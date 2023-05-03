TNL+ 2023/05/03,
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美保守派大法官托馬斯爆共和黨金主招待醜聞，但民主黨彈劾成功的可能性極低

美保守派大法官托馬斯爆共和黨金主招待醜聞，但民主黨彈劾成功的可能性極低
美國最高法院大法官托馬斯｜Photo Credit: GettyImages

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法學教授吉勒斯認為，托馬斯刻意以過往的道德規範來迴避責任，其補充說道：「托馬斯相當無恥地將自己沒有向法院申報餽贈的行徑，歸咎於30多年前他剛入行時的法官，並稱『不用申報』的準則都是由這些比他年長許多的法官所告知，然而，這當中的多數人都已經過世，就算托馬斯扭曲事實，這些入土的法官也沒辦法反駁。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國非盈利公益調查新聞組織「ProPublica」近日披露，現年74歲的美國最高法院保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）屢次接受共和黨金主提供的奢華旅遊招待，時間長達至少20年。

根據《英國廣播公司》（BBC）轉述ProPublica的調查顯示，這些出遊費用多由共和黨籍的房地產大亨柯羅（Harlan Crow）支付，旅遊內容包括每年夏天前往美國紐約州東北部的阿第倫達克山脈（Adirondack Mountains）度假一星期、參加美國加州僅限男性權貴入會的波希米亞私人俱樂部（Bohemian Club）、在紐西蘭乘坐柯羅名下的高級遊艇，以及搭乘龐巴迪環球5000（Bombardier Global 5000）私人噴氣機旅行世界各地。

ProPublica也揭露，托馬斯於2019年另接受柯羅的邀約前往印尼度假，所有的旅遊支出也同樣由柯羅買單，且費用估計高達50萬美元（約台幣1539萬元／約港幣392萬元）。

當前已有部分民主黨籍議員呼籲有關單位應對托馬斯「接受招待卻沒有如實向法院申報」一事進行調查，同時民主黨籍人士亦要求政府須制定更嚴格的規範來約束最高法院大法官的爭議行徑。

美國紐約州民主黨籍聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）對此在推特上寫道：「托馬斯的行為已非單純的政黨利益，而是讓人感到無比震驚、如同誇張卡通情節般的貪腐問題，托馬斯必須被彈劾。」

面對指控，托馬斯和柯羅是否有話要說？

《美國國家廣播公司》（NBC）引述托馬斯近日發出的聲明表示，柯羅和其妻子凱西（Kathy Crow）是他「最親密的朋友」，多年來托馬斯和柯羅夫婦皆一同結伴參加家族旅遊。

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