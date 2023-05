《槍炮、船艦與筆墨》導讀：立憲主義學者總著重抽象概念，本書讓人看到如何在具體社會中實踐

文:葉浩(政治大學政治系副教授)

【導讀】一本完美融合現代世界史與英國法政思想史的著作

羅素(Bertrand Russell)曾在其名著《西方哲學史》當中提及:「發展於某個政治、經濟上先進國家的一套哲學,雖然在原生地不過是一種普遍想法的釐清與系統化,到了另一個地方卻可能點燃革命的熱情,甚至成了發動革命的理由。」

這位英國大哲下筆時指的是英國的自由主義(liberalism),其內容大抵包括了奠定一個國家的組成、列舉人民基本權利(例如生命、財產和個人自由)與義務(例如服兵役)的「立憲主義」(constitutionalism)、定期選舉的代議民主制度,以及採取權力分立等手段來避免權力過度集中於某一人或機構以保障人民基本權利的法治原則(the Rule of Law)。當今大多數憲政民主或自由民主的國家,都深受其影響。而那一位將自己國家政治實踐釐清並系統化成一套哲學的人,就是洛克(John Locke),其思想決定性地促成了在北美洲的英國人追求獨立建國。

當然,立憲主義起源更早。霍布斯(Thomas Hobbes)寫於一六五一年的《利維坦》(Leviathan)如此描繪了國家的誕生過程:在欠缺法律與政治權威底下的人們,生活必然鬥爭不斷、民不聊生甚至天天枕戈待旦,最後所有人決定一起放下武器,彼此簽約來組成社會,並推選一位主權者來成立政府。這一個說明人類如何從政府不存在的「自然狀態」藉由簽約而建立國家的過程,開啟了哲學思想上所謂的「社會契約論」傳統。據此傳統,國家是一群人憑自己意願所打造,也因此唯有經由人民的同意,才有政治權威,政府才具有統治的正當性。

由於霍布斯認定人們在國家成立以前絕無累積財產的可能,所以對他來說簽約內容並不包括對私有財產的保護,這使得他的思想不如後來的洛克一般受到啟蒙運動者的青睞。但他的想法的確啟發了人們如何思考一個國家該如何打造,以及奠定國家組成的根本大法應當包括哪些權利與義務。

洛克的思想猶如一種定期契約,是憲政主義加上以民主選舉而成。另一位活躍於啟蒙運動時期的日內瓦思想家盧梭(Jean-Jacques Rousseau)則更加激進——他認為唯有那些有錢有閒的人才能參加選舉,因此當權者永遠是政商統治集團成員,一如英國的代議民主。對盧梭而言,解決之道就是人們直接參與立法過程。從此,西方民主就分為盧梭式的人民主權民主與洛克式的代議民主,或說直接民主與間接民主兩大類。但不論是哪一種民主,基本上不脫霍布斯的憲政主義。

這正是為什麼英國最受歡迎的PPE(即哲學,政治,經濟不分系)大學學位,其基礎課程即是以霍布斯思想作為探究現代國家體制及合法性的開端,而《利維坦》一書更是長年高居美國長春藤大學學生必讀書單的榜首。這也造就了一種關於現代政治的通說:那就是國家必須有一部根本大法,是其他所有法律的基礎,規範人民與政府之間的權利義務。這種思維又造成許多法政學者認為以成文憲法為基礎的美國才是第一個「現代主權國家」。美國耶魯大學教授卡恩(Paul W. Kahn)甚至主張,二戰結束後解殖運動中的國族主義都是以美國為模範,因此建國必須以一部成文憲法為基礎。

《槍炮、船艦與筆墨》(The Gun, the Ship, and the Pen)一書讓前述通說都成了一種「政治迷思」。作者柯利(Linda Colley)是著名英國史家。相較於政治學與政治哲學教科書習慣以霍布斯的憲政主義或美國憲法為現代主權國家的起源,她卻指出史上首部成文憲法其實來自一七五五年的科西嘉共和國。當年科西嘉剛從熱內亞獨立出來,其軍人首長保利(PasqualePaoli)即為新共和國起草了十頁治理計畫,而且他明確使用了「憲法」(costituzione)一詞。

雖然科西嘉共和國只存在不到十五年即被法國併吞,但這島國及其憲法卻是本書訴說成文憲法如何成為一股世界潮流的故事起點。尤須注意的是,這一位成文憲法制定者是一位軍人,不是哲學家。立憲之舉,既有其政治理想及賦予共和國一個恆久永續形式的意圖,包括高舉人民全體為國家主人和國民議會的設置,但亦有出自於為了抵禦外敵而強化社會團結的考量。

換言之,正如本書副標「戰爭及憲法所催生的現代世界」所示,雖然柯利同意立憲建國乃現代性的政治體現,但她更主張真正讓制憲成為一股歷史潮流的原因,不是對民主或人權理想的追求,而是諸多歷史偶然性因素,尤其是戰爭——以及引發戰爭的各種內憂外患。就此而言,立憲是為了確認敵我、內外,誰是國民,誰才能享有公民資格,以及誰必須接受徵召入伍、上戰場,才必須採取的一種政治手段。不僅過程中充滿權謀算計,最後結果也往往反映各方勢力的實力。

事實上,科西嘉作為首個立憲案例,在柯利筆下也是一股動盪不安的世界潮流之一環。以她的話來說,這則故事必須置於一個更大的「新式政治技術」的歷史脈絡之中才能完整理解。什麼樣的歷史脈絡呢?那就是十八世紀中葉「變動的想法、革命的爆發、蓬勃發展的印刷、持有武裝且不斷移動的軍人,以及戰爭毫不停歇的發展腳步」,尤其是一七五四至六三年的七年戰爭前後的鉅變。稍後的美國革命和法國大革命,也都是這股潮流所推波助瀾的結果。