AI浪潮來襲，2027年全球淘汰8300萬個職位；IBM暫停招聘，5年內用自動化技術取代7800個職位
我們想讓你知道的是
Amazon Web Services（AWS）日前發布「AWS台灣數位技能研究：科技人才帶來的經濟效益」的研究報告。該研究揭示，具備高階數位技能（包括雲端運算或軟體開發）的員工預計可為台灣的年度國內生產毛額（GDP）貢獻910億美元。
根據世界經濟論壇（ WEF）統計，2027年將淘汰8300萬個職位。而IBM近日開第一槍，將暫停招聘可能被AI取代的職位，預估7800個職位受到影響。全球就業市場未來5年，將因AI等科技取代人力帶來巨大衝擊，這反映出未來全球就業市場的轉型和挑戰。
AI浪潮來襲，2027年淘汰8300萬個職位
世界經濟論壇調查800多家企業後發現，隨著科技進步，全球就業市場未來5年將受到巨大衝擊。根據報告，到2027年之前，全球將新增6900萬份新工作，但也將淘汰8300萬個職位。
美國媒體《CNN》報導，自動化發展速度下修，2027年只有42%的工作交由機器執行。職位預測科學家、機器學習專家和網路安全專家等職位將成長30%，但資料輸入員和秘書等職位將減少。雇主更重視員工有效率地使用AI工具的能力。
值得注意的是，IBM在上個月公布了最新一季的獲利報告，顯示公司的獲利優於預期，這主要歸功於嚴格的支出管控，及今年稍早宣布的「裁員計畫」發效果。
IBM表示，不過包含人力資源在內的後台營運部門，將暫緩甚至停止招聘，這些不用直接面向客戶的員工數約有2.6萬人，其中有3成可能在未來5年內被AI或自動化技術所取代，相當於7800個職位。
據該公司財務長James Kavanaugh所述，在未來幾年的新生產力推動下，到2024年底，預計每年可以為公司省下20億美元。
儘管，IBM表示今（2023）年裁員人數第一階段已經接近5000人，但該公司仍在進一步提升其人力陣容。事實上，第一季公司也增聘了約7000名員工，且在軟體開發和直接面向客戶的職位方面仍有職缺。目前，IBM總員工數約為26萬人。
此外，據世界經濟論壇的預估，到2027年，資訊分析師、科學家、機器學習專家和網路安全專家的職位將成長30%，因為企業需要更多員工協助運用和管理AI工具。
同時，自動化的發展速度遭到下修，現在僅有34%的與業務相關的工作由機器執行。雇主更重視員工能有效率地使用AI工具的能力，而執行秘書等職位可能會面臨存續危機。
AWS：AI人才可為台灣的GDP貢獻910億美元
此外，Amazon Web Services（AWS）日前發布「AWS台灣數位技能研究：科技人才帶來的經濟效益」的研究報告。該研究揭示，具備高階數位技能（包括雲端運算或軟體開發）的員工預計可為台灣的年度國內生產毛額（GDP）貢獻910億美元。
AWS與合作夥伴中華電信共同探討，雲端與數位技能，如何重塑組織文化。中華電信資訊分公司宣布於2023年導入AWS雲拓計劃（Skills Guild），目標預計2年內達到總計500名員工完成AWS雲端技能的培訓，企業已經開始全方位數位轉型。
AWS台灣數位技能研究：科技人才帶來的經濟效益」由AWS委託國際調查機構蓋洛普（Gallup）進行研調和發布，探討獲科技賦能的勞動力如何為員工、組織和經濟帶來顯著效益。
該研究訪問了台灣超過300家公私營機構，並將它們分類為：基礎數位技能歸類為使用電子郵件、文字處理器、辦公軟件和社交媒體的能力；中階數位技能歸類為拖曳式網頁設計、偵錯應用程式、資料分析；而高階數位技能則定義為雲端運算架構的建立和維護、軟體和應用程式開發、AI和機器學習。
報告中有以下發現：
- 掌握數位技能幫助在職人員提高收入和工作滿意度
- 投資數位技能助力企業提升年營收、促進業務創新
- 台灣企業面臨嚴峻的數位人才短缺挑戰
AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「隨著數位經濟成為全球經濟發展的重要驅動力，企業數位轉型已是勢在必行，相關人才的孕育與培訓也是企業轉型重中之重。
他強調，AWS致力培育台灣的數位人才，已為台灣超過十萬名人士提供雲端技能培訓，並將繼續充實數位技能培訓的課程和資源；未來期與更多公私機構合作，透過加強和再培訓員工的數位技能，提升台灣整體競爭力。
台灣面臨數位人才短缺
隨著全球企業和政府機構加速數位轉型，未來數年市場對擁有高階數位技能的員工的需求將保持強勁。70%受訪的僱主表示，他們正在尋求填補數位技能的職位空缺，但51%的受訪僱主表示，要找到他們需要的人才仍面臨極大的挑戰。
然而，許多企業亦開始意識到接受產業認證可以緩解他們面臨的招聘挑戰。75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程可以替代學士學位。
中華電信資訊分公司林昭陽總經理表示：「中華電信一直致力於尖端資訊技術之人才培育，著眼於打造專業的雲端服務團隊，為企業規劃最適合的雲端解決方案，提升中華電信與企業用戶的經營韌性。與AWS的合作」
他強調，讓中華電信取得業界最頂尖的雲端技能，進一步提升專業能力，同時透過AWS雲拓計劃，創新中華電信的組織學習文化與營運流程，好的人才可以攜手打造的堅實專業基礎。
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核稿編輯：翁世航
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