「AI教父」辛頓離開Google，憂人工智慧落入壞人之手：AI進步對社會和人類構成極大風險
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辛頓指出，科技巨擘間的競爭，促使這些公司以危險的速度發布新的AI科技，那將危及人們的就業機會，也會散布錯誤的資訊。他告訴《紐約時報》說：「很難看出你要怎麼預防壞人用它（AI）來做壞事。」他告訴《紐約時報》，AI「擔下了苦差事」，但「它會去做的可能不僅於此」。
（中央社）美國媒體昨（2）日報導，素有「AI教父」之稱的辛頓（Geoffrey Hinton）辭去他在Google的工作，公開談論AI的風險，憂心AI落入壞人之手。他表示，難以看出要如何預防壞人利用它來做壞事。
奠定人工智慧（AI）系統科技基礎的辛頓告訴《紐約時報》（The New York Times），AI領域的進步對「社會和人類構成極大的風險」。
《紐約時報》昨天刊出的報導中，引述了辛頓的話，他說：「看看它（AI）5年前和現在的模樣，那樣的差異和成長，真的很嚇人。」
辛頓指出，科技巨擘間的競爭，促使這些公司以危險的速度發布新的AI科技，那將危及人們的就業機會，也會散布錯誤的資訊。
他告訴《紐約時報》說：「很難看出你要怎麼預防壞人用它（AI）來做壞事。」
谷歌（Google）和目前最夯的AI聊天機器人ChatGPT背後的新創公司OpenAI，2022年開始運用比過往更多的數據資料來開發系統。
辛頓告訴《紐約時報》，他認為這些系統在某些方面，正在超越人類的智慧，因為它們分析的數據資料量很龐大。
他說：「說不定這些系統其實已經比人腦更強。」
雖然AI已被用來支援人類的工作所需，但像ChatGPT 這樣的聊天機器人快速發展，可能會讓人類的飯碗不保。
他告訴《紐約時報》，AI「擔下了苦差事」，但「它會去做的可能不僅於此」。
辛頓還警告說，AI可能散布錯誤的訊息，他告訴《紐約時報》，一般人將「再也無法知道什麼是真的」。
根據《紐約時報》的報導，辛頓已在上月向Google提出辭呈。
Google的AI負責人狄恩（Jeff Dean）在給美國媒體的聲明中，表達了對辛頓的感謝。
聲明中還提到說：「身為率先發布AI原則的公司之一，我們仍致力對AI採取負責任的態度。」
「我們在大膽創新的同時，也不斷發現新冒出來的風險。」
科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和許多專家呼籲，暫停AI系統的開發，以便有時間能確保這項科技是安全的。
在比ChatGPT所使用的AI更強大的GPT-4推出後，馬斯克和蘋果（Apple）共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）等逾千人，連署發表一封公開信。
辛頓並未參與連署，但他告訴《紐約時報》，科學家在瞭解能否控制AI以前，不應該「進一步擴大研發的規模」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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