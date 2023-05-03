打造成「東方威尼斯」的越南富國島免簽， 疫後已有上千台人到訪
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越南2022年3月15日開放國際旅遊，但包括台灣在內的許多外國旅客抱怨簽證政策不便利，富國島因為是越南目前唯一給予國際旅客免簽優惠的地區，帶動當地旅遊業復甦，吸引相關企業持續湧入投資。
（中央社）越南富國島憑藉對國際旅客免簽優勢促進觀光，當地業者打造威尼斯不夜城，讓遊客乘坐貢多拉、欣賞樂舞表演。官方統計，過去5個月已有上千台灣旅客搭乘包機到此一遊。
隸屬越南堅江省（Kien Giang）的富國島面積與新加坡相當，以清澈的海洋和海鮮美食聞名，更是越南胡椒、魚露生產重鎮，島上飯店房間數約有3萬間，超過一半是4星級以上，是越南近年新興的旅遊勝地。
越南2022年3月15日開放國際旅遊，但包括台灣在內的許多外國旅客抱怨簽證政策不便利，富國島因為是越南目前唯一給予國際旅客免簽優惠的地區，帶動當地旅遊業復甦，吸引相關企業持續湧入投資。
富國市市長黃光興（Huynh Quang Hung）表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，富國島旅遊業收入成長率相當高，平均每年增加20%至25%，甚至高達30%。
越南2022年接待350萬人次國際旅客，富國島就占70萬；今年越南設定要接待國際旅客800萬人次，黃光興說，富國島有信心接待100萬人次國際旅客，至於旅客總人次很有可能高於疫情前的500萬。
台灣是富國島相當重視的旅客來源國，富國國際機場派出所副所長陳越河（Tran Viet Ha）表示，自去年12月自今年4月底，台灣-富國航線已飛了11班包機，包括越捷航空2班和台灣虎航9班，帶來1241人次旅客。
黃光興說，台灣與富國島都是四面環海，自然生態有很多相似之處，他觀察，台灣旅客來富國島往往會去體驗一些比較高級的服務，像是住在度假村、品嚐海鮮，也會前往賭場試試手氣。
富國島2021年由縣升級為市，是越南首個島嶼城市，本土企業巨頭看好前景跟進布局，越南度假村業者Vinpearl以「將世界帶到越南」為目標，在當地闢建運河，打造威尼斯不夜城，讓旅客在富國島也能感受浪漫義式風情。
這條位於富國島的翡翠運河兩旁仿效威尼斯蓋了一棟棟五顏六色的房子，遊客白天可在運河上的廣場欣賞歌劇表演，入夜後還有舞者乘著貢多拉在水上演出「彩色威尼斯」煙火水舞秀，旅客可以坐在河畔邊用餐邊欣賞。
富國島上有一座烏龜造型的全越南最大水族館，根據導覽員所述，館內共有250種生物，全館3層樓高共計4.5萬平方公尺，開幕一年來，每天平均接待3000至1萬名旅客。
越南政府近年力倡「綠色旅遊」，黃光興表示，富國島林地面積占全島2/3，原始林更超過3.8萬公頃，當地觀光業者不僅積極綠化環境，還用電動車接駁旅客，商家也會呼籲消費者少用塑膠袋，避免破壞生態。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範
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