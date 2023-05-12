《槍炮、船艦與筆墨》導讀：立憲主義學者總著重抽象概念，本書讓人看到如何在具體社會中實踐
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《槍炮、船艦與筆墨》有著生動如章回小說般的文筆，細膩豐富的歷史觀察。讀者能夠在本書中看到，人類為何發明憲法，如何藉由憲法來回應快速變動的世界，以及想像一個充滿更多可能性的新時代。
文：葉浩（政治大學政治系副教授）
【導讀】一本完美融合現代世界史與英國法政思想史的著作
羅素（Bertrand Russell）曾在其名著《西方哲學史》當中提及：「發展於某個政治、經濟上先進國家的一套哲學，雖然在原生地不過是一種普遍想法的釐清與系統化，到了另一個地方卻可能點燃革命的熱情，甚至成了發動革命的理由。」
這位英國大哲下筆時指的是英國的自由主義（liberalism），其內容大抵包括了奠定一個國家的組成、列舉人民基本權利（例如生命、財產和個人自由）與義務（例如服兵役）的「立憲主義」（constitutionalism）、定期選舉的代議民主制度，以及採取權力分立等手段來避免權力過度集中於某一人或機構以保障人民基本權利的法治原則（the Rule of Law）。當今大多數憲政民主或自由民主的國家，都深受其影響。而那一位將自己國家政治實踐釐清並系統化成一套哲學的人，就是洛克（John Locke），其思想決定性地促成了在北美洲的英國人追求獨立建國。
當然，立憲主義起源更早。霍布斯（Thomas Hobbes）寫於一六五一年的《利維坦》（Leviathan）如此描繪了國家的誕生過程：在欠缺法律與政治權威底下的人們，生活必然鬥爭不斷、民不聊生甚至天天枕戈待旦，最後所有人決定一起放下武器，彼此簽約來組成社會，並推選一位主權者來成立政府。這一個說明人類如何從政府不存在的「自然狀態」藉由簽約而建立國家的過程，開啟了哲學思想上所謂的「社會契約論」傳統。據此傳統，國家是一群人憑自己意願所打造，也因此唯有經由人民的同意，才有政治權威，政府才具有統治的正當性。
由於霍布斯認定人們在國家成立以前絕無累積財產的可能，所以對他來說簽約內容並不包括對私有財產的保護，這使得他的思想不如後來的洛克一般受到啟蒙運動者的青睞。但他的想法的確啟發了人們如何思考一個國家該如何打造，以及奠定國家組成的根本大法應當包括哪些權利與義務。
洛克的思想猶如一種定期契約，是憲政主義加上以民主選舉而成。另一位活躍於啟蒙運動時期的日內瓦思想家盧梭（Jean-Jacques Rousseau）則更加激進——他認為唯有那些有錢有閒的人才能參加選舉，因此當權者永遠是政商統治集團成員，一如英國的代議民主。對盧梭而言，解決之道就是人們直接參與立法過程。從此，西方民主就分為盧梭式的人民主權民主與洛克式的代議民主，或說直接民主與間接民主兩大類。但不論是哪一種民主，基本上不脫霍布斯的憲政主義。
這正是為什麼英國最受歡迎的PPE（即哲學，政治，經濟不分系）大學學位，其基礎課程即是以霍布斯思想作為探究現代國家體制及合法性的開端，而《利維坦》一書更是長年高居美國長春藤大學學生必讀書單的榜首。這也造就了一種關於現代政治的通說：那就是國家必須有一部根本大法，是其他所有法律的基礎，規範人民與政府之間的權利義務。這種思維又造成許多法政學者認為以成文憲法為基礎的美國才是第一個「現代主權國家」。美國耶魯大學教授卡恩（Paul W. Kahn）甚至主張，二戰結束後解殖運動中的國族主義都是以美國為模範，因此建國必須以一部成文憲法為基礎。
《槍炮、船艦與筆墨》（The Gun, the Ship, and the Pen）一書讓前述通說都成了一種「政治迷思」。作者柯利（Linda Colley）是著名英國史家。相較於政治學與政治哲學教科書習慣以霍布斯的憲政主義或美國憲法為現代主權國家的起源，她卻指出史上首部成文憲法其實來自一七五五年的科西嘉共和國。當年科西嘉剛從熱內亞獨立出來，其軍人首長保利（PasqualePaoli）即為新共和國起草了十頁治理計畫，而且他明確使用了「憲法」（costituzione）一詞。
雖然科西嘉共和國只存在不到十五年即被法國併吞，但這島國及其憲法卻是本書訴說成文憲法如何成為一股世界潮流的故事起點。尤須注意的是，這一位成文憲法制定者是一位軍人，不是哲學家。立憲之舉，既有其政治理想及賦予共和國一個恆久永續形式的意圖，包括高舉人民全體為國家主人和國民議會的設置，但亦有出自於為了抵禦外敵而強化社會團結的考量。
換言之，正如本書副標「戰爭及憲法所催生的現代世界」所示，雖然柯利同意立憲建國乃現代性的政治體現，但她更主張真正讓制憲成為一股歷史潮流的原因，不是對民主或人權理想的追求，而是諸多歷史偶然性因素，尤其是戰爭——以及引發戰爭的各種內憂外患。就此而言，立憲是為了確認敵我、內外，誰是國民，誰才能享有公民資格，以及誰必須接受徵召入伍、上戰場，才必須採取的一種政治手段。不僅過程中充滿權謀算計，最後結果也往往反映各方勢力的實力。
事實上，科西嘉作為首個立憲案例，在柯利筆下也是一股動盪不安的世界潮流之一環。以她的話來說，這則故事必須置於一個更大的「新式政治技術」的歷史脈絡之中才能完整理解。什麼樣的歷史脈絡呢？那就是十八世紀中葉「變動的想法、革命的爆發、蓬勃發展的印刷、持有武裝且不斷移動的軍人，以及戰爭毫不停歇的發展腳步」，尤其是一七五四至六三年的七年戰爭前後的鉅變。稍後的美國革命和法國大革命，也都是這股潮流所推波助瀾的結果。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會