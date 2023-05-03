男子住家縱火燒死母親，二審改依放火罪判10年，台中高分院：點火後衝進去救人，無殺人故意
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廖男持汽油進入屋內客廳對廖母及賴姓居家服務員稱：「妳們出來，我要放火燒房子」廖母因身體虛弱、走路速度慢，廖男未等廖母逃出騎樓，便直接持打火機點火，瞬間引燃汽油並發生爆燃，廖母遭火焰燒及，廖男見狀即衝入火場，將廖母拖出。
南投縣一名廖姓男子去年3月間因不滿廖母叨念，對住家縱火，造成母親死亡。南投地方法院一審依殺人罪判處12年徒刑，案經上訴台中高分院審理後，認定廖男無殺人犯意，改依放火罪判10年，可上訴。
台中高分院昨天透過新聞稿說明此案。廖姓男子與廖母、胞弟共同居住在南投縣南投市彰南路的房屋，2022年3月23日下午，廖男因不滿廖母叨念，到加油站購買95無鉛汽油共約19.39公升後，在住處騎樓四周潑灑汽油，並打開停放在住處前機車的油箱蓋後將機車推倒，準備縱火洩憤。
廖男接著持剩餘的汽油1桶，進入屋內客廳對廖母及賴姓居家服務員稱：「妳們出來，我要放火燒房子」等語，賴姓居服員隨即扶持廖母離開房屋，廖男則在屋內客廳潑灑汽油後，隨即離開房屋。
廖母因洗腎病史而身體虛弱、走路速度緩慢，廖男未等廖母逃出騎樓，便直接在屋前持打火機點火，瞬間引燃汽油並發生爆燃，賴姓居服員已先逃出騎樓外而未遭燒傷，在屋外的廖男胞弟見狀，隨即衝往騎樓欲救出廖母，但廖母仍遭火焰燒及，廖男見狀即衝入火場，將廖母拖出。
火警經南投縣消防局人員到場撲滅火勢，後來三人都送醫治療，縱火的廖男全身24%的二、三級燒燙傷，前胸、左上肢與雙足的部分皆有傷口，母親則是全身有25%的二、三級燒燙傷，弟弟則是30%的三級燒燙傷。然而廖母經送醫後，因燒燙傷引發系統性循環障礙及感染併發症，終致多重器官衰竭併敗血性休克而不治死亡。
廖男則被警方逮捕送辦，檢方偵辦後依殺人等罪嫌將他起訴。南投地院一審時，認定廖男涉殺害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑12年。
案經上訴台中高分院審理，廖男對於放火燒燬住宅未遂、傷害及因過失致廖母死亡等罪均坦承，但否認有殺人犯意。合議庭審酌，廖男放火之前，有事先預告放火，且要求屋內的人員離開，且廖男點火後，見廖母未及逃出，便衝入火場將廖母拖出，因此認定應無殺人故意。
台中高分院今天宣判，將原判決撤銷，改論處廖男放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，處有期徒刑10年，全案可上訴。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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