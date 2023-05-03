蘇丹內亂逾43萬人逃難，南蘇丹政府調停雙方同意4日起停火7日

南蘇丹政府：蘇丹交戰雙方同意4日起停火7天

（中央社）南蘇丹外交部今天（當地時間2日）表示，蘇丹交戰雙方在與南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）的電話交談中，已同意從4日起停火7天，為結束兩個多星期來的血腥戰鬥帶來希望。

南蘇丹外交部在聲明中說，率領蘇丹政府軍的總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）的指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）「原則上同意從5月4日至11日停火7天。」

聲明中說，雙方也同意「任命和平談判代表，在他們所選擇的任何地點會談。」

基爾與柏罕、達加洛通話，是東非八國所組區域集團「政府間發展組織」（IGAD）倡議的一部分，這個集團呼應非洲聯盟（African Union）和國際社會的呼籲，一直在推動蘇丹交戰雙方結束戰鬥。

蘇丹在4月15日爆發武裝衝突，此後流血事件不斷。空襲與砲火肆虐大喀土穆地區（greater Khartoum）大片土地，造成數百人死亡、數千人受傷，促使數以千計的蘇丹人逃往鄰近國家。

但是更多大喀土穆地區民眾無力逃亡，被迫藏身這個有500萬人口的大都會區，當地糧食補給、飲用水和電力持續減少。

聯合國機構國際移民組織（IOM）今天表示，估計這場戰鬥已經造成33萬4000人在國內流離失所。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人薩拉多（Olga Sarrado）則在瑞士日內瓦告訴記者：「現已從蘇丹逃到鄰國的人員當中估有逾10萬難民。逃亡者包括蘇丹難民、倉促返家的南蘇丹人，以及本來就以難民身分待在蘇丹的其他人。」

聯合國難民事務高級專員公署估計，隨著衝突持續，可能會有多達80萬人逃到鄰國。

蘇丹內亂逾43萬人逃難，激戰不停恐致災難性人道危機

聯合國今天表示，蘇丹內亂已導致逾33萬人在境內流離失所、超過10萬人逃到其他國家。由於敵對將領間仍不顧停火協議而持續激戰，愈來愈多人警告恐發生「災難性」人道危機。

《法新社》報導，率領蘇丹政府軍的總司令柏罕與準軍事團體「快速支援部隊」指揮官達加洛4月15日爆發武裝衝突，此後流血事件不斷。

空襲與砲火肆虐首都附近大喀土穆地區大片土地，造成數百人死亡、數千人受傷，促使數以千計的蘇丹人逃往鄰近國家。

但是更多人無力展開逃往邊境的艱鉅旅程，被迫藏身這座人口500萬的城市，當地糧食補給、飲用水、電力持續減少。

聯合國機構國際移民組織今天表示，估計這場戰鬥已經造成33萬4000人在國內流離失所。

聯合國難民事務高級專員公署發言人薩拉多則在瑞士日內瓦告訴記者：「現已從蘇丹逃到鄰國的人員當中估有逾10萬難民。逃亡者包括蘇丹難民、倉促返家的南蘇丹人，以及本來就以難民身分待在蘇丹的其他人。」

聯合國難民事務高級專員公署估計，隨著衝突持續，可能會有多達80萬人逃到鄰國。

聯合國蘇丹駐地協調員兼人道主義協議員狄恩（Abdou Dieng）在昨天的簡報會中警告，局勢正逐漸變成「徹頭徹尾的大災難」。

肯亞總統魯托（William Ruto）也說衝突已達「災難性程度」，交戰將領拒絕「聽從政府間發展組織（IGAD）、非洲聯盟（African Union）和國際社會的停火呼籲」。

魯托在與聯合國高階官員的線上會議中說，「不管有沒有達成停火」，找到辦法提供人道救濟是當務之急。

柏罕與達加洛2021年發動軍事政變，阻撓蘇丹過渡為民選文人統治。兩人反目之後公然藐視多項停火協議，最近一次協議為4月30日晚間同意延長停火72小時。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航