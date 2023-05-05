2023/05/05,
健康

腸病毒疫情升溫：重症有何徵兆？孩子不舒服不吃東西怎麼辦？

腸病毒疫情升溫：重症有何徵兆？孩子不舒服不吃東西怎麼辦？
Photo Credit: 高雄市政府衛生局提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

受到COVID-19疫情影響，台灣已有2、3年並未出現腸病毒大流行，家長應該提高警覺，多使用漂白水來清潔及消毒環境，降低感染機率，並叮嚀孩子要戴口罩、勤洗手，以預防腸病毒感染。

文：陳曉彤（NOW健康）

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情即將告一段落，但兒科醫師提醒，最近腸病毒就診幼兒有增加趨勢，因尚無無疫苗可打，僅能給予症狀治療，建議家長以稀釋漂白水來清潔及消毒居家環境，孩子外出時，務必做好做好防護，戴口罩、勤洗手。

孩子手足長水泡要小心，恐是感染腸病毒

台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫師徐于康表示，腸病毒又稱為手口足病，主要症狀為發燒，合併手掌、腳掌或是屁股的顆粒性疹子及水泡，病童咽喉、軟顎處也常出現水泡或潰瘍，一吃東西，就喊著痛，以致食慾不振或不想吃東西。

由於上述病灶並無特殊藥物，大多數病童身上及嘴巴的水泡、疹子約在一周內逐漸復原，因此，以症狀治療為主，先以口服止痛藥物或口腔局部止痛噴劑來減緩疼痛不適，

孩童不舒服不想吃，醫師建議家長這樣做

徐于康提醒家長，不必強求病童進食，可多準備一些軟質、冰涼食物，如布丁、果凍、運動飲料等，看看孩子想吃些什麼，避免在這幾天脫水。

如果病童吞嚥時疼痛，食慾不振或拒絕進食，建議先使用口服止痛藥物或口腔局部止痛噴劑來減緩不適，用藥5至10分鐘後，再讓孩子吃東西。

腸病毒重症怎麼看？可觀察孩子有無五大特徵

除了進食問題，家長務必留意孩子是否出現重症前驅症狀，例如，肌躍型抽搐、嗜睡或意識改變、體溫正常時呼吸或心跳仍持續加快、持續嘔吐等症狀。徐于康表示，年紀愈小的幼兒為重症高風險族群，在確診後的幾天內身體狀況，如有「抽、睡、快、吐」，就應提高警覺，儘速就醫。

受到COVID-19疫情影響，台灣已有兩、三年並未出現腸病毒大流行，徐于康提醒，家長應該提高警覺，多使用漂白水來清潔及消毒環境，降低感染機率，並叮嚀孩子要戴口罩、勤洗手，以預防腸病毒感染。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標題：腸病毒恐大流行？ 醫師籲孩童外出戴口罩、平常多洗手

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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