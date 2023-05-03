2023/05/03,
歐洲

義大利挺台總理梅洛尼會繼續或退出中國「一帶一路」？2023年底見分曉

義大利挺台總理梅洛尼會繼續或退出中國「一帶一路」？2023年底見分曉
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「這個議題對義大利政府極具爭議，其中一個關鍵原因就是台灣」。梅洛尼去年9月當選前在推特貼出與時任台灣駐義大利代表李新穎的合照，接受媒體訪問時直言當選後要強化與台灣的關係。義大利若選擇與台灣走近，勢必損及與中國關係，但若深化與北京的投資連結卻又與梅洛尼選前的政見有悖。

（中央社）義大利數年前決定加入中國「一帶一路」倡議讓西方感到意外。根據協議，義大利需在今（2023）年底決定是否繼續參與一帶一路，屆時挺台的總理梅洛尼相關決定將再成焦點。

美國CNBC新聞網報導，在國際上有一定影響力的義大利，之前被形容成俄國與中國用於跟北約、歐盟、七大工業國集團（G7）成員國間牽線的橋梁。

羅馬當局2019年簽署加入中國龐大基建與投資倡議的「一帶一路」，當時分析家認為義大利成為破壞歐洲團結對抗北京的因子。

不過前歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）2021年接任義國總理後，凍結與中國的「一帶一路」協議並嚴加檢視中方在義國投資，當年否決至少3項中資併購。如今又過兩年且義大利已換成總理梅洛尼（Giorgia Meloni）內閣，對與中國的關係又有不同想法。

義大利「國際社會科學自由大學」（LUISS）國際關係與中國研究學者希維亞（Silvia Menegazzi）說：「這個議題對義大利政府極具爭議，其中一個關鍵原因就是台灣。」

梅洛尼去（2022）年9月當選前在推特貼出與時任台灣駐義大利代表李新穎的合照，接受媒體訪問時直言當選後要強化與台灣的關係。

義大利若選擇與台灣走近，勢必損及與中國關係，但若深化與北京的投資連結卻又與梅洛尼選前的政見有悖。

希維亞認為義大利政府暫時仍會繼續參與「一帶一路」，「我相信他們可能覺得一動不如一靜」。

根據協議內容，中義雙方可選擇簽署5年後終止協議，不然協議就自動再延長5年。義大利必須在2023年底時通知中方是否要終止。

而梅洛尼去年及選前曾說過，加入一帶一路是個「大錯」。

巴黎高級商業研究學院（HEC Paris）專研歐盟法律的教授阿雷曼諾（Alberto Alemanno）說：「成為總理後，梅洛尼在應對中國上選擇與美國站在一起，然而有來自聯合政府裡的薩爾維尼與貝魯斯柯尼施壓，後兩者的選區傾向透過『一帶一路』與北京維持緊密經濟關係。」

梅洛尼的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）去年9月底在大選中獲勝，為取得國會多數席次而與薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的極右派「聯盟黨」（League）和前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的「義大利前進黨」（Forza Italia）組聯合內閣。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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