盧沙野駭人言論讓法國人民意識到，馬總統的「戰略自主」無法對付戰狼與牠們的產地

文：趙君朔

中共駐法大使盧沙野於4月21日，在屬於法國媒體控股公司TF1旗下的頻道《LCI》接受著名新聞節目《20點整》主持人Darius Rochebin訪談時，對於前蘇聯國家和克里米亞的主權問題的發言，引起了國際性的注目和空前的外交反彈。

除了法國外交部第三度召見盧沙野（雖然事後法國外交部發布的新聞稿中提到這場會面時間是事先安排好的）表達不滿之外，被盧沙野談話波及的波羅的海三國，同樣召見了派駐當地的中共大使表達抗議。

盧沙野讓法國人認清馬克宏說法的缺陷

惡名在外的盧沙野又一次的大演戰狼外交秀似乎也不讓人意外。但這次他的駭人言論發生的情境其實和他前幾次的「豐功偉業」有所不同，並不是他代表中共想要針對某個特定事件反擊。

而可以說是這個節目的主持人借力使力，設計這隻戰狼在節目的近50分鐘訪談露出他和背後的中共最醜陋的一面，提醒這個受歡迎節目的法國觀眾。馬克宏總統餘波盪漾的「高舉歐洲戰略自主大旗，不當美中跟班」機上訪談在當下並沒有可行性。

盧沙野前3次的誇張言論都是針對特定事件的回應：他還在擔任駐加拿大大使時認為華為財務長孟晚舟被捕是「白人優越感作祟」。在疫情剛發生的2020年4月，為了轉移中共是發源地並惡意掩蓋疫情，他授意駐法大使館在網站上發表一篇文章提到法國的療養院有護士遺棄老人，放任其病死無人照料，這讓他首次被法國外交部傳喚。

第二次是圍繞法國參議員訪台事件，盧沙野回擊批評他要求議員取消訪台是干涉內政的法國戰略基金會研究員Antoine Bondaz是「小混混」、「瘋狂鬣狗」。這次反而引發反彈最大的談話並非針對特定事件，而是在一場以要求他評論法國總統馬克宏訪談關鍵內容開場的訪談中出現的。

主持人一開場要求他評論的，是馬克宏從北京返回法國時在機上訪談的關鍵句「最糟的就是覺得我們歐洲必須要成為這議題（指台海）上的跟班，還要被迫隨著美國的節奏和中共的過度反應做出調整。」

這段話是主持人非常重視的，因為在這場訪談接近快50分鐘的尾聲時，忽然又加入一位重量級來賓，法蘭西學院的常任秘書、前歐洲議會議員、法國著名前蘇聯專家與現實主義國際關係學者Helene Carrare d’Encausse。她一坐上來賓的位子，主持人馬上秀出這段話再問她一次有何看法。

非常有趣的是，當d’Encausse女士入座時，盧沙野準備要起身離開，主持人連忙阻止他，喊道「等等，大使，拷問還沒有結束阿。」

而盧沙野對馬克宏的談話自然表示肯定之意，說這是符合法國長期以來的戴高樂傳統。當然這只是主持人預備好的前菜，接下來就是針對台海、俄烏戰爭等一連串的問題，並有點意外也並不意外的讓盧沙野說出了讓整個法國和歐洲傻眼的談話，但這部分應該不是主持人事先預料到的效果。

主持人的真正企圖，是要他在電視上完整呈現中共充滿野心的世界觀。因此在盧沙野說出前蘇聯和克里米亞的國家地位還有疑義後，主持人馬上秀出一段普亭關於東昇西降是必然，就像太陽一樣的談話要他評論，而盧沙野當然對此表示肯定。

之後談到巴西總統魯拉訪華，盧沙野便直說正是因為當前的國際關係充滿的不平等、不正義，才有這麼多發展中國家想和中共發展更緊密的關係。主持人據此進一步問他對巴西總統說要取代美元霸權的看法，他馬上看來很有底氣的說「這是一個自然趨勢，很多國家都想做到」。

這時主持人追問可是中共是不是帶著一種報仇的心態崛起，會不會像歷史上的其他帝國一樣在崛起時類似，對其他國家形成搶奪市場、領土形成損害嗎？盧沙野回應道並非如此，因為中共在崛起的過程中也提供了其他國家發展的機會。這時訪談進入第25分半，主持人開始將盧沙野引入他精心準備的陷阱，也是整場訪問真正的高潮。

Photo Credit: GettyImages 中國駐法大使盧沙野

盧沙野肯定戴高樂，卻避談毛澤東的罪惡

聽完盧沙野說中共的崛起不是報仇，不會侵害到他國後，主持人馬上回說但今天西方對這現象意見還很分歧，我們來回顧一下歷史，看看1964年一段由歷史學家／外交官Alain Peyrefitte（《停滯的帝國》的作者）訪問戴高樂將軍的精采發言。

螢幕上馬上秀出兩張背景是戴高樂將軍的話，內容是當中共有了核武是很棒的事，這會改變世界的權力平衡，第一次有個不是白人的國家有了這種可怕的武器。很多有色人種對此感到驕傲，美國的獨霸對世界是巨大的危險，只有我們法國敢於挺身對抗。

盧沙野對此的評論當然很正面，表示戴高樂同樣對美國霸權和背後的不正義感到反感。主持人接著把話題帶到核武是否帶來中共的戰略自主，盧沙野給出了正面答案但提醒聯合國的安理會已經發表核戰不該發生的宣言。

接下來主持人便發動了等待已久的突襲，問說戴高樂將軍講這些話時是毛澤東這個史上最大罪犯當政的時代，當時毛澤東迫害了數百萬人。那是不是今天你比較能理解在西方有人些覺得當年戴高樂將軍錯了，今天主張和中共交往的人同樣也錯了？

此時臉色非常沉重的盧沙野直接回「每次你訪問我，都是拿這些關於過去留言來生事？」兩人進入一來一往搶話的狀態，然後盧沙野丟出了訪談中的另一小段金句「你真的研究過這些嗎？我來不是要和你討論這些謠言的。」