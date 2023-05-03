TNL+ 2023/05/03,
印太

強大的「梵天天鵝之乘」：船隊出巡始於素可泰王國，泰國皇船承載著歷史與榮耀

強大的「梵天天鵝之乘」：船隊出巡始於素可泰王國，泰國皇船承載著歷史與榮耀
素攀納鴻皇船，完工於西元1911年，船重15噸、長46.15公尺、寬3.17公尺、吃水深度41公分，攝於曼谷皇船博物館。Photo Credit：張雅粱

我們想讓你知道的是

擁有天鵝造型船首的「素攀納鴻皇船」在阿瑜陀耶王國時期就已存在，只是戰亂無情，昔日的榮景無以復見。卻克里王朝建立後，拉瑪一世下令建造新船以作為皇家主要御用船，拉瑪五世時期又以原型重造並於西元1911年完工下水，服役至今。

พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย

กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย พายอ่อนหยับจับงามงอน

（中譯：裝飾著美麗流蘇的素攀納鴻皇船 優雅地守衛於河面上

強大的梵天天鵝之乘 耀眼奪目地閃亮前行）

สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย อนชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม

บทเห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร （註1）

（中譯：泰皇乘坐美麗的皇船開始出巡 皇船光芒四射

舵手們以整齊節奏緩緩划動船槳 在波光粼粼的河川上規律航行）

——節錄自〈皇船歌〉，探瑪提貝親王著，作者翻譯

這是阿瑜陀耶王國晚期探瑪提貝親王（-1755）的著名詩作〈皇船歌〉，以「กาพย์」（kap）詩體所寫成。「กาพย์」是泰國文學的古詩體裁，不受字數與音調高低限制，也不嚴格要求格律，但講究押韻，像〈皇船歌〉這兩段詩句，韻尾以/ai/, /on/為主，若再搭配傳統吟唱，就更能顯示出泰詩的古韻之美。

泰國皇室長期培養出不少的文學家與藝術家，這使得泰國皇室注重藝術，也造就了泰國藝術的成就。其中，探瑪提貝親王就是18世紀著名的詩人，很多人關注他的情感世界，但他更多思緒是流洩在泰詩的創作上。

這首〈皇船歌〉收錄於泰國中學的教科書，透過古詩介紹泰國的皇船與文化，詩中描述皇船出巡的情景，包含船內與船外；親王善用景物與譬喻，以詩包詩（套詩）的方式刻畫遊船的種種形象，讓這首泰詩內蘊了詩詞之美、音韻之美、自然之美與情緒跌宕之美，泰國文學界給予它很高的評價。

在這首詩中，探瑪提貝親王稱讚了素攀納鴻皇船（เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์，the Royal Barge Suphannahong）的美麗，說明素攀納鴻皇船在阿瑜陀耶王國時期就已存在，只是戰亂無情，昔日的皇船無以復見。

卻克里王朝（今日泰國）建立後，需要新的皇船，於是拉瑪一世（1782-1809）下令新建素攀納鴻皇船，做為皇家的主要御用船；拉瑪五世時期（1868-1910），該皇船已老舊不堪，因此五世皇命人仿製，以原型制重造素攀納鴻，建制時程歷經兩任泰皇，並於西元1911年完工下水，服役至今。這艘精緻的皇船前後參與過拉瑪六世（1910-1925）、拉瑪八世（1935-1946）和拉瑪十世（2016-迄今）的加冕典禮，承載了許多皇家的歷史與榮耀（註2）。

圖1_蘇萬納鴻皇船
Photo Credit：張雅粱
素攀納鴻皇船，完工於西元1911年，船重15噸、長46.15公尺、寬3.17公尺、吃水深度41公分，攝於曼谷皇船博物館。

素攀納鴻皇船又名金色天鵝，它被視為是所有皇船中最雄偉的，來自於印度教神祇梵天（Brahma）的天鵝坐騎形象，這個天鵝神騎的意象，不管就宗教還是王權的神聖性而言，都相當符合泰國的皇家精神，因此素攀納鴻皇船一直為泰皇御用，也是泰國最高級別的皇船。

皇家有很多艘皇船，每一艘皇船都華麗無比，像拉瑪九世那萊嵩素般皇船（เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9，the Royal Barge Narai Song Suban H.M. King Rama IX）也具有高知名度，其船首設計一樣取材印度教，以毗濕奴（Vishnu）的坐騎金翅鳥為主。

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