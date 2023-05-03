「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」今揭牌，9波專案扣押犯罪所得逾22億，陳建仁：明提出1.5版打詐綱領

台灣高等檢察署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」今（3）日揭牌，行政院長陳建仁和發言人羅秉成也都到場參與，陳建仁表示，這將是是政府成立用來打擊電信網路詐欺犯罪的專責機關，正式揭牌代表著政府強化打詐、保障國人身家財產安全的任務進入新里程碑。高檢署檢察官吳慧蘭今天也公布9波專案查緝成果，總計「已扣押」相關犯罪所得逾22億元。

檢察署持續擴大編制，9波專案查扣不法所得超過22億

吳慧蘭表示，2021年8月，高檢署啟動「查緝資通犯罪督導中心」計畫1.0版，由高檢署檢察長負責督導，今年5月擴大規模，啟動「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」計畫1.5版，相較舊版，新增11名檢察官及主任檢察官、檢察事務官也新增2名，總計1.5版共有20名檢察官及主任檢察官、5名檢事官加入中心。

吳慧蘭說明，檢警調已發動9波專案；吳慧蘭指出，截至今年4月，督導中心已就「查緝國人求職受騙遭囚受虐」、「誘騙國人至境外從事電信詐欺」、「第三方支付業者涉及不法」、「虛擬通貨投資詐欺」、「企業申請大量電信門號協助詐欺集團詐欺」等5類犯罪，展開9波行動，共扣押犯罪所得逾22億元。

「查緝國人求職受騙遭囚受虐」、「誘騙國人至境外從事電信詐欺」2類專案，至今年4月24日止，分別查獲195案、569案；被告724人、1303人；羈押194人、112人；被害人1073人、1109人；查扣不法所得2463萬4067元、255萬1773元。

「第三方支付業者涉及不法」專案，偵辦2案、被告25人、其中7人羈押；被害人247人，查扣不法所得共3億4000多萬元。

「虛擬通貨投資詐欺」專案，自今年2月16日至2月22日，共偵辦40餘案、被告304人、不法所得共35億3427多萬元。

「企業申請大量電信門號協助詐欺集團詐欺」專案，至今年3月，已起訴多件企業戶申請數千至上萬門號，協助詐欺集團詐騙的案件，高檢署也已交辦多案，由各地檢署偵辦中。

後續策進作為有數項，首先將利用「全國反詐騙資料庫」，用大數據分析詐欺、賭博及不法匯兌案件。

另外「強化與網路社群媒體平台調取及下架機制」，邀集META、GOOGLE、LINE等平台業者研議；「境內、外虛擬通貨資料調取等（統合打擊）」，計畫強化境內交易所的線上調閱及建立境外交易所調取管道；以及「與政府機關、民間機構建立通報聯繫平台」，將結合反詐騙資料庫分析功能，統合檢警調查緝。

督導中心將做到4項整合性服務，分別為建立特殊案件移轉管轄流程，集中偵辦、有效訴追；強化科技設備蒐證及鑑識 ，支援檢警調辦案；精進及落實查扣及罪贓返還機制，有效填補被害人的損害；定期與不定期公布詐騙情勢分析，告知及提醒民眾知悉防範，並精進調整偵查打詐作為。

吳慧蘭解釋，督導中心的目標首要建立「聯繫平台」，成員除督導中心外，加入警察、行政機關及民間機構；其次為「設定查緝主題」，由督導中心邀請刑事警察局及調查局研議，再由檢警調機關展開「專案打擊」；之後進行「跨部會整合、與民間機構進行雙向回饋」，由高檢署邀請警、調及行政機關、民間機構研議，做「成果追蹤」，持續追蹤相關議題並觀察類似案例的犯罪趨勢。

關於「跨機關及與民間機構雙向回饋」進度，督導中心已針對網際網路、虛擬通貨、人頭帳戶、電商資料洩密、一頁式詐欺、人頭門號及簡訊、境外人口販運、境內私行拘禁、遊戲點數、第三方支付、電子支付、投資詐欺等12項議題，與國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、數位發展部及民間機構，合計召開20多次會議。



陳建仁：明天院會會提出1.5版的打詐綱領

今天到場參與揭牌的陳建仁說，打擊詐欺一直是自己上任以來，在治安方面最重要的工作之一。打擊詐騙，實際上，需要不斷在技術上精進，而且要加以修法，在這方面已經刻不容緩，需要現在就要進行，不能夠等到下屆總統才進行。

陳建仁強調，打擊詐騙相當重要，所以已請羅秉成政委督導相關部會持續精進，在明天的行政院院會，我們就會提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，希望能夠對於打擊犯罪提出更有效的辦法，包括修訂「打詐5法」，也精進各式各樣的技術，希望能夠在打擊犯罪上能夠更加地精進，也歡迎大家提出任何有關於防詐的好方法。

關於鴻海創辦人郭台銘提出「90天內讓詐騙集團絕跡」，陳建仁今被媒體問及此事時表示，他上任行政院長以來，打擊詐欺一直是最重要的治安工作之一，打擊詐騙需要有技術上的精進，而且要加以修法，這一方面已刻不容緩，現在就要來進行，不能夠等到下一位總統才來進行，他已請行政院政務委員羅秉成督導相關部會，持續精進打詐及防詐等政策。

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