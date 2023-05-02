三星晶片減產將近25％，加上中國企業強力挑戰，韓國經濟恐進一步衰退

全球最大的記憶體龍頭和晶片代工業者——韓國三星（Samsung）近日表示，公司已經有充足的「庫存」可以支應中長期的需求，已著手開始「消減產能」。分析師預測，與去（2022）年同期相比，今（2023）年上半年減產規模約在20至25%，影響韓國整體經濟發展。

三星集團影響韓國

韓國三星集團是一家跨國企業，涉及多個不同的產業和業務領域。

三星作為一家知名的電子產品製造商，生產包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、電視等多種產品。此外，三星還是全球最大的半導體製造商之一，生產包括記憶體晶片、邏輯晶片和顯示驅動器等半導體產品。

除了電子產品，三星還生產許多消費電子產品，例如家用電器、攝像機、手錶等。作為全球最大的智能手機生產商之一。三星還生產其他通訊產品，像是基地台和網路設備等。

此外，三星集團還擁有一個建築部門，生產建築材料和設備，並參與建築項目。三星集團擁有金融子公司，提供保險、信貸和投資等金融產品和服務。對韓國的經濟深入各大層面，影響非常巨大。

據韓國中央銀行（Bank of Korea）公佈的數據，2019年疫情前三星集團的營業額為243.7兆韓元（2170億美元），佔當年韓國GDP至少1成以上。

還有三星向韓國政府繳納了約15.3兆韓元（136億美元）的稅款，佔年稅收總額的也有1成以上。這些數據顯示，三星對韓國經濟非常重要。

Photo Credit: Getty Images 韓國三星（Samsung）出口的電子產品多元，包含手機、平板、電視及各類科技產品，由於三星透過垂直整合，由晶片代工、記憶體、面板，乃至於下游的電子品牌策略成功，在過去10年內取得巨大的成果。

三星集團走入衰退

不過隨著全球景氣低迷影響，三星公布第1季財報時暗示，將進一步消減晶片產能，雖然未透過具體規模，但是業內推測會大幅衰退。大信證券分析師Wi Min-bok預測，與去年同期相比，今年上半年減產規模約在20至25%。

此外，根據研究調查公司集邦科技（TrendForce）表示，由於部分供應商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經啟動動態隨機存取記憶體（DRAM）減產，相較首季DRAM均價跌幅近20%，預估第二季跌幅會收斂至10至15%。

至於三星憑藉成本優勢且力推大容量產品，拉升位元出貨量，然平均銷售單價則大幅降低，導致第四季營收約34.8億美元，季減19.1%，市占率則仍以33.8%保持領先。

不過，集邦科技強調，由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行週期尚不見終止，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規模的減產發生，後續合約價才有可能反轉。

三星集團的走向，很大一部分主導了韓國經濟走向。調研機構OOSGA指出，韓國是出口導向的經濟，2022年出口約佔比GDP總額的50%，即便僅為台灣的三分之二。

Photo Credit: Getty Images 小米、榮耀手機等中國業者逐漸佔據中國、歐洲市場，三星手機的成長空間受到擠壓。

中國電子產業、記憶體崛起

隨著中國逐漸強大的工業實力，韓國在近年間也備感壓力。即便是三星最為強勢的記憶體市場，中企受到國家支持，也展現具充分研發與製造能力。

2022年間的GDP成長約為2.6%，然而受到全球不景氣之因素、中國的成長停滯、以及俄烏戰爭的延伸問題等因素，也讓韓國的經濟成長在2023年將進一步縮減。

中國市場和競爭對手的崛起都對三星集團帶來了挑戰。

在電子產品領域，中國公司的市場市占率正在逐步擴大，特別是在智慧手機市場上。中國品牌如華為、小米和OPPO等已經成為全球市場的主要競爭者，並且在中國、歐洲等市場上有著強大的優勢。

在消費性產品領域，TCL和海爾等正在逐步擴大其市場市占率，並在設計和生產家電產品方面加強了其競爭力。此外，中國消費者對國產產品的偏好也在逐漸增強。

中國半導體領域也在壓縮三星

值得注意的是，半導體製造領域，中國正在積極推進其國內晶片產業發展。

中國政府在推出一系列政策和措施，以吸引全球半導體公司和投資者進入該國市場，並支持本土半導體公司的發展。

此外，中企正在逐步提高其技術和產品的水平，並在成本方面有著明顯的優勢，還有加強技術研發和投資，對三星造成強大的壓力。

Photo Credit: Getty Images 三星（Samsung）在中國有大量的廠房及產能，這成為北京向韓國施壓的籌碼。

不過，除了以上壞消息，有一個好消息是，全球記憶體景氣將要落底。因為AI伺服器出貨動能強勁帶動記憶體需求提升。

據集邦科技研究顯示，2022年三大原廠AI記憶體的市占率分別為SK海力士（SK hynix）50%、三星（Samsung）約40%、美光（Micron）約10%。

此外，高階深度學習AI GPU的規格也刺激其它產品更迭，2023下半年伴隨各類晶片搭載，意味三星集團的營收將會落底翻揚。

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核稿編輯：翁世航