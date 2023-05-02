代理教師全年聘期困難重重：草案還沒通過、各縣市急要求老師寒暑假到校上班
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教育部的代理教師相關修正草案於4月21日公告，其中新增的條文指出，代理教師獲得全年聘期後，寒暑假應配合學校規定處理校務，部分地方政府不等草案通過，馬上召開會議並發函給各校，表示代理教師可在寒暑假期間到校協助校務。
教育部日前承諾要給代理教師1年的完整聘期，針對全年聘期的修法草案日前出爐，當中規定代理教師須在寒暑假期間「配合學校規定處理校務」。但各縣市政府在修法尚未通過時，就紛紛發函各校，表示代理教師應在寒暑假期間到校協助處理校務。對此，教育團體呼籲各校及地方政府勿過度解讀法條，擅自加上其他交換條件。
去（2022）年11月立法院教育及文化委員會審查教育部預算案時，通過立委范雲所提出的預算案，要求國教署應修正相關法規，從112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期、給付全年薪資。在教育部的相關法規修正草案還未出爐前，多數地方政府教育局從年後開始就已經率先宣布，要給予代理教師全聘期，一度讓教育界讚聲連連。
然而，教育部《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》部分條文修正草案於4月21日公告，其中新增的第16之2條指出，代理教師寒暑假應配合學校規定處理校務，條文如下：「聘期為一學期或一學年代理教師之服務日，比照行政院人事行政總處公告之行政機關辦公日辦理，於寒暑假期間應配合學校規定處理校務。前項所定校務，其範圍及內容由主管機關或授權學校定之。」
從現行草案來看，相比正式教師，未來代理教師的「寒暑假」恐怕會過的不太一樣，《教師法》第12條第1項規定，中小學教師若未兼任行政職務，「除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校」，可見兩者待遇落差。
給全年聘期，卻要求代理教師寒暑假到校
而部分承諾給予全年聘期的地方政府，一見教育部提出修正草案，馬上召開會議並發函給各校，表示代理教師可在寒暑假期間到校協助校務。
台南市政府函文指出，在核給代理教師全聘期後，代理教師於寒暑假期間仍在聘者，考量學校於寒暑假期間，仍有校務需代理教師協助辦理，如課程、營隊、學生輔導及行政事務等，「暑假期間仍在聘者應到校協助處理校務或參與活動」。
代理暨代課教師產業工會還收到會員反映，台南市某校發給校內代理教師切結書，要求代理教師在暑假期間應和行政人員一樣於上班時間到校，要求教師知悉後簽名。
彰化縣政府函文則說明，「辦理各類課程及學習活動任務之代理教師，得延長聘期至112年7月31日」，也就是獲得全年聘期。而該文所列舉的任務，包含學習扶助課程、輔導學生參與競賽或訓練、幼教延長照顧服務等等，依據7項類科各有不同任務。
其中，代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，有彰化縣學校要求代理教師暑假接暑輔課程不得領鐘點費。甚至彰化縣政府現在還沒有承諾給予全年聘期，因此出現有些學校的校長、老師自行決定要給誰全年聘期的狀況。
另外，苗栗縣政府要求代理教師在寒暑假期間，配合學校返校參與、辦理或協助事項、專案計畫、營隊及學歷提升等校務及教學工作。屏東縣政府也發函指出，給予代理教師完整聘期外，應於暑假期間賦予任務，如學校校務需求、各項專案計畫等。
教育部：草案預告中，將搜集各界意見
對此，代理暨代課教師產業工會指出，目前《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》還未修正通過，呼籲各校及地方政府勿過度解讀或錯誤引用。工會認為，給予代理教師全年聘期是修正20幾年來的錯誤，讓代理教師「應得」的薪資回歸，請地方政府教育局處或學校不要擅自加上其他交換條件。
教育部國教署回應，為了達成代理教師完整聘期，修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》。其中，草案中要代理教師寒暑假期間配合學校規定、處理校務的部分，國教署說明：「為衡平各界意見，因此，在提供代理教師完整聘期時，在辦法中規定服務日比照行政機關辦公日，並同步提供其慰勞假」。
國教署也表示，該辦法草案目前正在預告程序，國教署會搜集各界意見後綜合研處。
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核稿編輯：楊士範
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