中國徵兵新制上路，日媒：著眼台海衝突，學者：為少子化、科技戰爭準備
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新修訂條例還讓中國軍方在緊急情況下更容易徵兵，並可根據所需兵員的種類調整徵兵條件和方式，以使補給運輸部隊能優先運送軍隊，便於迅速部署。報導直指，這些變化反映了北京可能與台灣發生衝突的關切。相關的陸海空全面戰爭，可能需要中國動員退役軍人和現役軍人。
中國徵兵新制上路，日媒：著眼台海衝突
（中央社）中國1日頒布新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人重新入伍，並招募科學和工程專業學生等。日經亞洲報導，條例的修訂反映中國正試圖增強軍力，為可能在台海爆發的全面戰爭作準備。
《日經亞洲》英文版1日報導，中國國防部發言人譚克非4月14日曾針對「徵兵工作條例」的修訂說，這項條例著力構建「平戰（平時與戰時）銜接、快捷高效」的徵兵工作體系，為軍隊兵員補充和儲備、建設鞏固國防和強大軍隊提供有力制度保障。
報導指出，擁有近200萬兵力的中國軍隊，原本對入伍期限有所限制。但新條例允許退役軍人可重新參軍，更容易回到原屬部隊或重拾昔日的職務，這可確保官兵具有作戰經驗。
新修訂條例還讓中國軍方在緊急情況下更容易徵兵，並可根據所需兵員的種類調整徵兵條件和方式，以使補給運輸部隊能優先運送軍隊，便於迅速部署。
報導直指，這些變化反映了北京可能與台灣發生衝突的關切。相關的陸海空全面戰爭，可能需要中國動員退役軍人和現役軍人。
其中，曾在中國軍艦上操作武器和聲納、且豐富經驗的船員和戰鬥機飛行員特別有價值，因為培訓新的尖端技術人員需要時間。而操作近年來大舉擴充的機艦等裝備，像是第3艘航空母艦「福建艦」等，需要更多技術熟練的人員。
報導指出，新版徵兵工作條例另一個重點是大學生。其中，允許各大專院校可在戶籍所在地或學校所在地，選拔學生入伍。
此外，具有人工智慧及機器人技術等高科技專業的理工科學生，是新修訂條例側重的重點徵兵對象，因為太空衛星、網路、無人機、人工智慧及情報戰，是中國軍方特別關注及研究的領域。
中共總書記習近平主張，建立強大的軍事力量取決於獲得技術人才。中共黨刊《求是》雜誌還強調，中國需要培養才德兼備的專業軍事人才。
但因中國人口減少及高齡化，近年來入伍人數持續下降，尤其是城市裡的家長更不願送孩子參軍，因為軍隊被認為是危險的工作，畢竟中國推行一胎化政策已有30多年。
對此，日本防衛研究所中國海洋戰略專家飯田將史表示，中國軍方重點徵召退役軍人和大學生，反映出現役軍人的短缺，眼下可能難以找到足夠的人力因應軍事集結和情報戰。
中國徵兵新制上路，學者：為少子化、科技戰爭準備
（中央社）中國1日起實施「徵兵工作條例」修正新制，提到退役士兵可重新參軍、徵召受過高科技培訓專業學生。學者認為，中國長期做軍事備戰，尤其必須為少子化趨勢、科技戰爭做準備。
台灣大學政治學系副教授陳世民專長於戰略與國際安全、中共軍事等領域，他於2日接受《中央社》訪問表示，中國實施新修訂的徵兵工作條例，這與3月期間多個省市掛牌成立國防動員辦公室等動作都屬長期軍事備戰一部分。
陳世民表示，人力是戰爭重要資源其一，中國面對人口負成長衝擊，少子化將使徵兵有困難，在一胎化政策環境中成長的年輕人，恐也是徵兵阻力，於是需要透過修正相關條例，把退役士兵找回來，使得徵兵有其法源。
他說，科技戰爭尤其需要科技專長人才，所以徵兵特別著重於受過人工智慧、機器人等高科技領域科學、工程訓練的學生；整體來說，中國處在一個長期備戰狀態，各項軍事動員，對於台灣來說都是一個提醒。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導相關議題時直指，中國1日起實施「徵兵工作條例」修正新制正是著眼於台海戰爭。
陳世民認為，台灣不能排除兩岸動干戈的風險，不過以目前來看，徵兵工作條例修正新制實施後，這尚不足以成為中國對台發動戰爭的力量；對於對岸各個破壞和平的舉動，台灣必須持續關注、積極應對。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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