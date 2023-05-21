《旅人．時光閱讀》：描寫台灣鄉土之情的書有很多，最賺人熱淚者要算是鍾肇政的《魯冰花》
我們想讓你知道的是
看《魯冰花》這本小說，就會想起爸媽的年代與故事，特別是母親，因為母親就是成長在極為純樸的小農村，而且因為是女性，根本連唸書的機會都沒有，那是時代的哀愁與故事。
文：蕭裕奇
魯冰花。歸鄉。尋找母親童年消逝的記憶
讀書
- 《魯冰花》╱鍾肇政╱遠景
- 《破曉集：翁鬧作品全集》╱翁鬧╱如果
- 《少年臺灣史》╱周婉窈╱玉山社
旅行與散步：社頭舊社散步╱社頭福井食堂（鐵道博物館）╱社頭挑鹽古道╱竹塘鄉五庄村散步╱慈航宮
父母親自小就將我們帶離家鄉，到大都市討生活，對家鄉的記憶，十分淡薄。我是彰化社頭人，求學時才發現自己的姓氏很少見——小學時一個老師看到我姓蕭，就問我是不是彰化社頭人？那個時候，我才第一次聽到那個很有名的台語諺語，也才知道社頭其實是個古老的地方。
「大村賴賴趖、社頭蕭一半、鹿港施了了。」意思是說彰化大村都是姓賴的，像台灣新文學之父賴和就是；社頭有一半的人姓蕭；鹿港，施姓則是最有名望的。
自幼，祖母就過世，我沒見過幾次，而祖父，則連謀面的機會都沒有。雖然與祖母沒見過幾次面，但印象一直很深刻，尤其是祖母那總是昏暗的神秘房間，她布滿皺紋的臉孔，沒有牙齒的笑容，慈祥的說話聲。我記得祖母病重時，我常回社頭；她房間裡有一個香氣，很像是一種茶油香，一直在我記憶的一個房間裡。祖母過世出殯時，我因為生肖關係，沒辦法跟著，當時覺得很難過，不懂為何親人過世，自己卻不能去見她最後一面？
祖母在我幼稚園時過世，之後沒有了長輩，就更沒機會回社頭了。然而，即使離開出生地幾十年，回故鄉的次數屈指可數，每次人家問我是哪裡人，我都會說是彰化社頭人，從不覺得自己已經是城市人。後來，比較有機會再回社頭，其實是因為結婚，因為老婆是南投中興人，翻過八卦山，就是彰化田中和社頭，不知道是否是冥冥中注定？
直到出社會才開始喜愛文學的我，無意中發現了彰化社頭也出了不少文人，像是生長於日治時代、鮮少人知道的翁鬧；當時知道這個人時，覺得他真是個奇人。翁鬧生於一九一○年，三十歲就過世了，英年早逝，死的時候二戰才剛開始；生於社頭，卻死於東京。
這位早逝的孤獨英才，是杜斯妥也夫斯基的追隨者，短暫的一生，都在探索孤獨的生命與心靈；本來應該成為師範體系下的老師，最終卻選擇了遠走他鄉，到東京當一位孤獨貧苦且潦倒的浪人作家，發表實驗性高的創作，描寫人性，最終在東京死亡時，也無人知曉，死因成謎。
如今，我們看到翁鬧當時所寫下的作品，仍會覺得這百年前的作品既前衛又有原創性，他寫著：「我想啊，如果這地上再次為野獸所據，該有多好啊！我不是期望人類滅絕，請你別動氣，我的意思是希望現在的人類把所有的生活樣式和文化全部忘掉，再一次回到野獸的狀態。」像是生命的荒野叩問者，超越了人種與個體。
很幸運的，我們至今仍有幸閱讀到這位奇人文學家的作品，閱讀這位以台灣人身分獨闖東京，孤獨開創自我的彰化社頭人。
台灣戰前的文學，和戰後的文學，有相當大的分野，對抗的主體也截然不同。戰後，日本人離開，國民黨接收台灣，本來以為被壓抑的空間就要釋放，卻又被更加強烈的壓迫著，這些反抗與語言，在文學中，也不斷成為重要的部分。葉石濤先生說「日治時代台灣新文學其實就是鄉土文學，寫下台灣土地與人民的故事」；到國民黨接收台灣的戒嚴時期，鄉土寫實文學，以及描寫底層與農民生活、鄉土小人物的故事，也成了台灣文學主流之一。
描寫台灣鄉土之情的書有很多，最賺人熱淚的要算是鍾肇政的《魯冰花》，看過改編電影的人，幾乎沒有不動容、不掉淚的。
小說的劇情描述，一位生長於困苦鄉下的天才小畫家古阿明，在僵化的教育體制下成長，學校壓抑著每個孩子的天性，學校就像小型社會，充滿各種階級與不公，即使古阿明碰到賞識他的年輕美術老師，最後仍抵擋不了社會壓力，直到離開人世。
小說裡描寫了過往年代的鄉土與農村之情，也批判了許多當時社會與人性的不公；看這本小說，就會想起爸媽的年代與故事，特別是母親，因為母親就是成長在極為純樸的小農村，而且因為是女性，根本連唸書的機會都沒有，那是時代的哀愁與故事。
母親小學唸到四年級，父母本來不想再讓她繼續唸，因為家裡要種田還要餵養牲口，需要人手，但是母親很喜歡上學，一直拜託爸媽讓她繼續升學，但他們就是要她在家幫忙。
當時的小學老師很喜歡母親，發現她一兩個星期沒來上學，決定家訪，才知道她的父母已經不讓她上學了，勸說也沒用，後來老師只好找村裡的警察幫忙。
母親曾說，那一天，遠遠的，就聽到有人通風報信，用台語大叫著「警察來了警察來了，要來阿水你家（阿水是外公的綽號）」。
當時大家都怕警察怕得要死，其實那位警察是好人，就威脅外公外婆說，你們要讓女兒唸完小學，不然我就要常常來你們家，然後，母親復學了，但是交換條件是每天凌晨三點多就要起來幫忙。
小時候，我記得我很喜歡回彰化竹塘外婆家，外婆家是舊式三合院，在沒有進入外婆家之前，會先經過一個池塘，那個池塘有養鴨養鵝，接下來再走過一小段鄉間小路和竹林，遠方就是外婆家了。那條鄉間小路我至今仍有印象，每當走在那條路時，看著兩旁外公種的稻田和菜園，心情都不禁會愉悅起來，邊走邊想著：阿公今天有煮我最愛的竹筍排骨湯嗎？阿嬤在豬圈裡餵豬嗎？表弟表妹有回來嗎？走在那條往阿嬤家的小路，心中有許多想念。
後來外婆外公都過世了，親戚大部分都離開故鄉，三合院和土地也都變賣了，竹塘本來有很多竹子，也都被砍伐了，回去再也看不到那樣樸拙自然的道路。每回，我到鄉間再看到像這樣一條條未經雕琢的小路，就會想起那條回外婆家的路，還有外公那一片滿是香味的稻田以及牛大便味。
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。