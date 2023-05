《疼痛大解密》：世界各大宗教都有個特性──在達到目標的過程中，痛都會是一部分

文:蒙蒂・萊曼(Monty Lyman)

科學家從許久以前,就開始比較不同文化或種族群體之間的疼痛閾值。一九六五年,哈佛大學精神病學家理查.史登巴赫(Richard Sternbach)與伯納.特斯基(Bernard Tursky)讓美國不同種族族群的「家庭主婦」接受電擊測試。他們發現,感覺閾值(亦即受試者陳述讓他們開始有感覺的電擊強度)並無差異,卻發現疼痛耐受度有很大的不同。舉例來說,義大利人通常對電刺激的疼痛耐受性,比「猶太人」與「美國北方人」低。這或許能讓人洞悉當時不同文化對於疼痛的態度。

有個挺常見的解釋是:義大利人較善於表達,能敞開心胸,傳達他們疼痛,但美國北方的北歐後裔則比較想表現堅忍不拔。但這些研究是要彰顯模式,而不是因果關係,目的是掃除一概而論,避免造就刻板印象。各種文化與種族對於疼痛態度有差異,這種差異不只出現在族群之間,連群體之內也會出現,且會隨著時間而改變。羅賓森上校提到的廓爾喀軍人經驗,意味著史登巴赫與特斯基在一九六○年代看到這些族群所表現出的態度,今天可能業已不同。

二○一七年,有一項研究對諸多關於疼痛態度的文獻進行分析,並運用統計,把比較嚴謹的研究發現整合起來。於是研究人員看出,美國與歐洲的少數族群通常比白人對疼痛更敏感。但有趣的是,若在這些族群變成主要族群的國家進行測試,則族群之間的差異就不明顯。有一項研究發現,若與美國的印度裔(第二代以上)相比,在印度進行測試的印度人疼痛閾值會較高。身為少數族群(及其所延伸的健康與社會不公)的一分子,似乎成了疼痛的主要介質。

瑞典曾進行的一項大型研究也支持這個現象。這項研究於二○二○年發表,內容是對隨機取樣的一萬五千餘人進行問卷調查分析。研究發現,移民(無論種族)的慢性疼痛、廣泛疼痛與嚴重疼痛程度,高於出生於瑞典的參與者。在這研究中,連接起移民身分與慢性疼痛的主要因子,顯然是憂鬱與焦慮。

二○一九年,美國一項實驗室的研究符合這些發現:焦慮、憂鬱和壓力是少數族裔疼痛敏感度升高的主要因素。如果回來看看疼痛的本質,就會看出其中的道理:疼痛這種感覺是設法保護我們。少數族裔與移民通常處於容易受到傷害的地位,可想而知,這些族群的個體往往會感受到較高的威脅感。這樣會導致恐懼、壓力與沮喪醞釀成疼痛的完美風暴。

疼痛的感知與傳達,存在著文化與種族的差異。這現象告訴我們幾件重要的事情。首先我們要體認到,這些差異是高度複雜且流動的,因此絕不該對某族群抱持一概而論的想法,也不該因為一個人的背景而提出假設。二○一四年,一本護理學教科書就犯下大錯。這本教科書談到疼痛信念的文化差異時有諸多主張,其中兩項如是說:「猶太人可能會直言不諱,要求協助」以及「黑人……相信受苦與疼痛是難免的」。無論這本教科書的目的為何,這種說法都是帶有種族色彩的錯誤主張,只要影響到一位護理師的觀點,都會造成危害。想當然耳,這種說法引起譁然,於是出版社刪除這段文字,並且道歉。

如果要比較種族或文化族群,務必要以培養尊重與跨文化理解的方式完成,理想上,最好能幫助多元社會的每個人管理疼痛。對於疼痛的文化態度也有很大的差異。舉例而言,我對疼痛的「文化態度」可能和我弟弟很不同,我是醫師,而他是軍官。重要的是,我們必須把每個人視為獨一無二的個體。其次也必須謹記在心的是,雖然我們都是一個個的人,但國家裡的種族與文化少數族群,顯然格外容易受到慢性疼痛及因疼痛而面臨的不公之苦。而從社會來看,我們需要盡力而為,減少少數族群遭到孤立的情況。

疼痛經驗、耐受度與表現的差異固然會受到文化影響,但終究要歸結到疼痛對我們有何意義。哪些疼痛的意義,會比我們對於人生、宇宙與一切的意義信念更強烈?特雷西是牛津大學的「疼痛天后」,是過去幾十年來疼痛研究最卓越的貢獻者之一,她在二○○八年曾找來奇特的受試者配對,進行實驗:虔誠天主教徒與公開宣稱無神論的人。每個參與者會躺在功能性磁振造影掃描儀中,接受一連串的電擊。起初,他們只是躺在掃描儀中,接受電擊。但在稍後的實驗中,亦即每次電擊前的三十秒,參與者會看到兩張義大利繪畫的其中一張——薩索費拉托(Sassoferrato)的〈禱告的聖母〉(The Virgin in Prayer)或達文西的〈抱銀貂的女子〉(Lady with an Ermine)。在對參與者施予電擊時,畫面都是完整呈現的。

結果顯示,有宗教信仰的與無宗教信仰的參與者,在沒有繪畫呈現時,察覺電擊的疼痛強度基線非常類似,而天主教徒在看到〈禱告的聖母〉時,陳述的疼痛強度明顯較低。功能性磁振造影的結果也支持這一點:研究人員對正在看聖母圖片的天主教徒施予電擊時,右邊的腹外側前額葉皮層會亮起。這個區域和阻斷身體傳到大腦的危險訊號強度有關。疼痛的宗教元素固然不是研究已多到氾濫的領域,但二○一九年的一項回顧發現,其他幾項研究主張宗教虔誠度與靈性有助於處理疼痛,甚至能減少疼痛強度。信仰似乎能舒緩疼痛。