尹錫悅汲汲營營想藉《華盛頓宣言》對國內「邀功」，美韓經濟摩擦的考驗卻才要開始

文：楊虔豪（定居首爾的駐韓獨立記者，《韓半島新聞平台》創辦人）

韓國總統尹錫悅上週訪美，與拜登總統發表《華盛頓宣言》，兩國將共組「核協議集團」；尹總統在白宮國宴高唱《美國派》，在國會又幾乎不看稿地以流暢英語演說，讓世人對其好感度高升。政權輪替將滿一年的韓國，急速向美、日靠攏，對採取相同外交走向的台灣，無疑是振奮消息，但這場華麗外交背後的虛與實，得謹慎看待。

外交常是各國元首提升國內民心與國外形象的絕佳工具——特別是與大國元首握手見面、強調深化雙邊信任合作。可以的話，再來個幾句幽默地談趣風聲，再搭配第一夫人時裝與手提包亮相，只要不出大差錯，透過海內外媒體報導，都能達到加乘曝光，可謂十分有效。

外交經常是領袖提振聲望手段

韓國近幾任的總統中，過往保守派的朴槿惠，就是三不五時出訪「拚外交」，有效壓過各種國內施政不利的負面批評；進步派的文在寅，不僅牽起北韓領袖金正恩的手，還促成川普與金正恩見面，讓他自己聲望長期處於「高空行進」，連帶讓當時的執政黨，在各種選舉中無往不利。

但去年政權輪替後，新上任的尹總統，上回訪美時，與拜登及日本首相岸田文雄見面，都是短時間內草草收場，又私下被錄到「那群崽子」的發言而惹議，結果莫名禁止特定電視台記者登上總統專機跟訪，惹得一身腥。因此這回美國國是訪問，許多韓國同業們，還在擔心尹總統會不會又出包。

所幸，這回沒有大問題。尹總統在晚宴中高唱〈美國派〉、在國會又以流暢的英語發表演說，而且幾乎不看稿，讓世人驚艷，對外形象從谷底翻身。

還未等到尹總統回國，保守派執政黨——國民力量，已在首爾街頭上，掛起尹錫悅與拜登合影的布條。上面寫著「厚實的安保、厚實的經濟」、「美韓元首峰會達到歷代可見的成果」、「創設核協議集團！維持59億美元投資！」開始為尹總統造勢。

若跟過往頻繁失言相比，尹總統確實進步顯著，《華盛頓宣言》與當中達成韓美共組「核協議集團」的共識，也堪稱是尹就任近一年來，最耀眼的成果。但外交場合背後，一般閱聽眾不會感觸到的虛與實，我們得一一攤開檢驗。

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《華盛頓宣言》與「核協議集團」=「延伸嚇阻」加強版

尹錫悅與拜登總統共同發表的《華盛頓宣言》，主要是確立往後應對北韓安保威脅的基調。仍以過往的「延伸嚇阻」（Extended Deterrence，韓文稱為「擴張遏制」）為主軸——由美國出動包括傳統武器與核武在內的軍備，並將韓國納入其「核保護傘」，提高北韓侵略或動用核武的代價，以收遏制北韓輕舉妄動之效。

但美、中矛盾加劇，還有俄羅斯入侵烏克蘭，也連帶牽動東北亞局勢。因為中、俄剛好都與北韓相對友好，過往北韓展開各種飛彈試射或挑釁時，兩國甚少加入譴責或制裁行列，反而要求應朝鬆綁制裁的方向走，才能開啟對話。

如今美國與中、俄的嚴重對立，還有中國對台灣的威脅挑釁頻繁化。韓國輿論擔憂，這會讓北韓有機可乘，甚至認為當前的「延伸嚇阻」可能已無法有效保護韓國。韓國應該「擁核」或美國應該在韓國佈署戰略核武的聲浪，越來越大。

《華盛頓宣言》可視為面對韓國國內民意對「是否無法像以前一樣提供有效保護？」的憂慮，所頒出的「延伸嚇阻」加強版內容——雙方確立韓國不會擁核，但以此為條件，美國會強化面對北韓發動攻擊或核戰情境下，與韓國的合作，並出動更多先進軍備，頻繁航行在韓國周遭，確保安全。

根據這份宣言，韓、美將由政務次長級人士組成「核協議集團」，討論因應非常狀況下，若美國真的要出動核武，韓國如何合作支援。而在此情況下，美國會與韓國共享核武方面的相關情報，但核武最終使用權，仍在美國手上。

在北韓問題隨美、中對立及去年烏俄戰爭及兩岸局勢緊繃，而落得邊緣化的情況下，能得出此番結論，堪稱亮眼進展。但韓國總統府藉機對外誇示協議「形同韓國和美國共享核武」，讓白宮緊急出面駁斥「美方並不如此看待」。顯示美方可能不覺得這份協議如此重大或有太多實質意義，韓方卻汲汲營營想藉此對國內「邀功」。

Photo Credit: GettyImages 4月25日，韓國總統尹錫悅在美韓商業論壇上發表演講

訪美行未解爭端：美國兩大法案緊掐韓國經濟命脈

韓、美之間於存在另外的棘手課題，包含《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act，縮寫為IRA，韓文稱為「通膨減縮法」）和《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act，簡稱「晶片法案」），都可能影響韓國的經濟命脈。

2022年8月，由拜登總統簽屬生效的《降低通膨法案》提到，將提高消費者購買電動汽車的減稅優惠，最高可達7500美元（約新台幣22.5萬美元），前提是電動汽車本身必須於北美三國製造生產。

問題在於，好不容易才站穩北美的傳統汽車市場，並汲汲營營要繼續拓展電動汽車版圖的現代汽車，目前在美國的電動汽車工廠根本還沒蓋好。要在北美生產，最快也要等到2025年，這項法案等同扼殺現代汽車的生機。

而美國於今年3月底所公布的《晶片法案》，訂定半導體廠商能獲取美國政府的補助，但當中包含廠商不得於10年內在中國擴產，且必須提供營業額、收益與客戶名單等商業機密給美國，還要分享超額利潤等極為嚴苛的條件。這也讓三星電子與SK海力士等韓國半導體大廠，高喊吃不消。

汽車與半導體這兩個支撐韓國經濟的命脈，先後因為美國具濃厚保護色彩的法案，而陷入危機。為此，韓國外交部與產業通商資源部等官員，自去年下半年，頻繁出訪華府交涉，希望暫緩或尋得其他解方，至今仍無實質進展。