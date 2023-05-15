《疼痛大解密》：世界各大宗教都有個特性──在達到目標的過程中，痛都會是一部分
我們想讓你知道的是
雖然宗教信仰的某種疼痛舒緩效果不足以讓人改信——公開自稱無神論者的馬克思（Karl Marx）稱宗教是「人民的鴉片」——但這事實依舊是值得探索的領域。
文：蒙蒂・萊曼（Monty Lyman）
科學家從許久以前，就開始比較不同文化或種族群體之間的疼痛閾值。一九六五年，哈佛大學精神病學家理查．史登巴赫（Richard Sternbach）與伯納．特斯基（Bernard Tursky）讓美國不同種族族群的「家庭主婦」接受電擊測試。他們發現，感覺閾值（亦即受試者陳述讓他們開始有感覺的電擊強度）並無差異，卻發現疼痛耐受度有很大的不同。舉例來說，義大利人通常對電刺激的疼痛耐受性，比「猶太人」與「美國北方人」低。這或許能讓人洞悉當時不同文化對於疼痛的態度。
有個挺常見的解釋是：義大利人較善於表達，能敞開心胸，傳達他們疼痛，但美國北方的北歐後裔則比較想表現堅忍不拔。但這些研究是要彰顯模式，而不是因果關係，目的是掃除一概而論，避免造就刻板印象。各種文化與種族對於疼痛態度有差異，這種差異不只出現在族群之間，連群體之內也會出現，且會隨著時間而改變。羅賓森上校提到的廓爾喀軍人經驗，意味著史登巴赫與特斯基在一九六○年代看到這些族群所表現出的態度，今天可能業已不同。
二○一七年，有一項研究對諸多關於疼痛態度的文獻進行分析，並運用統計，把比較嚴謹的研究發現整合起來。於是研究人員看出，美國與歐洲的少數族群通常比白人對疼痛更敏感。但有趣的是，若在這些族群變成主要族群的國家進行測試，則族群之間的差異就不明顯。有一項研究發現，若與美國的印度裔（第二代以上）相比，在印度進行測試的印度人疼痛閾值會較高。身為少數族群（及其所延伸的健康與社會不公）的一分子，似乎成了疼痛的主要介質。
瑞典曾進行的一項大型研究也支持這個現象。這項研究於二○二○年發表，內容是對隨機取樣的一萬五千餘人進行問卷調查分析。研究發現，移民（無論種族）的慢性疼痛、廣泛疼痛與嚴重疼痛程度，高於出生於瑞典的參與者。在這研究中，連接起移民身分與慢性疼痛的主要因子，顯然是憂鬱與焦慮。
二○一九年，美國一項實驗室的研究符合這些發現：焦慮、憂鬱和壓力是少數族裔疼痛敏感度升高的主要因素。如果回來看看疼痛的本質，就會看出其中的道理：疼痛這種感覺是設法保護我們。少數族裔與移民通常處於容易受到傷害的地位，可想而知，這些族群的個體往往會感受到較高的威脅感。這樣會導致恐懼、壓力與沮喪醞釀成疼痛的完美風暴。
疼痛的感知與傳達，存在著文化與種族的差異。這現象告訴我們幾件重要的事情。首先我們要體認到，這些差異是高度複雜且流動的，因此絕不該對某族群抱持一概而論的想法，也不該因為一個人的背景而提出假設。二○一四年，一本護理學教科書就犯下大錯。這本教科書談到疼痛信念的文化差異時有諸多主張，其中兩項如是說：「猶太人可能會直言不諱，要求協助」以及「黑人……相信受苦與疼痛是難免的」。無論這本教科書的目的為何，這種說法都是帶有種族色彩的錯誤主張，只要影響到一位護理師的觀點，都會造成危害。想當然耳，這種說法引起譁然，於是出版社刪除這段文字，並且道歉。
如果要比較種族或文化族群，務必要以培養尊重與跨文化理解的方式完成，理想上，最好能幫助多元社會的每個人管理疼痛。對於疼痛的文化態度也有很大的差異。舉例而言，我對疼痛的「文化態度」可能和我弟弟很不同，我是醫師，而他是軍官。重要的是，我們必須把每個人視為獨一無二的個體。其次也必須謹記在心的是，雖然我們都是一個個的人，但國家裡的種族與文化少數族群，顯然格外容易受到慢性疼痛及因疼痛而面臨的不公之苦。而從社會來看，我們需要盡力而為，減少少數族群遭到孤立的情況。
疼痛經驗、耐受度與表現的差異固然會受到文化影響，但終究要歸結到疼痛對我們有何意義。哪些疼痛的意義，會比我們對於人生、宇宙與一切的意義信念更強烈？特雷西是牛津大學的「疼痛天后」，是過去幾十年來疼痛研究最卓越的貢獻者之一，她在二○○八年曾找來奇特的受試者配對，進行實驗：虔誠天主教徒與公開宣稱無神論的人。每個參與者會躺在功能性磁振造影掃描儀中，接受一連串的電擊。起初，他們只是躺在掃描儀中，接受電擊。但在稍後的實驗中，亦即每次電擊前的三十秒，參與者會看到兩張義大利繪畫的其中一張——薩索費拉托（Sassoferrato）的〈禱告的聖母〉（The Virgin in Prayer）或達文西的〈抱銀貂的女子〉（Lady with an Ermine）。在對參與者施予電擊時，畫面都是完整呈現的。
結果顯示，有宗教信仰的與無宗教信仰的參與者，在沒有繪畫呈現時，察覺電擊的疼痛強度基線非常類似，而天主教徒在看到〈禱告的聖母〉時，陳述的疼痛強度明顯較低。功能性磁振造影的結果也支持這一點：研究人員對正在看聖母圖片的天主教徒施予電擊時，右邊的腹外側前額葉皮層會亮起。這個區域和阻斷身體傳到大腦的危險訊號強度有關。疼痛的宗教元素固然不是研究已多到氾濫的領域，但二○一九年的一項回顧發現，其他幾項研究主張宗教虔誠度與靈性有助於處理疼痛，甚至能減少疼痛強度。信仰似乎能舒緩疼痛。
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。