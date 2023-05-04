2023/05/04,
環境

有爭點就不排審？海委會主委管碧玲拖延《海洋保育法》的理由到底是什麼？

有爭點就不排審？海委會主委管碧玲拖延《海洋保育法》的理由到底是什麼？
內政委員會召委莊瑞雄 4 月 13 日在立法院研究大樓內，承諾這會期一定會排審《海洋保育法》，卻拒絕提供具體時間 | Photo Credit: 綠色和平

我們想讓你知道的是

政府四年前提出要立《海洋保育法》，各黨派截至目前共有六個《海洋保育法》草案等待立法院審議，怎料現出任海委會主委的管碧玲竟指出因為「有爭點」而無法送審。而這四年後發現的第一個「爭點」，竟是已成全球共識的「保護30%海洋」......

文：鍾孟勳（綠色和平海洋專案主任）

距離立法院會期結束只剩下約一個月，綠色和平於4月13日走進立法院，和內政委員會召集委員莊瑞雄直接對話，爭取莊瑞雄委員於月底前排審《海洋保育法》，可惜只換來一句「找錯對象」，原因竟是因為法案仍「有爭點」待協調。

原來，在政府眼中，「有爭點」的法案不得在立法院排審，立法委員沒有責任討論和審議法案的「爭點」，最後把責任推給綠色和平「找錯對象」。

民進黨提出的《海洋保育法》拖延多年，爭點竟是原點

自民進黨政府主動在2019年提出要立《海洋保育法》，綠色和平便持續積極推動，從2021年初發表的漁業產量產值崩跌報告書，到今年年初發布的《六種臺灣漁港常見魚類體長調查》報告，都是為了讓社會大眾了解臺灣漁業和海洋生態共同面對的危機，而海洋保育真的不能再拖。

綠色和平依據海洋委員會公告的《海洋保育法》草案版本，偕同台灣蠻野心足生態協會與環境正義基金會，共同草擬《海洋保育法》草案。為了顧及各地方環境團體的需求與特殊性，更邀請十多個環團參與會議，並邀請法律學者、生態學者與會，完成後再和立法委員們溝通草案，討論不同「爭點」，最後再由時任委員管碧玲及王婉諭等跨黨派委員提案，成為目前立法院的備審草案之一。

接著，立法院各黨派亦加入支持《海洋保育法》的行列，提出各自的草案版本，截至目前共有六個《海洋保育法》草案等待立法院審議。怎料現出任海委會主委的管碧玲竟指出因為「有爭點」而無法送審，而第一個爭點居然是海洋保育的起點，也就是談論多年的「2030年前保護至少30%的海洋」。

全球頂尖科學家早在2006年提出保護30%海洋的目標，這不僅是全球共識，更在今年得到各國政府支持而成為了聯合國最新公約。反觀臺灣，政府在四年前提出要立《海洋保育法》，四年過後，政府才發現第一個「爭點」竟是已成全球共識的保護30%海洋，相信這是所有過去曾參與討論《海洋保育法》的人都難以接受的。

《氣候變遷因應法》有「爭點」仍排審

就算將2030年前保護至少30%的海洋入法是「爭點」，亦能在立法院中解決。

情況猶如今年一月立法院通過的《氣候變遷因應法》，當時草案提出將「淨零」目標入法一樣，直至排審時社會上仍有不同的聲音，有聲音認為「淨零」也是爭點，認為臺灣可以做少一點，不用和全世界一起走向淨零，但當時臺灣政府依然在有「爭點」下排審法案。立法院審議相關法案時，更發現多達26個爭點，最終在黨團協商下完成立法。

這記憶猶新的《氣候變遷因應法》立法過程，正好說明法案從來都不需要在沒有「爭點」下排審，因此綠色和平難以認同今日政府以「有爭點」作為拖延《海洋保育法》排審的理由。

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Photo Credit: 綠色和平
2022年5月綠色和平拍攝於屏東車城水產動植物繁殖保育區，可見廢棄漁具散落各處

與其草案白白作廢，不如送審公開否決

2024年大選即將來臨，《海洋保育法》若不能在這個會期拚過，基於屆期不連續原則，所有未三讀的法案都必須廢止。如今，《海洋保育法》仍未在立法院排審，若只是無止盡地等待閉門協商以溝通處理「爭點」，結果可能換來一頭空。

綠色和平寧願民意代表盡其職責，讓《海洋保育法》在立法院公開審議，並讓民眾及媒體了解《海洋保育法》審議現況，就算最後草案都一一被否決，至少，關心海洋保育的民眾、學者、漁民、營利單位及團體，都能看清楚討論過程與表決結果。

當然，通過《海洋保育法》也許才是立法委員最擔心的結果，特別對於擅長迎合各界利益，甚至暗中出賣海洋保育的委員而言，在選前不用公開表態，不必公開審議《海洋保育法》，又可以繼續表現為海洋保育努力以贏得各界支持，如此便不失任何選票，可謂政治上最明智之舉。

而偏偏綠色和平就是這樣「不識大體」的團體，不接受政治團體及企業的捐款，只為環境而發聲。在剩下一個月的立法會期，我們將繼續為排審《海洋保育法》而努力，哪怕找上更多「錯的人」，也要讓眼睛雪亮的選民看清誰才是葬送臺灣美麗大海的殺手。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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