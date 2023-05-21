不想要自然產怕鬆弛沒性趣？醫師：剖腹產一樣會鬆弛

文：林郁敏（NOW健康）

產後何時可以重新「開機」？相信許多產後夫妻都很想知答案。婦產科醫師解答，實際情況其實因人而異，最大的前提是產婦外陰部的傷口癒合、復原，子宮惡露排除乾淨等生理功能修復，再加上雙方良好溝通、心理狀態做好準備，才適合重啟床事。但如果出現「性」趣缺缺，倒也不用灰心，透過微整雷射、注射免動刀等醫美療程，也能有效改善私密處乾澀、鬆弛或漏尿等難言之隱。

產後「性」趣缺缺，與泌乳激素抑制動情激素有關

禾馨醫療婦產科沈思宏醫師指出，產後媽媽因哺餵寶寶而分泌的泌乳激素會抑制雌激素分泌，導致體內雌激素（動情激素）下降，加上母性使然，全部心力都用在照顧寶寶，進而影響性慾；再者，由於產後陰道比較乾澀、自然產後有傷口，性行為容易疼痛不適。通常1至2周外陰部傷口多已復原，子宮收縮讓惡露排淨約需4至6周，待產婦把月子做好、身體充分復原後，再重拾性事也不遲。

另外，產後陰道鬆弛也是不少產後婦女遇到的困擾，還有些人以為陰道鬆弛只發生在自然產婦女，沈思宏醫師解釋，自然產時寶寶會撐開陰道，導致彈性纖維及膠原纖維損傷、斷裂，陰道鬆弛不可避免；但剖腹產的寶寶雖未經過陰道，在長達9至10個月的孕期，胎兒的重量持續壓迫骨盆腔底，也是造成陰道鬆弛的一大原因。基本上，產後陰道鬆弛多半會漸漸回復，不過並無法回復到最初的狀態。

產後遲遲無法開機若因陰道鬆弛，醫師提供改善建議

如果產後遲遲無法開機，必須檢視是心理或生理的問題所造成，若是照顧寶寶身心疲憊，建議先生一起幫忙分擔家事或照顧寶寶，或尋求心理諮商；若是陰道鬆弛、乾澀困擾，沈思宏醫師建議，可藉由陰道雷射、PLT凍晶等療程加以改善，鬆弛情況嚴重者則必須採取陰道緊實手術，切除縫合後有助提升肌肉支撐力。

一般來說，陰道乾澀容易造成性交疼痛，讓性慾減退，沈思宏醫師表示，臨床上採取PRP或PLT凍晶療法，運用自體血小板內的生長因子，施打在陰道口、陰道內側約手指1指節處，能刺激膠原蛋白增生，讓陰道口變粉嫩、澎潤，有濕潤度，也可進行G點和陰蒂注射，增加敏銳度，提升性慾。

另外，建議雷射治療結合PLT凍晶，透過G緊雷射讓鬆弛的陰道內產生膠原蛋白新生和重組，達到黏膜組織緊緻，改善漏尿問題。至於雷射治療只要惡露排乾淨即可進行，微整注射治療則建議在產後、同時觀察漏尿情況2至3個月，若持續漏尿，就是應該介入治療的時機。

夫妻間缺少性生活的滋潤，多少會影響感情維繫，性需求量多寡則在於夫妻雙方能達成共識的模式，當出現性生活不協調，除了可增加前戲之外，建議雙方討論後找出解決之道。沈思宏醫師提醒，產後身心必須做好準備以重拾床笫樂趣，若有陰道乾澀、鬆弛等困擾，不要吝於求助專業治療改善，重拾魚水之歡。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

原標：產後停機沒性趣因自然產鬆弛？ 醫：剖腹產一樣會鬆弛

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航