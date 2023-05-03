白宮解密情報：去年12月以來超過2萬名俄軍在烏克蘭喪生，另有8萬人受傷
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瓦格納領導人普里格津最近威脅要從巴赫姆特撤軍。普里格津還呼籲俄羅斯媒體和軍方領導在烏克蘭預期的春季反攻前「停止對俄羅斯民眾撒謊」。「我們需要停止對俄羅斯人民撒謊，停止告訴他們一切都很好。」他說。
白宮稱，在過去的五個月裡，超過兩萬名俄羅斯士兵在烏克蘭巴赫姆特的戰鬥中喪生。
美國國家安全委員會發言人約翰・柯比（John Kirby）引述最新解密的情報稱，另有8萬人受傷。
美國表示，死者中有一半來自瓦格納私人僱傭兵公司。這支軍隊一直在烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）作戰。
自去年以來，俄羅斯一直試圖在一場艱苦的消耗戰中奪取巴赫姆特。
俄羅斯目前掌握了這座城市的絕大部分區域，但烏克蘭仍然控制著該城市西部的一些地方。對雙方來說，這場戰鬥有巨大的象徵意義。
烏克蘭表示，他們正在利用這場戰鬥消耗盡可能多的俄羅斯軍隊和其儲備。
「俄羅斯通過巴赫姆特在頓巴斯發動進攻的企圖失敗了，」柯比對記者表示，「俄羅斯一直無法奪取任何真正有戰略意義的重要領土。」
「我們估計，俄羅斯傷亡人數超過10萬人，其中有2萬多人在行動中喪生，」他說。
美國的統計來源於去年12月初以來的數據。
「最終，經過數月戰鬥和巨大損失，俄羅斯試圖發動的攻勢適得其反，」柯比表示。
他還說，他不會估計烏克蘭的傷亡人數，因為「他們是這裡的受害者，俄羅斯是侵略者」。
BBC無法獨立核實這一數字，莫斯科也沒有發表評論。
佔領巴赫姆特將使俄羅斯更接近控制整個頓內次克地區的目標。去年9月，烏克蘭東部和南部的4個地區在公投後被俄羅斯吞併，頓內次克地區是其中之一，俄羅斯之外的國家普遍譴責公投是一場騙局。
分析人士說，巴赫姆特沒有什麼戰略價值，但已成為俄羅斯指揮官的一個焦點，他們一直在努力向克里姆林宮傳遞任何積極的消息。
瓦格納僱傭兵集團在俄羅斯襲擊巴赫姆特的行動中佔據了中心位置，該集團因其常常不人道的手段而臭名昭著。
瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）將自己和他的私人軍隊的聲譽押在了奪取這座城市上。
但他最近威脅要從巴赫姆特撤軍。
在一次罕見的接受俄羅斯著名戰爭部落客的深度採訪中，他稱，如果俄羅斯國防部不向瓦格納提供急需的彈藥，他將讓瓦格納戰士撤出。
他警告說，瓦格納的戰士可能會被重新部署到馬利。
在戰爭期間，他經常與俄羅斯國防部發生衝突，指責官員沒有為他的戰士提供足夠的支持。
普里格津還呼籲俄羅斯媒體和軍方領導在烏克蘭預期的春季反攻前「停止對俄羅斯民眾撒謊」。
「我們需要停止對俄羅斯人民撒謊，停止告訴他們一切都很好。」他說。
他讚揚了烏克蘭軍隊「良好、正確的軍事行動」和指揮。
烏克蘭一名高級將領周一表示，反擊已將俄羅斯軍隊趕出巴赫姆特的一些陣地，但局勢仍然艱難。
烏克蘭地面部隊指揮官亞歷山大・瑟爾斯基將軍（General Oleksandr Syrskyi）在Telegram上表示，儘管損失慘重，但包括傘兵和來自瓦格納的戰鬥機在內的俄羅斯新部隊「不斷被投入戰鬥」。
「但敵人無法控制這座城市，」他說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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