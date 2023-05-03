腸病毒單週就醫人次破萬，估下週進入流行期；安特羅生技研發71型疫苗7月底上市

腸病毒單週就醫人次破萬，估下週進入流行期

（中央社）國內新增1例腸病毒感染併發重症病例，腸病毒單週就醫人次破萬，接近流行閾值，疾管署預測下週起正式進入流行期，今（2023）年恐為多型別流行，非單一病毒株主流，增加重複感染風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉昨（2）日例行疫報說明，依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一週上升26.0％，已接近流行閾值1.1萬人次，高於2017年以來同期，近期實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動。

國內新增1例腸病毒感染併發重症病例，疾管署防疫醫師林詠青說，個案為東部1歲男童，4月17日出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療。隔天出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後5月1日確認感染伊科病毒21型併發重症，個案已出院返家休養。

伊科病毒全年齡層都可能感染，但主要群聚事件多是集中在新生兒，容易出現腦炎併發症，疾管署副署長羅一鈞說，2018年曾流行過伊科病毒，但當時是伊科病毒11型，感染者以新生兒居多，有敗血症、甚至死亡個案，與現在的伊科病毒21型不同，目前個案沒有集中在新生兒。

羅一鈞表示，腸病毒單週就醫人次破萬，預測下週起正式進入流行期，今年恐怕是多型別流行，過去也有過類似走向，可能增加重複感染風險，但在多種病毒彼此競爭之下，疫情大流行機率可能降低，只是現在說這些都稍嫌言之過早，還需繼續觀察未來疫情走向。

今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。另上週新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部1歲女童，4月下旬發病，經治療後症狀改善已出院，今年累計8例腸病毒71型輕症個案。

Photo Credit: 中央社 衛福部疾管署26日公布，上週新增2例腸病毒71型輕症病例，國內腸病毒門急診就診近8000人次，創6年來新高；發言人羅一鈞（圖）指出，腸病毒疫情預估5月會正式進入流行期，6月初可能開始流行高峰。

安特羅：腸病毒71型疫苗預計7月底上市

（中央社）安特羅生技近日宣布，7月底前將有腸病毒71型疫苗問市，適用於2個月至6歲以下的嬰幼兒，施打兩劑，兩劑間隔28天，人體3期臨床試驗驗證，可誘發血清保護率高達98％以上。

安特羅生技總經理張哲瑋透過新聞稿表示，由於腸病毒疫苗為新產品，至於幼兒打腸病毒疫苗是否可以終身免疫，仍有待長期臨床監測及數據驗證，安特羅也已規劃完成將進行相關研究及上市後監測。目前安特羅腸病毒疫苗已持續與相關醫學會合作進行產品推廣，並接受醫療院所預購，每劑售價約新台幣3600至4000元。

安特羅指出，成功取得藥證的腸病毒71型疫苗，以台灣流行的B4亞基因型病毒株，配合國光生新一代高產能細胞培養生物反應器製程，對東南亞及中國的流行株也有交叉保護證明；上市後，將優先保護台灣幼童免於腸病毒威脅。

安特羅說，為布局東南亞市場，目前腸病毒疫苗已在越南進行3期臨床試驗，未來更將目標鎖定一年超過2000萬劑的東南亞各國新生兒市場，並進一步進入中國市場。

安特羅說明，腸病毒為亞洲流行的傳染病，5歲以下幼童感染腸病毒71型易併發重症；1998年台灣首次爆發嚴重手足口病（hand, foot and mouth disease）及皰疹性咽峽炎（herpangina），多達140萬名孩童感染，405名併發重症、78名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症主因為腸病毒71型。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航