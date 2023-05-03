中國失業青年賣飯糰，整天只賺22元痛哭；北京、上海、蘭州鼓勵擺攤，「地攤經濟」取得正當性
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中國官方上月發布的數據顯示，3月份中國整體失業率雖微降至5.3%，但16至24歲青年失業率卻高達19.6%，也就是說幾乎每5個16至24歲的中國青年就有一個工作無著。又因去年中國應屆畢業生數首次破千萬達1076萬，估計今年再創新高將達1158萬，如此因中國青年失業而衍生的社會問題勢必更雪上加霜。
中國失業青年賣飯糰，整天只賺22元痛哭
（中央社）中國青年失業率高達近20%，丟飯碗的年輕人放下孔乙己身段擺攤賣飯糰，無奈整天下來只賣掉一個進帳人民幣（下同）5元（約新台幣22元），自拍崩潰痛哭影片，相關話題在網上閱讀量破億。
香港《南華早報》（SCMP）1日報導，25歲的蘭語文表示，她原本是民營課輔機構的員工，由於北京當局下重手監管補教業，以致公司去年底收攤而生計無著。
經過長達數月丟履歷謀職仍找不到工作的艱難，今年3月底她開始在湖北武漢路邊擺攤賣飯糰，並說實在不願意只為捧飯碗而勉強屈就，如此將造成她的精神內耗，不如放下身段自力更生。
首日的營收還不錯，第2天備妥10份的料但整天下來只賣掉一個，她深受打擊，於是在鏡頭前崩潰痛哭。
蘭語文藉著自拍的影音淚流滿面說：「早上5點就起來了。」另由他人轉述指出，蘭語文5時開始備料，準備7時前架好攤位營業，沒想到城管到處趕人，迫使她不斷不斷變換擺攤的地點，無法穩定客源。
由於當前中國內捲激烈，她抒發挫折逾6分鐘的自拍上傳中國影音平台bilibili，深獲時下年輕人的共鳴而掀起廣泛回響，並且在微博熱搜排行居首，點閱瀏覽破億人次。
中國官方上月發布的數據顯示，3月份中國整體失業率雖微降至5.3%，但16至24歲青年失業率卻高達19.6%，也就是說幾乎每5個16至24歲的中國青年就有一個工作無著。
又因去年中國應屆畢業生數首次破千萬達1076萬，估計今年再創新高將達1158萬，如此因中國青年失業而衍生的社會問題勢必更雪上加霜。
像是美國《自由亞洲電台》（RFA）25日報導，標榜不找對象、不結婚、不買房、不要孩子的詞彙「四不青年」近來廣傳中國社群網站，凸顯當前中國經濟疲弱，看不到未來的年輕人，失望情緒不斷累積。
報導說，過去3年中國因嚴格執行防疫封控，經濟成長的速度幾乎降至近半個世紀以來最低，同時青年失業率加劇，選擇四不的情緒不斷累積而爆發，成為無聲而又絕望的反抗。
蘭州加入鼓勵擺攤行列，地攤經濟取得正當性
（中央社）為拉抬經濟，中國北京、上海等大城市今年陸續公布允許擺攤的法規，最新加入此一行列的是甘肅省會蘭州市，當局表示要藉此增加「城市煙火氣息」。外傳地攤經濟曾被中共總書記習近平反對。
《蘭州新聞網》2日報導，「蘭州市人民政府關於進一步規範外擺經營的指導意見（試行）」近日施行，有效期一年。這份意見提出，蘭州市將規範外擺經營管理和個人設攤行為，形成以基本商業服務為主體、設攤經營為補充的服務格局。
全市行政區域採取差別化管理模式，劃定嚴禁區域、控制區域、開放區域。個人可以在縣區政府、高新區管委會指定的區域參與外擺經營活動。
綜合陸媒報導，今年以來，北京市印發「清理隱性壁壘優化消費營商環境實施方案」，提出制定實施商圈外擺經營管理規則，在重點商圈組織開展外擺試點。
上海市公布「關於進一步規範新時期設攤經營活動的指導意見」（徵求意見稿），允許設攤開放區有序設攤。此外，杭州、昆明、廈門、成都等地近年也紛紛探索商業外擺模式，增強市場活力。
這種擺攤賺錢方式與幾年前由時任國務院總理李克強提出的「地攤經濟」，本質上沒有太大區別，中心主旨都是以路邊經濟紓緩失業潮。李克強在2020年6月赴山東煙台考察時，還形容「地攤經濟」是人間的煙火、中國的生機。
不過，當時在官媒的降溫下，「地攤經濟」慢慢喊停，《北京日報》還出現「地攤經濟不適合北京」的評論。外界認為，這是習近平和李克強之間對中國經濟走向出現分歧。
受限於中國政府的疫情清零政策，去年中國GDP成長率創下過去40年來的次低僅3%。今年，外界將經濟發展重點擺在刺激內需、提升就業，加上新一屆政府上任，政經情況已不相同，鼓勵擺攤又成為各地推廣的政績。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
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全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud