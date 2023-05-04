尹錫悅汲汲營營想藉《華盛頓宣言》對國內「邀功」，美韓經濟摩擦的考驗卻才要開始
我們想讓你知道的是
汽車與半導體這兩個支撐南韓經濟的命脈，先後因為美國具濃厚保護色彩的法案，而陷入危機。兩大法案對南韓造成的衝擊，連月來都沒能得出理想的緩解方案，已讓韓廠寢食難安，這回尹總統訪美行亦無實質成果，讓他們感到失望。
文：楊虔豪（定居首爾的駐韓獨立記者，《韓半島新聞平台》創辦人）
韓國總統尹錫悅上週訪美，與拜登總統發表《華盛頓宣言》，兩國將共組「核協議集團」；尹總統在白宮國宴高唱《美國派》，在國會又幾乎不看稿地以流暢英語演說，讓世人對其好感度高升。政權輪替將滿一年的韓國，急速向美、日靠攏，對採取相同外交走向的台灣，無疑是振奮消息，但這場華麗外交背後的虛與實，得謹慎看待。
外交常是各國元首提升國內民心與國外形象的絕佳工具——特別是與大國元首握手見面、強調深化雙邊信任合作。可以的話，再來個幾句幽默地談趣風聲，再搭配第一夫人時裝與手提包亮相，只要不出大差錯，透過海內外媒體報導，都能達到加乘曝光，可謂十分有效。
外交經常是領袖提振聲望手段
韓國近幾任的總統中，過往保守派的朴槿惠，就是三不五時出訪「拚外交」，有效壓過各種國內施政不利的負面批評；進步派的文在寅，不僅牽起北韓領袖金正恩的手，還促成川普與金正恩見面，讓他自己聲望長期處於「高空行進」，連帶讓當時的執政黨，在各種選舉中無往不利。
但去年政權輪替後，新上任的尹總統，上回訪美時，與拜登及日本首相岸田文雄見面，都是短時間內草草收場，又私下被錄到「那群崽子」的發言而惹議，結果莫名禁止特定電視台記者登上總統專機跟訪，惹得一身腥。因此這回美國國是訪問，許多韓國同業們，還在擔心尹總統會不會又出包。
所幸，這回沒有大問題。尹總統在晚宴中高唱〈美國派〉、在國會又以流暢的英語發表演說，而且幾乎不看稿，讓世人驚艷，對外形象從谷底翻身。
還未等到尹總統回國，保守派執政黨——國民力量，已在首爾街頭上，掛起尹錫悅與拜登合影的布條。上面寫著「厚實的安保、厚實的經濟」、「美韓元首峰會達到歷代可見的成果」、「創設核協議集團！維持59億美元投資！」開始為尹總統造勢。
若跟過往頻繁失言相比，尹總統確實進步顯著，《華盛頓宣言》與當中達成韓美共組「核協議集團」的共識，也堪稱是尹就任近一年來，最耀眼的成果。但外交場合背後，一般閱聽眾不會感觸到的虛與實，我們得一一攤開檢驗。
《華盛頓宣言》與「核協議集團」=「延伸嚇阻」加強版
尹錫悅與拜登總統共同發表的《華盛頓宣言》，主要是確立往後應對北韓安保威脅的基調。仍以過往的「延伸嚇阻」（Extended Deterrence，韓文稱為「擴張遏制」）為主軸——由美國出動包括傳統武器與核武在內的軍備，並將韓國納入其「核保護傘」，提高北韓侵略或動用核武的代價，以收遏制北韓輕舉妄動之效。
但美、中矛盾加劇，還有俄羅斯入侵烏克蘭，也連帶牽動東北亞局勢。因為中、俄剛好都與北韓相對友好，過往北韓展開各種飛彈試射或挑釁時，兩國甚少加入譴責或制裁行列，反而要求應朝鬆綁制裁的方向走，才能開啟對話。
如今美國與中、俄的嚴重對立，還有中國對台灣的威脅挑釁頻繁化。韓國輿論擔憂，這會讓北韓有機可乘，甚至認為當前的「延伸嚇阻」可能已無法有效保護韓國。韓國應該「擁核」或美國應該在韓國佈署戰略核武的聲浪，越來越大。
《華盛頓宣言》可視為面對韓國國內民意對「是否無法像以前一樣提供有效保護？」的憂慮，所頒出的「延伸嚇阻」加強版內容——雙方確立韓國不會擁核，但以此為條件，美國會強化面對北韓發動攻擊或核戰情境下，與韓國的合作，並出動更多先進軍備，頻繁航行在韓國周遭，確保安全。
根據這份宣言，韓、美將由政務次長級人士組成「核協議集團」，討論因應非常狀況下，若美國真的要出動核武，韓國如何合作支援。而在此情況下，美國會與韓國共享核武方面的相關情報，但核武最終使用權，仍在美國手上。
在北韓問題隨美、中對立及去年烏俄戰爭及兩岸局勢緊繃，而落得邊緣化的情況下，能得出此番結論，堪稱亮眼進展。但韓國總統府藉機對外誇示協議「形同韓國和美國共享核武」，讓白宮緊急出面駁斥「美方並不如此看待」。顯示美方可能不覺得這份協議如此重大或有太多實質意義，韓方卻汲汲營營想藉此對國內「邀功」。
訪美行未解爭端：美國兩大法案緊掐韓國經濟命脈
韓、美之間於存在另外的棘手課題，包含《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act，縮寫為IRA，韓文稱為「通膨減縮法」）和《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act，簡稱「晶片法案」），都可能影響韓國的經濟命脈。
2022年8月，由拜登總統簽屬生效的《降低通膨法案》提到，將提高消費者購買電動汽車的減稅優惠，最高可達7500美元（約新台幣22.5萬美元），前提是電動汽車本身必須於北美三國製造生產。
問題在於，好不容易才站穩北美的傳統汽車市場，並汲汲營營要繼續拓展電動汽車版圖的現代汽車，目前在美國的電動汽車工廠根本還沒蓋好。要在北美生產，最快也要等到2025年，這項法案等同扼殺現代汽車的生機。
而美國於今年3月底所公布的《晶片法案》，訂定半導體廠商能獲取美國政府的補助，但當中包含廠商不得於10年內在中國擴產，且必須提供營業額、收益與客戶名單等商業機密給美國，還要分享超額利潤等極為嚴苛的條件。這也讓三星電子與SK海力士等韓國半導體大廠，高喊吃不消。
汽車與半導體這兩個支撐韓國經濟的命脈，先後因為美國具濃厚保護色彩的法案，而陷入危機。為此，韓國外交部與產業通商資源部等官員，自去年下半年，頻繁出訪華府交涉，希望暫緩或尋得其他解方，至今仍無實質進展。
Tags：
全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
我們想讓你知道的是
為了便利現代人忙碌的生活作息，全家便利商店結合線下4000家實體店舖優勢，推出全新自取服務「FamiNow」，結合便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能多元取貨，從自取、跨店領取、外送到家取，讓全家不只是你家，更是生活中的好管家。
全家就是你家，更是你的好管家！
現代人生活忙碌，時間常常無法自由掌控，有時連吃個飯都要分秒必爭，這時，如果有一個可以替自己分憂解勞的幫手，讓人可以「吃什麼、何時拿、怎麼取」都自由選擇，那就太方便了。
看見大家生活中的困擾，全家APP推出全新「FamiNow」服務，只要使用既有的「全家便利商店APP」，點選「FamiNow」，就可以自由選擇多元取貨方式、多種餐飲美食，更方便的是可以直接使用全盈+PAY支付累積點數，或綁定信用卡，便利的體驗讓所有人都可以方便使用「全家你家都能取」的貼心服務，所有選擇 ”UP TO YOU“！
過去兩年，疫情催生了「零接觸經濟」，也使得取餐習慣變得更加彈性，「多元取貨、多元通路」已成最新零售模式。因此，FamiNow 也方便消費者依自己的習慣愛好，藉由全台灣 4000 多家全家便利商店背後支援，讓消費者能彈性取貨，無論是想要預訂自取、跨店領取、還是外送到家取，全部 UP TO YOU！
例如，當你一整天被會議塞滿，想趁空擋來杯沁涼的咖啡，但想到公司旁邊的全家，下午時段咖啡非常熱門，有時可能得等上十分鐘。這時候，只要在會議前事先預定好取咖啡的時間，就可以抓緊空檔順利拿到解憂的咖啡！
同時FamiNow也支援跨店間的商品領取，提供店址腹地3公里內，「全家」A店訂購、B店自取，選擇離自己最近的全家領取，不必大費周章，就能選購更多種商品，例如FamiSuper生鮮蔬菜，為訂餐、購物提供全新便利選擇。
當然，外送也是少不了的服務，尤其是下班洗完澡、穿著睡衣不想出門時，24小時都能送到家的全家美食是最棒的選擇。當加熱好的椒麻鍋貼、韓式炸雞、外加一杯濃郁的冰仙女醇奶茶送到門口，簡直是人間至福。
在FamiNow多元取貨的便利下，搭配24小時全天候的即時服務，更是能滿足每一種生活情境的需求，無論幾點，都可以輕鬆取得最想要的商品。
例如，早上不小心睡過頭，八點半才匆匆趕上捷運，根本沒有時間買好早餐。這時拿出FamiNow預訂無糖豆漿與三明治並線上完成付款，就可以在公司旁邊的全家便利商店快速領取，完美解決第一個餓肚子危機。
接著，時間來到下午兩點，愛吃甜點的同事開始慫恿大家一起訂下午茶解饞，這時FamiNow又派上用場：大夥們一個個選好自己的咖啡、泡芙跟蛋糕，訂好東西直接到店取。
下班前收到朋友簡訊，才突然想起今晚約了新家派對，趕緊先用手機預訂好火鍋料與新鮮蔬菜，不用跑多個點也可以一站購足所有東西。就算派對開到半夜，酒酣耳熱之際想吃下酒宵夜怎麼辦？手機打開立刻訂，免等微波，24小時服務所有人的胃！
作為每個社區裡的中心站，全家便利商店現在透過FamiNow的多元商流化身全方位美食供應中心，不只販售店內標配商品，更可以預訂各種跨界聯名的限定商品、家用品、料理包，甚至是年節禮盒，就連新鮮蔬果都難不倒FamiNow，想買什麼都可以直接到店領取，多種商品囊括食物、禮盒到日常用品，想買什麼UP TO YOU！
最方便的是，消費者不必再下載新的APP，可以直接在既有 全家 APP 使用FamiNow功能，並使用全盈+PAY快速付款，簡單又省時。
以自取為例，只需要點選FamiNow圖示，接著設定好地址定位，APP會自動推薦最近的店家給你，並且可自由選擇想訂購的商品，結帳後於指定時間前往全家，就能以取貨碼向店員快速領取。同樣的操作方式，也可以改以外送服務，一指下訂就能送到家，操作介面最便利。
即日起，線下4000家實體店舖都可配合「FamiNow」服務，便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能自取、跨店領取與外送。有了FamiNow這個好管家，就算再忙也能不慌不忙，幫助你將寶貴的時間省下來，留給更重要的人事物，讓生活的腳步UP TO YOU！
- 立即下單：https://bit.ly/3DNiPkK
- 看更多FamiNow：https://bit.ly/3MIbRlq