涉收賄、洩密給「台版柬埔寨」詐騙首腦「藍道」， 北市派出所長遭聲押、記過免職

求職詐騙虐囚3死案去年震驚社會，日前詐團首腦「藍道」杜承哲落網，士林地檢署追查偵辦過程中，竟查出台北市大同警察分局寧夏路派出所的葉姓所長，涉嫌收賄約100萬元，並洩密給「藍道」；檢察官昨晚依照收賄罪、洩密罪等，向士林地方法院聲請羈押禁見。北市警今天早上召開記者會，決議將葉姓所長記兩大過免職。

檢方查出手機對話和不法所得

新北市刑警大隊偵辦求職詐騙虐囚3死案，從查扣的組織成員手機中通訊軟體Telegram對話，發現葉姓所長於今年間多次聯繫藍道，4月12日藍道落網後，葉姓所長緊急丟棄手機疑想滅證，但檢警透過藍道的手機反向追查，發現葉涉案，也掌握葉在案發後與人頭緊急商討因應對策的對話紀錄。

士林地檢署檢察官昨日上午親自帶隊前往搜索葉的辦公室及住處，發現葉在杜嫌落網之後立即更換新手機，舊手機疑似早已滅證，檢警又在住處搜出30萬現金，隨後將葉帶回偵訊。葉姓所長供稱，藍道曾在他轄區的寧夏路餐館當廚師，兩人因此結識，他承認洩漏部分民眾個資，是受到朋友請託，但矢口否認收賄，也不知道對方在詐騙集團工作。

另提訊藍道及約談人頭等4名證人到案說明。據悉藍道應訊時已鬆口部分行賄過程，利用難以查獲的虛擬貨幣之一的「泰達幣」（加密穩定幣）陸續行賄，而葉為了防止遭查獲，還找劉姓女子當人頭幫忙開戶存放賄款。

士林地檢署指出，葉嫌涉違背職務收賄、公務員洩漏國防以外之秘密，以及違反個人資料保護法等罪，罪嫌重大且有逃亡、滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。並且通報內政部警政署政風室。

陳樺韋、傅榆藺去年9月加入代號「藍道」杜承哲為首犯罪組織，與境外詐欺機房合作，透過「車隊」於網路刊登訊息，並於桃園市中壢區、新北市淡水區涉囚禁銀行帳戶提供者61人，期間3人因病或墜樓身亡後遭棄屍。去年12月起訴陳樺韋、傅榆藺等29人（其中2人未成年）都被起訴，並依組織犯罪條例、私行拘禁致死、共同詐欺等罪對陳、傅求處無期徒刑。另負責現場監視控員、遺棄屍體組織成員分別遭求處25年到30年以上有期徒刑。目前案件都在士林地方法院審理中。

為追查在逃的杜承哲等人，士檢專案小組依據當時查扣虛擬貨幣錢包、銀行存摺、通訊軟體對話紀錄、筆記型電腦等證物與金流，查出由杜男主導犯行，並於今年4月將杜男拘提到案，並向法院聲押禁見獲准。

北市警察局：依法記兩大過免職

台北市警察局今天早上透過新聞稿說明，葉與詐騙集團成員接觸交往，涉嫌違背職務收受賄賂、偽造公文書、公務員洩漏國防以外之機密及違反個人資料保護法等罪嫌，且事證明確、情節重大。北市警認為他敗壞官箴，因此依公務人員考績法、警察人員人事條例，將他記兩大過免職。

北市警局強調，針對員警違法違紀案件，會主動調查，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不 護短」之態度，適時汰除不適任員警，展現淨化團隊決心，以維警譽。

葉育忻早期曾任刑事局二線三星偵查正，因被前女友指控盜刷信用卡，遭懲處調任陽明山國家公園警察隊，幾年前降調回台北市警大安分局，2020年底調任寧夏路派出所所長至今。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航