中國失業青年賣飯糰，整天只賺22元痛哭；北京、上海、蘭州鼓勵擺攤，「地攤經濟」取得正當性

中國失業青年賣飯糰，整天只賺22元痛哭

（中央社）中國青年失業率高達近20%，丟飯碗的年輕人放下孔乙己身段擺攤賣飯糰，無奈整天下來只賣掉一個進帳人民幣（下同）5元（約新台幣22元），自拍崩潰痛哭影片，相關話題在網上閱讀量破億。

香港《南華早報》（SCMP）1日報導，25歲的蘭語文表示，她原本是民營課輔機構的員工，由於北京當局下重手監管補教業，以致公司去年底收攤而生計無著。

經過長達數月丟履歷謀職仍找不到工作的艱難，今年3月底她開始在湖北武漢路邊擺攤賣飯糰，並說實在不願意只為捧飯碗而勉強屈就，如此將造成她的精神內耗，不如放下身段自力更生。

首日的營收還不錯，第2天備妥10份的料但整天下來只賣掉一個，她深受打擊，於是在鏡頭前崩潰痛哭。

蘭語文藉著自拍的影音淚流滿面說：「早上5點就起來了。」另由他人轉述指出，蘭語文5時開始備料，準備7時前架好攤位營業，沒想到城管到處趕人，迫使她不斷不斷變換擺攤的地點，無法穩定客源。

由於當前中國內捲激烈，她抒發挫折逾6分鐘的自拍上傳中國影音平台bilibili，深獲時下年輕人的共鳴而掀起廣泛回響，並且在微博熱搜排行居首，點閱瀏覽破億人次。

中國官方上月發布的數據顯示，3月份中國整體失業率雖微降至5.3%，但16至24歲青年失業率卻高達19.6%，也就是說幾乎每5個16至24歲的中國青年就有一個工作無著。

又因去年中國應屆畢業生數首次破千萬達1076萬，估計今年再創新高將達1158萬，如此因中國青年失業而衍生的社會問題勢必更雪上加霜。

像是美國《自由亞洲電台》（RFA）25日報導，標榜不找對象、不結婚、不買房、不要孩子的詞彙「四不青年」近來廣傳中國社群網站，凸顯當前中國經濟疲弱，看不到未來的年輕人，失望情緒不斷累積。

報導說，過去3年中國因嚴格執行防疫封控，經濟成長的速度幾乎降至近半個世紀以來最低，同時青年失業率加劇，選擇四不的情緒不斷累積而爆發，成為無聲而又絕望的反抗。

蘭州加入鼓勵擺攤行列，地攤經濟取得正當性

（中央社）為拉抬經濟，中國北京、上海等大城市今年陸續公布允許擺攤的法規，最新加入此一行列的是甘肅省會蘭州市，當局表示要藉此增加「城市煙火氣息」。外傳地攤經濟曾被中共總書記習近平反對。

《蘭州新聞網》2日報導，「蘭州市人民政府關於進一步規範外擺經營的指導意見（試行）」近日施行，有效期一年。這份意見提出，蘭州市將規範外擺經營管理和個人設攤行為，形成以基本商業服務為主體、設攤經營為補充的服務格局。

全市行政區域採取差別化管理模式，劃定嚴禁區域、控制區域、開放區域。個人可以在縣區政府、高新區管委會指定的區域參與外擺經營活動。

綜合陸媒報導，今年以來，北京市印發「清理隱性壁壘優化消費營商環境實施方案」，提出制定實施商圈外擺經營管理規則，在重點商圈組織開展外擺試點。

上海市公布「關於進一步規範新時期設攤經營活動的指導意見」（徵求意見稿），允許設攤開放區有序設攤。此外，杭州、昆明、廈門、成都等地近年也紛紛探索商業外擺模式，增強市場活力。

這種擺攤賺錢方式與幾年前由時任國務院總理李克強提出的「地攤經濟」，本質上沒有太大區別，中心主旨都是以路邊經濟紓緩失業潮。李克強在2020年6月赴山東煙台考察時，還形容「地攤經濟」是人間的煙火、中國的生機。

不過，當時在官媒的降溫下，「地攤經濟」慢慢喊停，《北京日報》還出現「地攤經濟不適合北京」的評論。外界認為，這是習近平和李克強之間對中國經濟走向出現分歧。

受限於中國政府的疫情清零政策，去年中國GDP成長率創下過去40年來的次低僅3%。今年，外界將經濟發展重點擺在刺激內需、提升就業，加上新一屆政府上任，政經情況已不相同，鼓勵擺攤又成為各地推廣的政績。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀