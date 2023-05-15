《疼痛大解密》：世界各大宗教都有個特性──在達到目標的過程中，痛都會是一部分

文：蒙蒂・萊曼（Monty Lyman）

科學家從許久以前，就開始比較不同文化或種族群體之間的疼痛閾值。一九六五年，哈佛大學精神病學家理查．史登巴赫（Richard Sternbach）與伯納．特斯基（Bernard Tursky）讓美國不同種族族群的「家庭主婦」接受電擊測試。他們發現，感覺閾值（亦即受試者陳述讓他們開始有感覺的電擊強度）並無差異，卻發現疼痛耐受度有很大的不同。舉例來說，義大利人通常對電刺激的疼痛耐受性，比「猶太人」與「美國北方人」低。這或許能讓人洞悉當時不同文化對於疼痛的態度。

有個挺常見的解釋是：義大利人較善於表達，能敞開心胸，傳達他們疼痛，但美國北方的北歐後裔則比較想表現堅忍不拔。但這些研究是要彰顯模式，而不是因果關係，目的是掃除一概而論，避免造就刻板印象。各種文化與種族對於疼痛態度有差異，這種差異不只出現在族群之間，連群體之內也會出現，且會隨著時間而改變。羅賓森上校提到的廓爾喀軍人經驗，意味著史登巴赫與特斯基在一九六○年代看到這些族群所表現出的態度，今天可能業已不同。

二○一七年，有一項研究對諸多關於疼痛態度的文獻進行分析，並運用統計，把比較嚴謹的研究發現整合起來。於是研究人員看出，美國與歐洲的少數族群通常比白人對疼痛更敏感。但有趣的是，若在這些族群變成主要族群的國家進行測試，則族群之間的差異就不明顯。有一項研究發現，若與美國的印度裔（第二代以上）相比，在印度進行測試的印度人疼痛閾值會較高。身為少數族群（及其所延伸的健康與社會不公）的一分子，似乎成了疼痛的主要介質。

瑞典曾進行的一項大型研究也支持這個現象。這項研究於二○二○年發表，內容是對隨機取樣的一萬五千餘人進行問卷調查分析。研究發現，移民（無論種族）的慢性疼痛、廣泛疼痛與嚴重疼痛程度，高於出生於瑞典的參與者。在這研究中，連接起移民身分與慢性疼痛的主要因子，顯然是憂鬱與焦慮。

二○一九年，美國一項實驗室的研究符合這些發現：焦慮、憂鬱和壓力是少數族裔疼痛敏感度升高的主要因素。如果回來看看疼痛的本質，就會看出其中的道理：疼痛這種感覺是設法保護我們。少數族裔與移民通常處於容易受到傷害的地位，可想而知，這些族群的個體往往會感受到較高的威脅感。這樣會導致恐懼、壓力與沮喪醞釀成疼痛的完美風暴。

疼痛的感知與傳達，存在著文化與種族的差異。這現象告訴我們幾件重要的事情。首先我們要體認到，這些差異是高度複雜且流動的，因此絕不該對某族群抱持一概而論的想法，也不該因為一個人的背景而提出假設。二○一四年，一本護理學教科書就犯下大錯。這本教科書談到疼痛信念的文化差異時有諸多主張，其中兩項如是說：「猶太人可能會直言不諱，要求協助」以及「黑人……相信受苦與疼痛是難免的」。無論這本教科書的目的為何，這種說法都是帶有種族色彩的錯誤主張，只要影響到一位護理師的觀點，都會造成危害。想當然耳，這種說法引起譁然，於是出版社刪除這段文字，並且道歉。

如果要比較種族或文化族群，務必要以培養尊重與跨文化理解的方式完成，理想上，最好能幫助多元社會的每個人管理疼痛。對於疼痛的文化態度也有很大的差異。舉例而言，我對疼痛的「文化態度」可能和我弟弟很不同，我是醫師，而他是軍官。重要的是，我們必須把每個人視為獨一無二的個體。其次也必須謹記在心的是，雖然我們都是一個個的人，但國家裡的種族與文化少數族群，顯然格外容易受到慢性疼痛及因疼痛而面臨的不公之苦。而從社會來看，我們需要盡力而為，減少少數族群遭到孤立的情況。

疼痛經驗、耐受度與表現的差異固然會受到文化影響，但終究要歸結到疼痛對我們有何意義。哪些疼痛的意義，會比我們對於人生、宇宙與一切的意義信念更強烈？特雷西是牛津大學的「疼痛天后」，是過去幾十年來疼痛研究最卓越的貢獻者之一，她在二○○八年曾找來奇特的受試者配對，進行實驗：虔誠天主教徒與公開宣稱無神論的人。每個參與者會躺在功能性磁振造影掃描儀中，接受一連串的電擊。起初，他們只是躺在掃描儀中，接受電擊。但在稍後的實驗中，亦即每次電擊前的三十秒，參與者會看到兩張義大利繪畫的其中一張——薩索費拉托（Sassoferrato）的〈禱告的聖母〉（The Virgin in Prayer）或達文西的〈抱銀貂的女子〉（Lady with an Ermine）。在對參與者施予電擊時，畫面都是完整呈現的。

結果顯示，有宗教信仰的與無宗教信仰的參與者，在沒有繪畫呈現時，察覺電擊的疼痛強度基線非常類似，而天主教徒在看到〈禱告的聖母〉時，陳述的疼痛強度明顯較低。功能性磁振造影的結果也支持這一點：研究人員對正在看聖母圖片的天主教徒施予電擊時，右邊的腹外側前額葉皮層會亮起。這個區域和阻斷身體傳到大腦的危險訊號強度有關。疼痛的宗教元素固然不是研究已多到氾濫的領域，但二○一九年的一項回顧發現，其他幾項研究主張宗教虔誠度與靈性有助於處理疼痛，甚至能減少疼痛強度。信仰似乎能舒緩疼痛。