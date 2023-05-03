腸病毒單週就醫人次破萬，估下週進入流行期；安特羅生技研發71型疫苗7月底上市
我們想讓你知道的是
依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一週上升26.0％，已接近流行閾值1.1萬人次，高於2017年以來同期。羅一鈞表示，預測下週起正式進入流行期，今年恐怕是多型別流行，過去也有過類似走向，可能增加重複感染風險。
腸病毒單週就醫人次破萬，估下週進入流行期
（中央社）國內新增1例腸病毒感染併發重症病例，腸病毒單週就醫人次破萬，接近流行閾值，疾管署預測下週起正式進入流行期，今（2023）年恐為多型別流行，非單一病毒株主流，增加重複感染風險。
疾管署疫情中心主任郭宏偉昨（2）日例行疫報說明，依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一週上升26.0％，已接近流行閾值1.1萬人次，高於2017年以來同期，近期實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動。
國內新增1例腸病毒感染併發重症病例，疾管署防疫醫師林詠青說，個案為東部1歲男童，4月17日出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療。隔天出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後5月1日確認感染伊科病毒21型併發重症，個案已出院返家休養。
伊科病毒全年齡層都可能感染，但主要群聚事件多是集中在新生兒，容易出現腦炎併發症，疾管署副署長羅一鈞說，2018年曾流行過伊科病毒，但當時是伊科病毒11型，感染者以新生兒居多，有敗血症、甚至死亡個案，與現在的伊科病毒21型不同，目前個案沒有集中在新生兒。
羅一鈞表示，腸病毒單週就醫人次破萬，預測下週起正式進入流行期，今年恐怕是多型別流行，過去也有過類似走向，可能增加重複感染風險，但在多種病毒彼此競爭之下，疫情大流行機率可能降低，只是現在說這些都稍嫌言之過早，還需繼續觀察未來疫情走向。
今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。另上週新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部1歲女童，4月下旬發病，經治療後症狀改善已出院，今年累計8例腸病毒71型輕症個案。
安特羅：腸病毒71型疫苗預計7月底上市
（中央社）安特羅生技近日宣布，7月底前將有腸病毒71型疫苗問市，適用於2個月至6歲以下的嬰幼兒，施打兩劑，兩劑間隔28天，人體3期臨床試驗驗證，可誘發血清保護率高達98％以上。
安特羅生技總經理張哲瑋透過新聞稿表示，由於腸病毒疫苗為新產品，至於幼兒打腸病毒疫苗是否可以終身免疫，仍有待長期臨床監測及數據驗證，安特羅也已規劃完成將進行相關研究及上市後監測。目前安特羅腸病毒疫苗已持續與相關醫學會合作進行產品推廣，並接受醫療院所預購，每劑售價約新台幣3600至4000元。
安特羅指出，成功取得藥證的腸病毒71型疫苗，以台灣流行的B4亞基因型病毒株，配合國光生新一代高產能細胞培養生物反應器製程，對東南亞及中國的流行株也有交叉保護證明；上市後，將優先保護台灣幼童免於腸病毒威脅。
安特羅說，為布局東南亞市場，目前腸病毒疫苗已在越南進行3期臨床試驗，未來更將目標鎖定一年超過2000萬劑的東南亞各國新生兒市場，並進一步進入中國市場。
安特羅說明，腸病毒為亞洲流行的傳染病，5歲以下幼童感染腸病毒71型易併發重症；1998年台灣首次爆發嚴重手足口病（hand, foot and mouth disease）及皰疹性咽峽炎（herpangina），多達140萬名孩童感染，405名併發重症、78名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症主因為腸病毒71型。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
我們想讓你知道的是
為了便利現代人忙碌的生活作息，全家便利商店結合線下4000家實體店舖優勢，推出全新自取服務「FamiNow」，結合便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能多元取貨，從自取、跨店領取、外送到家取，讓全家不只是你家，更是生活中的好管家。
全家就是你家，更是你的好管家！
現代人生活忙碌，時間常常無法自由掌控，有時連吃個飯都要分秒必爭，這時，如果有一個可以替自己分憂解勞的幫手，讓人可以「吃什麼、何時拿、怎麼取」都自由選擇，那就太方便了。
看見大家生活中的困擾，全家APP推出全新「FamiNow」服務，只要使用既有的「全家便利商店APP」，點選「FamiNow」，就可以自由選擇多元取貨方式、多種餐飲美食，更方便的是可以直接使用全盈+PAY支付累積點數，或綁定信用卡，便利的體驗讓所有人都可以方便使用「全家你家都能取」的貼心服務，所有選擇 ”UP TO YOU“！
過去兩年，疫情催生了「零接觸經濟」，也使得取餐習慣變得更加彈性，「多元取貨、多元通路」已成最新零售模式。因此，FamiNow 也方便消費者依自己的習慣愛好，藉由全台灣 4000 多家全家便利商店背後支援，讓消費者能彈性取貨，無論是想要預訂自取、跨店領取、還是外送到家取，全部 UP TO YOU！
例如，當你一整天被會議塞滿，想趁空擋來杯沁涼的咖啡，但想到公司旁邊的全家，下午時段咖啡非常熱門，有時可能得等上十分鐘。這時候，只要在會議前事先預定好取咖啡的時間，就可以抓緊空檔順利拿到解憂的咖啡！
同時FamiNow也支援跨店間的商品領取，提供店址腹地3公里內，「全家」A店訂購、B店自取，選擇離自己最近的全家領取，不必大費周章，就能選購更多種商品，例如FamiSuper生鮮蔬菜，為訂餐、購物提供全新便利選擇。
當然，外送也是少不了的服務，尤其是下班洗完澡、穿著睡衣不想出門時，24小時都能送到家的全家美食是最棒的選擇。當加熱好的椒麻鍋貼、韓式炸雞、外加一杯濃郁的冰仙女醇奶茶送到門口，簡直是人間至福。
在FamiNow多元取貨的便利下，搭配24小時全天候的即時服務，更是能滿足每一種生活情境的需求，無論幾點，都可以輕鬆取得最想要的商品。
例如，早上不小心睡過頭，八點半才匆匆趕上捷運，根本沒有時間買好早餐。這時拿出FamiNow預訂無糖豆漿與三明治並線上完成付款，就可以在公司旁邊的全家便利商店快速領取，完美解決第一個餓肚子危機。
接著，時間來到下午兩點，愛吃甜點的同事開始慫恿大家一起訂下午茶解饞，這時FamiNow又派上用場：大夥們一個個選好自己的咖啡、泡芙跟蛋糕，訂好東西直接到店取。
下班前收到朋友簡訊，才突然想起今晚約了新家派對，趕緊先用手機預訂好火鍋料與新鮮蔬菜，不用跑多個點也可以一站購足所有東西。就算派對開到半夜，酒酣耳熱之際想吃下酒宵夜怎麼辦？手機打開立刻訂，免等微波，24小時服務所有人的胃！
作為每個社區裡的中心站，全家便利商店現在透過FamiNow的多元商流化身全方位美食供應中心，不只販售店內標配商品，更可以預訂各種跨界聯名的限定商品、家用品、料理包，甚至是年節禮盒，就連新鮮蔬果都難不倒FamiNow，想買什麼都可以直接到店領取，多種商品囊括食物、禮盒到日常用品，想買什麼UP TO YOU！
最方便的是，消費者不必再下載新的APP，可以直接在既有 全家 APP 使用FamiNow功能，並使用全盈+PAY快速付款，簡單又省時。
以自取為例，只需要點選FamiNow圖示，接著設定好地址定位，APP會自動推薦最近的店家給你，並且可自由選擇想訂購的商品，結帳後於指定時間前往全家，就能以取貨碼向店員快速領取。同樣的操作方式，也可以改以外送服務，一指下訂就能送到家，操作介面最便利。
即日起，線下4000家實體店舖都可配合「FamiNow」服務，便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能自取、跨店領取與外送。有了FamiNow這個好管家，就算再忙也能不慌不忙，幫助你將寶貴的時間省下來，留給更重要的人事物，讓生活的腳步UP TO YOU！
- 立即下單：https://bit.ly/3DNiPkK
- 看更多FamiNow：https://bit.ly/3MIbRlq