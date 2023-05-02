三星晶片減產將近25％，加上中國企業強力挑戰，韓國經濟恐進一步衰退
我們想讓你知道的是
隨著中國逐漸強大的工業實力，韓國在近年間也備感壓力。即便是三星最為強勢的記憶體市場，中企也有相當強的競爭力，因為它們受到國家支持，今年展現充分研發與製造能力。
全球最大的記憶體龍頭和晶片代工業者——韓國三星（Samsung）近日表示，公司已經有充足的「庫存」可以支應中長期的需求，已著手開始「消減產能」。分析師預測，與去（2022）年同期相比，今（2023）年上半年減產規模約在20至25%，影響韓國整體經濟發展。
三星集團影響韓國
韓國三星集團是一家跨國企業，涉及多個不同的產業和業務領域。
三星作為一家知名的電子產品製造商，生產包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、電視等多種產品。此外，三星還是全球最大的半導體製造商之一，生產包括記憶體晶片、邏輯晶片和顯示驅動器等半導體產品。
除了電子產品，三星還生產許多消費電子產品，例如家用電器、攝像機、手錶等。作為全球最大的智能手機生產商之一。三星還生產其他通訊產品，像是基地台和網路設備等。
此外，三星集團還擁有一個建築部門，生產建築材料和設備，並參與建築項目。三星集團擁有金融子公司，提供保險、信貸和投資等金融產品和服務。對韓國的經濟深入各大層面，影響非常巨大。
據韓國中央銀行（Bank of Korea）公佈的數據，2019年疫情前三星集團的營業額為243.7兆韓元（2170億美元），佔當年韓國GDP至少1成以上。
還有三星向韓國政府繳納了約15.3兆韓元（136億美元）的稅款，佔年稅收總額的也有1成以上。這些數據顯示，三星對韓國經濟非常重要。
三星集團走入衰退
不過隨著全球景氣低迷影響，三星公布第1季財報時暗示，將進一步消減晶片產能，雖然未透過具體規模，但是業內推測會大幅衰退。大信證券分析師Wi Min-bok預測，與去年同期相比，今年上半年減產規模約在20至25%。
此外，根據研究調查公司集邦科技（TrendForce）表示，由於部分供應商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經啟動動態隨機存取記憶體（DRAM）減產，相較首季DRAM均價跌幅近20%，預估第二季跌幅會收斂至10至15%。
至於三星憑藉成本優勢且力推大容量產品，拉升位元出貨量，然平均銷售單價則大幅降低，導致第四季營收約34.8億美元，季減19.1%，市占率則仍以33.8%保持領先。
不過，集邦科技強調，由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行週期尚不見終止，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規模的減產發生，後續合約價才有可能反轉。
三星集團的走向，很大一部分主導了韓國經濟走向。調研機構OOSGA指出，韓國是出口導向的經濟，2022年出口約佔比GDP總額的50%，即便僅為台灣的三分之二。
中國電子產業、記憶體崛起
隨著中國逐漸強大的工業實力，韓國在近年間也備感壓力。即便是三星最為強勢的記憶體市場，中企受到國家支持，也展現具充分研發與製造能力。
2022年間的GDP成長約為2.6%，然而受到全球不景氣之因素、中國的成長停滯、以及俄烏戰爭的延伸問題等因素，也讓韓國的經濟成長在2023年將進一步縮減。
中國市場和競爭對手的崛起都對三星集團帶來了挑戰。
在電子產品領域，中國公司的市場市占率正在逐步擴大，特別是在智慧手機市場上。中國品牌如華為、小米和OPPO等已經成為全球市場的主要競爭者，並且在中國、歐洲等市場上有著強大的優勢。
在消費性產品領域，TCL和海爾等正在逐步擴大其市場市占率，並在設計和生產家電產品方面加強了其競爭力。此外，中國消費者對國產產品的偏好也在逐漸增強。
中國半導體領域也在壓縮三星
值得注意的是，半導體製造領域，中國正在積極推進其國內晶片產業發展。
中國政府在推出一系列政策和措施，以吸引全球半導體公司和投資者進入該國市場，並支持本土半導體公司的發展。
此外，中企正在逐步提高其技術和產品的水平，並在成本方面有著明顯的優勢，還有加強技術研發和投資，對三星造成強大的壓力。
不過，除了以上壞消息，有一個好消息是，全球記憶體景氣將要落底。因為AI伺服器出貨動能強勁帶動記憶體需求提升。
據集邦科技研究顯示，2022年三大原廠AI記憶體的市占率分別為SK海力士（SK hynix）50%、三星（Samsung）約40%、美光（Micron）約10%。
此外，高階深度學習AI GPU的規格也刺激其它產品更迭，2023下半年伴隨各類晶片搭載，意味三星集團的營收將會落底翻揚。
延伸閱讀
- 三星助攻紅色供應鏈，上千項LCD專利轉讓華星光電，台灣「面板雙虎」拉警報
- 《晶片法案》效果浮現：傳韓國三星、SK海力士扭轉對中布局，投入鉅資在美打造半導體供應鏈
- IMF預測台灣今年人均GDP超越日韓，半導體產業撐起半邊天，學者分析2因素助「經濟轉骨」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
☞現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門