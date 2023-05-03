美眾院議長麥卡錫答覆俄媒提問：挺烏克蘭到底，你們應該撤軍

麥卡錫答覆俄媒提問，矢言挺烏克蘭到底：你們應該撤軍

（中央社）美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）出訪以色列，一名俄羅斯記者在當地詢問美國會否改變支持烏克蘭的政策時，麥卡錫矢言繼續力挺烏克蘭、反對俄國殺害兒童。

俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭，戰事至今仍未止息。美國及盟國陸續對俄羅斯實施經濟制裁，美國國會也撥付超過1000億美元為烏克蘭提供經濟和軍事援助。

《哈芬登郵報》（HuffPost）等媒體報導，共和黨籍的麥卡錫於以色列議會演說後舉行記者會。一名俄國記者提問時說，他知道麥卡錫不支持「無止盡」援助烏克蘭，並詢問美國會否改變支援烏克蘭的政策。

麥卡錫反問：「他剛是說我不支持援助烏克蘭？錯了，我投票支持援助烏克蘭。」

美國前總統川普（Donald Trump）等一些極右翼共和黨人曾批評援烏政策，認為只會拖延戰事、浪費民眾荷包，還會讓美國陷入與俄羅斯的衝突。但麥卡錫表明他不認同這種觀點；聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也堅決認為美國應協助烏克蘭自衛。

影片顯示，麥卡錫告訴提問的俄國記者：「我不支持貴國在烏克蘭的所作所為，也不支持你們殺害兒童的行為。我的看法是，你們應該撤軍，我不認為（這場戰爭）師出有名，我們會繼續支持（烏克蘭），因為全世界其他地方都看到了事實。」

烏克蘭坦克部隊：已準備好發動春季攻勢

在烏克蘭東部前線城市巴赫姆特（Bakhmut）附近，烏國坦克部隊成員表示，他們已準備好對俄羅斯軍隊發動春季攻勢。

《法新社》報導，在某個陰天，小組長歐勒山大（Oleksandr）和其他3名士兵利用一根6公尺長的桿子，清潔T-72主力戰車的大砲。

41歲的歐勒山大說，雖然他們已好幾天沒開火，但他們仍會定期維護裝甲車，以確保這些車輛「隨時準備就緒」。

烏克蘭當局表示，他們數月來一直在準備反攻，以將俄軍趕出烏國東部和南部領土。

歐勒山大清理完波蘭捐贈的一輛坦克後，氣喘吁吁地說：「我們必須繼續前進，因為這是我們儘快回家的唯一機會。」

他說，「只有透過勝利（才可能回家），所以我們在等待機會」，遠方傳來隆隆砲擊與爆炸聲。

巴赫姆特距離此處約有15公里。自去年夏天以來，當地一直是兩軍交鋒的核心地帶。

近幾週來，俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）和俄軍特種部隊成員都已進入巴赫姆特市中心。

烏軍目前僅控制巴赫姆特西部的一小部分地區，莫斯科當局則聲稱控制該市約90％地區。該市在戰前有7萬人口，但如今已幾乎淪為廢墟。

俄軍飛彈夜襲烏克蘭東部，大火毀樓房多人傷亡

俄羅斯30日夜裡向烏克蘭發動新一輪密集飛彈攻擊，在東部城市巴甫洛格勒（Pavlohrad）引發大火，燒毀了數十棟房屋，造成大量人員傷亡。

《路透社》報導，俄羅斯在3天內對烏克蘭全國各地發動第2波飛彈襲擊，期間鐵路樞紐城市巴甫洛格勒市（Pavlohrad）遭到攻擊。莫斯科當局顯然是要在烏克蘭已計劃好的反攻行動展開前，恢復俄方的冬季遠程攻擊戰術。

在烏克蘭東南部，距離前線約100公里的巴甫洛格勒郊區，一棟房屋的後院被炸出一個巨大的彈坑，瓦礫散落滿地。附近的屋舍也嚴重受損。在市中心，一間化工廠宿舍窗戶也被炸得飛裂。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州議會議長魯卡舒克（Mykola Lukashuk）表示，這起攻擊造成受損情況，包括19棟公寓大樓、25間房屋、3所學校、3所幼兒園和數家商店。該地區行政首長表示，34名傷者中包含5名孩童。

烏克蘭參謀總部的報告也提到平民傷亡，其中包括孩童在內，報告還說，公寓大樓連同學校、醫院和幼兒園都遭受損害。

俄羅斯則稱所攻擊的目標是軍事設施。俄國國防部表示，俄軍是利用高精準度遠程空基和海基飛彈，襲擊「烏克蘭的軍事工業設施」。

俄國國防部透過聲明指出：「已達成攻擊目標……為烏軍製造彈藥、武器和軍事裝備的組織工作已被打亂。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航