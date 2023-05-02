香港區議會恢復委任制，民選議席削減剩不到兩成

（中央社）香港當局今天（2日）公布區議會改制，下屆區議會民選議席大減，卻同時恢復大批委任議席及新增的地區委員會界別互選議席；新的區議會同時落實「愛國者治港」原則，並由行政主導。

香港行政長官李家超今天率同多名官員召開記者會，公布區議會改革方案。

他強調，下屆區議會的成立必須遵守三個原則，一是維護國家安全，二是落實「愛國者治港」原則，三是由行政主導。

據公布，下屆區議會議席與目前（第6屆）差不多，將有470席，不同的是，目前約450個由一人一票選出的議席將減少至88席，其餘由行政長官委任179席，另外176席由地區委員會界別互選產生，餘下27席是留給新界鄉議委員會的當然議席。

所謂的地區委員會界別，包括分區委員會、地區撲滅罪行委員會和防火委員會，委員本身由政府委任。

李家超表示，上述委任、地區委員會界別互選及民選議席所佔比例為「四四二」制。

根據新方案，下屆區議會仍保留18區，但選區大幅減少至44個，每個選區產生兩名民選議員，各區議會主席由民政事務專員擔任，他有權委任議會內各委員會負責人。

現有18個區議會主席都是由議員之間互選，新方案建議由具官方身分的民政事務專員擔任，等於讓政府參與主導區議會的運作。

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此外，為了落實「愛國者治港」原則，區議會將會引入資格審查制度，候選人需要接受資格審查並確定符合某些資格後才能參選。

李家超在記會上表示，新的區議會不能再成為「港獨」的平台。

Photo Credit: GettyImages 香港行政長官李家超

區議會對上一次於2019年11月改選，全部有479席，其中直選佔452席，結果泛民主派大勝，取得388個（85.9%）直選議席，親政府建制派僅拿下59席，席次佔比13%。

當時在區議會開會期間，曾有泛民議員在議會內高舉支持「反送中」等政治標語，而有政府官員到場時，雙方也互不相讓。

香港國安法於2020年中實施後，港府接著修法，要求區議員及公務員必須宣誓遵守基本法和效忠特區。但大部分泛民區議員在宣誓日前自動請辭，另有一些人遭褫奪資格。

自2021年底起，區議員只剩下約140人左右，也因此衍生區議會是否值得繼續存在的問題，而當局也就此進行檢討。

按照規定，下屆區議會應於今年11月改選。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex