2023/05/03,
政治

柯文哲：低薪是教育出問題，「教出來的學生沒有那個價值」，起薪太低的系所要縮編

柯文哲：低薪是教育出問題，「教出來的學生沒有那個價值」，起薪太低的系所要縮編
Photo Credit: 中央社

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柯文哲說，這是台灣教育失敗的地方，教育不要齊頭式平等，如果該科系畢業生起薪太低，表示那個系要縮編，因為供過於求，應回復到市場規格。柯文哲表示，教育部不夠勇敢，不好意思縮編系所，「不敢動就全死」，結果是台積電找不到工程師，部分系所畢業人數又太多。

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲2日與大學生談論低薪問題時表示，低薪是教育出問題，「因為教出來的學生沒有那個價值」；如果該科系畢業生起薪太低，表示那個系要縮編，因為供過於求，應回復到市場規格。

政大學生會5月起舉辦「政治進入大學」座談，2日晚邀請柯文哲與學生互動座談。

柯文哲演講主題著墨在青年關心的居住議題，他提到，青年現在的問題是四不一沒有，包含找不到好工作、買不起房子、不敢結婚、不敢生小孩；他也暢談自己在台北市政府治理經驗，8年任內興建社會住宅。

有媒體提問，年輕人起薪不高、買不起房是主要民怨，民進黨政府將基本工資調高到新台幣2萬6400元，大學生起薪調到多少才合理。

柯文哲表示，基本工資跟低薪是兩回事，因為很少人會領基本工資；雖然很多人以人權名義反對，但他認為外勞薪資應與基本工資脫鉤，應務實處理；另一方面，若物價成長率比薪水成長率還快，當然覺得薪水不夠。

柯文哲表示，要跟學生們很殘酷地說，低薪很大理由是教育出問題，「因為教出來的學生沒有那個價值」。

柯文哲說，這是台灣教育失敗的地方，教育不要齊頭式平等，如果該科系畢業生起薪太低，表示那個系要縮編，因為供過於求，應回復到市場規格。

柯文哲表示，教育部不夠勇敢，不好意思縮編系所，「不敢動就全死」，結果是台積電找不到工程師，部分系所畢業人數又太多。

柯文哲也說，高房租、高房價跟低薪有關，比如一家公司的房租占營運成本太高，發給員工薪水就會變少，高房租、高房價反而是一種社會剝削。

柯文哲提到，空屋持有率成本不應這麼低，如果是他設計，民眾買的第一棟房子若是自住，可以給予低利貸款，但若已經買到第4、5戶，還給低利貸款就沒什麼道理。

柯文哲直言，若要討大家喜歡、跟大家做好朋友，就不能當很好的領導者，「討好每一個人要怎麼做事？」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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