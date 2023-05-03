「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」今揭牌，9波專案扣押犯罪所得逾22億，陳建仁：明提出1.5版打詐綱領
我們想讓你知道的是
關於鴻海創辦人郭台銘提出「90天內讓詐騙集團絕跡」，陳建仁今被媒體問及此事時表示，他上任行政院長以來，打擊詐欺一直是最重要的治安工作之一，打擊詐騙需要有技術上的精進，而且要加以修法，現在就要做，不能夠等到下一位總統才進行。
台灣高等檢察署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」今（3）日揭牌，行政院長陳建仁和發言人羅秉成也都到場參與，陳建仁表示，這將是是政府成立用來打擊電信網路詐欺犯罪的專責機關，正式揭牌代表著政府強化打詐、保障國人身家財產安全的任務進入新里程碑。高檢署檢察官吳慧蘭今天也公布9波專案查緝成果，總計「已扣押」相關犯罪所得逾22億元。
檢察署持續擴大編制，9波專案查扣不法所得超過22億
吳慧蘭表示，2021年8月，高檢署啟動「查緝資通犯罪督導中心」計畫1.0版，由高檢署檢察長負責督導，今年5月擴大規模，啟動「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」計畫1.5版，相較舊版，新增11名檢察官及主任檢察官、檢察事務官也新增2名，總計1.5版共有20名檢察官及主任檢察官、5名檢事官加入中心。
吳慧蘭說明，檢警調已發動9波專案；吳慧蘭指出，截至今年4月，督導中心已就「查緝國人求職受騙遭囚受虐」、「誘騙國人至境外從事電信詐欺」、「第三方支付業者涉及不法」、「虛擬通貨投資詐欺」、「企業申請大量電信門號協助詐欺集團詐欺」等5類犯罪，展開9波行動，共扣押犯罪所得逾22億元。
「查緝國人求職受騙遭囚受虐」、「誘騙國人至境外從事電信詐欺」2類專案，至今年4月24日止，分別查獲195案、569案；被告724人、1303人；羈押194人、112人；被害人1073人、1109人；查扣不法所得2463萬4067元、255萬1773元。
「第三方支付業者涉及不法」專案，偵辦2案、被告25人、其中7人羈押；被害人247人，查扣不法所得共3億4000多萬元。
「虛擬通貨投資詐欺」專案，自今年2月16日至2月22日，共偵辦40餘案、被告304人、不法所得共35億3427多萬元。
「企業申請大量電信門號協助詐欺集團詐欺」專案，至今年3月，已起訴多件企業戶申請數千至上萬門號，協助詐欺集團詐騙的案件，高檢署也已交辦多案，由各地檢署偵辦中。
後續策進作為有數項，首先將利用「全國反詐騙資料庫」，用大數據分析詐欺、賭博及不法匯兌案件。
另外「強化與網路社群媒體平台調取及下架機制」，邀集META、GOOGLE、LINE等平台業者研議；「境內、外虛擬通貨資料調取等（統合打擊）」，計畫強化境內交易所的線上調閱及建立境外交易所調取管道；以及「與政府機關、民間機構建立通報聯繫平台」，將結合反詐騙資料庫分析功能，統合檢警調查緝。
督導中心將做到4項整合性服務，分別為建立特殊案件移轉管轄流程，集中偵辦、有效訴追；強化科技設備蒐證及鑑識 ，支援檢警調辦案；精進及落實查扣及罪贓返還機制，有效填補被害人的損害；定期與不定期公布詐騙情勢分析，告知及提醒民眾知悉防範，並精進調整偵查打詐作為。
吳慧蘭解釋，督導中心的目標首要建立「聯繫平台」，成員除督導中心外，加入警察、行政機關及民間機構；其次為「設定查緝主題」，由督導中心邀請刑事警察局及調查局研議，再由檢警調機關展開「專案打擊」；之後進行「跨部會整合、與民間機構進行雙向回饋」，由高檢署邀請警、調及行政機關、民間機構研議，做「成果追蹤」，持續追蹤相關議題並觀察類似案例的犯罪趨勢。
關於「跨機關及與民間機構雙向回饋」進度，督導中心已針對網際網路、虛擬通貨、人頭帳戶、電商資料洩密、一頁式詐欺、人頭門號及簡訊、境外人口販運、境內私行拘禁、遊戲點數、第三方支付、電子支付、投資詐欺等12項議題，與國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、數位發展部及民間機構，合計召開20多次會議。
陳建仁：明天院會會提出1.5版的打詐綱領
今天到場參與揭牌的陳建仁說，打擊詐欺一直是自己上任以來，在治安方面最重要的工作之一。打擊詐騙，實際上，需要不斷在技術上精進，而且要加以修法，在這方面已經刻不容緩，需要現在就要進行，不能夠等到下屆總統才進行。
陳建仁強調，打擊詐騙相當重要，所以已請羅秉成政委督導相關部會持續精進，在明天的行政院院會，我們就會提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，希望能夠對於打擊犯罪提出更有效的辦法，包括修訂「打詐5法」，也精進各式各樣的技術，希望能夠在打擊犯罪上能夠更加地精進，也歡迎大家提出任何有關於防詐的好方法。
關於鴻海創辦人郭台銘提出「90天內讓詐騙集團絕跡」，陳建仁今被媒體問及此事時表示，他上任行政院長以來，打擊詐欺一直是最重要的治安工作之一，打擊詐騙需要有技術上的精進，而且要加以修法，這一方面已刻不容緩，現在就要來進行，不能夠等到下一位總統才來進行，他已請行政院政務委員羅秉成督導相關部會，持續精進打詐及防詐等政策。
延伸閱讀
- 行政院會通過「打詐3法」：收集帳戶最重可處5年、網路投資廣告實名制、洩漏個資最重罰千萬
- 詐騙集團1年吸70億，電商外洩個資「0裁罰」？政府研擬投資廣告實名制，提供帳戶也要罰
- 行政院會通過修法，詐騙集團誘拐「豬仔」未遂最高判7年，拘禁致死最重可判無期
- 司改會調查：8成立委認為「網路詐騙」是最迫切的數位犯罪議題，政府應全面強化個資保護
核稿編輯
Tags：
網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
☞現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門