美、歐警告馬來西亞：允許華為參與5G網路建設構成國家安全風險

在馬來西亞對已授予愛立信公司（Ericsson）的5G網路建設合約進行的重新審查即將完成之際，歐盟和美國警告馬來西亞政府，允許中國華為公司參與其通信基礎設施的開發，會構成國家安全及外國投資的風險。

《路透社》星期二（5月2日）援引《金融時報》的報導說，在馬來西亞政府決定重新審查授予愛立信公司建設國有5G網路的合約後，歐盟和美國駐馬來西亞大使今年4月寫信給馬來西亞政府表達關切。馬來西亞的5G網路投資為25億美元。

被美國和西方國家列入黑名單的中國華為公司，一直努力遊說馬來西亞政府，爭取再獲得一次能參與馬來西亞5G網路建設的機會。華為一直是謀取該合約的最有力的競爭者之一。馬來西亞政府早前曾駁回美國提出的有關華為的安全關切。

美國駐馬來西亞大使布萊恩·麥克菲特斯（Brian McFeeters）在其中一封信中說，「華盛頓（華府）的資深官員同意我的看法，那就是顛覆現行的模式將損害新行業的競爭力，拖延馬來西亞5G的成長，傷害馬來西亞在國際上友善企業的形象。」

麥克菲特斯強調說，「允許不值得信賴的供應商參與5G網路的任何部分，也令馬來西亞的基礎設施面臨國家安全風險。」

報導說，馬來西亞的5G建設因為價格和透明度方面的問題，以及對單一國有網路將導致國有化壟斷的憂慮，一直遭受挫折。而華為、美駐吉隆坡大使館、歐盟使團、馬來西亞政府部門都尚未回應《路透社》提出的置評請求。

據《金融時報》報導，歐盟駐馬來西亞大使米查里斯·羅卡斯（Michalis Rokas）在信中說，任何對已授予中標合約的改變將「很可能負面及嚴重地影響公開招標時所同意的合約條款」。他還強調，歐盟在馬來西亞有超過250億歐元的投資，歐洲公司高度重視清晰的政策方向。

他說，任何變化不僅影響到已選擇的供應商，也可能會影響更廣泛的馬來西亞作為歐盟投資市場的吸引力，尤其是依賴可信賴5G提供商的高科技領域。

Photo Credit: GettyImages 位於馬來西亞商場的華為店面。

報導說，與愛立信達成的交易能夠讓馬來西亞建設一個單一政府擁有的網路。專家們表示，這意味著更低的成本及更快的推出。在其他國家，政府通常是將頻譜拍賣給通訊公司，由它們建設自己的網路。

報導表示，兩位熟悉審查討論的消息人士說，馬來西亞政府對愛立信招標合約的審查可能導致的一個結果是，馬來西亞從明年開始引入第二個5G網路。在公開招標中與諾基亞一起被淘汰的華為公司，一直積極遊說馬來西亞政府能獲得這樣一個機會。

報導說，目前還不清楚創建第二個5G網路將如何影響現有的合約，但是專家們警告說，這樣做將提高成本並造成效率低下。

報導援引一位熟悉馬來西亞通信法律並參與這些討論的人士的話，表示重新進行審查所傳遞出的外交訊息「非常不尋常」。美國和歐盟大使都說他們希望進一步討論此事。在馬來西亞和國際上，各界對馬來西亞的審查皆感到越來越驚愕。

本文經美國之音授權刊登，原文見：美歐警告馬來西亞：允許華為參與5G網路建設構成國家安全風險

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範