果使用強迫的手段，自尊心強烈的工匠們心情不好，說不定就辭職不幹了。

於是資本仔細地觀察工匠們的工作方式，細分各項工序，測量各個程序所需的作業時間，以更具效率的方式，重新安排工廠的分工。這樣一來，工匠們只好投降。因為，工作的流程化為許多單純作業的集合體，而每項作業都不需要特殊的技能或知識，任何人都能勝任。這樣的分工使整體的生產速度比個別的工匠還要快，產品卻可以具有相同、甚至更高的品質。

這麼做的結果，造成工匠的沒落。另一方面，「構想」的能力為資本所獨佔。取代工匠而受僱的勞動者們，只是單純地「實行」資本的命令。「構想」與「實行」就此分離。

因為作業方式的效率化，整體社會的生產力顯著上升。但是，一位一位個人的生產能力卻越來越低落。現代的勞動者已經無法像過去的工匠那樣，單獨完成一件作品。

如今，負責組裝電視與電腦的人，並不知道電視或電腦運作的原理。

現在的勞動者們，除了為資本工作，已經無法實現自身的勞動。自主性遭到剝奪的勞動者成為機械的「附屬品」，失去了「構想」這種主體性的能力。

勞動者越是失去主體性的能力，資本的支配力就越大。透過「收編」與勞動過程的重新安排，完成了「資本的專制」。

現代資本的收編力，超越了勞動過程而擴張到各式各樣的領域。結果，儘管整體社會在生產力方面已有了長足的進步，我們卻無法「構想」未來。我們被迫依賴、服從資本，而且越來越徹底。我們唯一能做的事，就是「實行」資本的命令。

技術與權力