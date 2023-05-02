美國恐在6月債務違約：財政部長籲調高舉債上限、拜登邀眾議院議長商討債務僵局
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美國財政部長葉倫，敦促國會「盡快採取行動來保護美國的信用」，調高現行31兆4000億美元的舉債上限，否則美國將在6月面臨儲備現金耗盡、無法支付債務的窘境。總統拜登已邀請參眾兩院領袖，參加5月9日的白宮會議，商討債務議題。
綜合《紐約時報》、《衛報》、《美聯社》與《路透社》的報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）昨（1）日表示，如果不提高舉債上限，或是暫緩債務支付，美國最早將在今（2023）年6月1日，發生債務違約的情況。美國總統拜登（Joe Biden）已邀請參眾兩院領袖，參加5月9日的白宮會議，商討債務議題。
美國財政部長葉倫在給參眾兩院議長的一封信中，敦促國會「盡快採取行動來保護美國的信用」，調高現行31兆4000億美元（約新台幣967兆2000億元）的舉債上限，否則美國將在6月面臨儲備現金耗盡、無法支付債務的窘境。
「從過去的債務上限僵局中，我們可以了解到，等到最後一刻才調高舉債上限，或是暫緩債務支付，可能會對企業和消費者信心造成嚴重的損害，且會對美國的信用評價，以及全球金融穩定產生負面的影響。」葉倫在信中表示。
美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）在1日公布的報告中指出，由於4月份的稅收，低於2月時的預期，因此財政部在6月初耗盡資金的可能性比過去預測的來得高。
國會預算辦公室的報告也指出，如果不提高舉債上限，或是暫緩債務支付，美國最終會面臨無法償還債務的情況，而政府將因此不得不延遲支付某些款項，或是拖欠債務。
美國總統拜登在昨日，致電給正在以色列耶路撒冷訪問的共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），邀請他參加5月9日的白宮會議，一同商討舉債上限議題。自從今年2月以來，2位尚未就美國債務問題進行討論。
除了麥卡錫之外，拜登也邀請了眾議院民主黨領袖傑佛里斯（Hakeem Jeffries）、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），以及參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）與會商討。
共和黨佔多數的眾議院，在4月通過法案，同意將舉債上限提高1兆5000億美元（約新台幣46兆2100億元），但要求在10年內減少4兆8000億美元（約新台幣147兆8800億元）的預算。總統拜登反對該立法，表示這樣的法案會傷害到勞工家庭，並指責共和黨將美國經濟置於危險之中。
拜登政府希望以不砍預算開支為前提，進行舉債上限的調整，然而共和黨人期待能夠削減預算，才能放寬舉債限制。
民主黨的舒默與傑佛里斯敦促共和黨人，應在不附加任何條件的情況下，同意上調舉債上限，並在1份聯合聲明中表示，「我們不能等到6月1日才聚在一起，應盡快通過法案來避免違約，防止對我們的經濟，以及數百萬的美國家庭造成災難性的影響。」
新聞來源
- U.S. Could Run Out of Cash by June 1, Yellen Warns（The New York Times）
- What is the US debt ceiling and what will happen if it is not raised?（The Guardian）
- Treasury’s Yellen says US could default as soon as June 1（AP）
- US may default on June 1 without debt ceiling hike; Biden, McCarthy to meet（Reuters）
- CBO Sees Greater Risk That the Treasury Will Run Out of Funds in Early June（Congressional Budget Office）
延伸閱讀
- 美國國債是完美的「借雞生蛋」故事，通膨或將戳破這場被隱藏的噩夢
- 美國財政部採特別措施，將從兩筆退休基金取得資源，避免政府債務違約
- 拜登發表國情咨文：讚許美國最有能力解決通膨危機，呼籲兩黨攜手取消債務上限
- 美參院驚險通過提高債務上限、避免金融危機，桑德斯譴責共和黨：令人難以置信的不負責任
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核稿編輯：楊士範
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