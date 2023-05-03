蘇丹內亂逾43萬人逃難，南蘇丹政府調停雙方同意4日起停火7日
我們想讓你知道的是
聯合國今天表示，蘇丹內亂已導致逾33萬人在境內流離失所、超過10萬人逃到其他國家。由於敵對將領間仍不顧停火協議而持續激戰，愈來愈多人警告恐發生「災難性」人道危機。
南蘇丹政府：蘇丹交戰雙方同意4日起停火7天
（中央社）南蘇丹外交部今天（當地時間2日）表示，蘇丹交戰雙方在與南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）的電話交談中，已同意從4日起停火7天，為結束兩個多星期來的血腥戰鬥帶來希望。
南蘇丹外交部在聲明中說，率領蘇丹政府軍的總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）的指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）「原則上同意從5月4日至11日停火7天。」
聲明中說，雙方也同意「任命和平談判代表，在他們所選擇的任何地點會談。」
基爾與柏罕、達加洛通話，是東非八國所組區域集團「政府間發展組織」（IGAD）倡議的一部分，這個集團呼應非洲聯盟（African Union）和國際社會的呼籲，一直在推動蘇丹交戰雙方結束戰鬥。
蘇丹在4月15日爆發武裝衝突，此後流血事件不斷。空襲與砲火肆虐大喀土穆地區（greater Khartoum）大片土地，造成數百人死亡、數千人受傷，促使數以千計的蘇丹人逃往鄰近國家。
但是更多大喀土穆地區民眾無力逃亡，被迫藏身這個有500萬人口的大都會區，當地糧食補給、飲用水和電力持續減少。
聯合國機構國際移民組織（IOM）今天表示，估計這場戰鬥已經造成33萬4000人在國內流離失所。
聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人薩拉多（Olga Sarrado）則在瑞士日內瓦告訴記者：「現已從蘇丹逃到鄰國的人員當中估有逾10萬難民。逃亡者包括蘇丹難民、倉促返家的南蘇丹人，以及本來就以難民身分待在蘇丹的其他人。」
聯合國難民事務高級專員公署估計，隨著衝突持續，可能會有多達80萬人逃到鄰國。
蘇丹內亂逾43萬人逃難，激戰不停恐致災難性人道危機
聯合國今天表示，蘇丹內亂已導致逾33萬人在境內流離失所、超過10萬人逃到其他國家。由於敵對將領間仍不顧停火協議而持續激戰，愈來愈多人警告恐發生「災難性」人道危機。
《法新社》報導，率領蘇丹政府軍的總司令柏罕與準軍事團體「快速支援部隊」指揮官達加洛4月15日爆發武裝衝突，此後流血事件不斷。
空襲與砲火肆虐首都附近大喀土穆地區大片土地，造成數百人死亡、數千人受傷，促使數以千計的蘇丹人逃往鄰近國家。
但是更多人無力展開逃往邊境的艱鉅旅程，被迫藏身這座人口500萬的城市，當地糧食補給、飲用水、電力持續減少。
聯合國機構國際移民組織今天表示，估計這場戰鬥已經造成33萬4000人在國內流離失所。
聯合國難民事務高級專員公署發言人薩拉多則在瑞士日內瓦告訴記者：「現已從蘇丹逃到鄰國的人員當中估有逾10萬難民。逃亡者包括蘇丹難民、倉促返家的南蘇丹人，以及本來就以難民身分待在蘇丹的其他人。」
聯合國難民事務高級專員公署估計，隨著衝突持續，可能會有多達80萬人逃到鄰國。
聯合國蘇丹駐地協調員兼人道主義協議員狄恩（Abdou Dieng）在昨天的簡報會中警告，局勢正逐漸變成「徹頭徹尾的大災難」。
肯亞總統魯托（William Ruto）也說衝突已達「災難性程度」，交戰將領拒絕「聽從政府間發展組織（IGAD）、非洲聯盟（African Union）和國際社會的停火呼籲」。
魯托在與聯合國高階官員的線上會議中說，「不管有沒有達成停火」，找到辦法提供人道救濟是當務之急。
柏罕與達加洛2021年發動軍事政變，阻撓蘇丹過渡為民選文人統治。兩人反目之後公然藐視多項停火協議，最近一次協議為4月30日晚間同意延長停火72小時。
新聞來源
延伸閱讀
- 蘇丹內亂持續激戰停火協議淪空談，聯合國：恐有逾80萬人出逃
- 蘇丹停火協議形同虛設，土耳其軍用運輸機遭擊中；化妝品、碳酸飲料成分「阿拉伯膠」供貨恐受影響
- 蘇丹內戰已造成512人死亡、停火協議延至30日，聯合國秘書長：「內戰將使非洲倒退數十年」
- 蘇丹內亂：喀土穆衝突的來龍去脈
- 【圖輯】蘇丹政變中的堅強女性：為了民主自由，被棍棒毆打不算什麼
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。