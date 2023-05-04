Vuvu當老師，我們是學生：在部落文化健康站，翻轉長者失能的主流想像
我們想讓你知道的是
在面對過去「殖民創傷」以及現代「資本主義」治理的思維框架下，台灣原住民族傳統部落自治的政治體制遭受解體，殖民政府透過行政區域治理的方式，強制削弱原有的互助共享關係。為了維繫互助文化，我們應該建立一個互助且共享的理想部落社會，並推廣此精神到族群的生活脈絡中。
文：宋濤（族語名Drangadrang，來自台東達仁鄉森永部落，目前就讀於國立台灣大學社會工作學系碩士班）
Vuvu當老師，我們是學生：翻轉長者失能的主流想像
筆者以研究者的身份回到自己的部落，以部落文化健康站（簡稱文健站）作為主要研究文化照顧議題的田野地點。這四個月來，非常感謝計畫負責人、照顧服務員願意給予我機會進行訪談與參與式觀察，並以志工的角色協助長者的照顧服務。在田野調查的過程中，我從訪談vuvu（排灣族語對耆老的尊稱）的生活經驗中學習到諸多文化知識。
因此，筆者決定透過一場懷舊課程，將文化健康站視為傳承文化的場域與空間，試著翻轉文健站對於長者是受照顧者的主流社會預設制度，長者很樂意跟我分享以及指導我、教會我在過去日常生活當中相關的文化故事，本次的交流主題的啟發來自於vuvu們最有共鳴的「農務生活」，從諸位長者身上，認知到互助（pusaladj）、分享（pusatja）的傳統美德。今天會有這堂的內容，都是匯集長者傳授的知識，因此，我僅只是課程的引言人，文健站的vuvu才是這堂懷舊課程的老師。
長者口述中的mazazeliuliulj：換工制度中的互助精神
排灣族在傳統生計方面，係以山田燒墾為主，同時也從事狩獵、畜養和捕魚等活動，在農業生產方面，排灣族主要種植小米、芋頭等作物，還有花生、樹豆、地瓜等，然而，這些農作物不僅是自用，還有一部分必須對頭目進行納貢。在過去曾有貝幣和鐵器等作為交易媒介的習俗，但整體而言，排灣族的生活經濟屬於無市場制度的「生計經濟」（subsistence economy），排灣族的再分配制度是貴族制度所產生的，也是該本文化的一大特徵。
換工制度（mazazeliuliulj）是部落族人非常純粹的傳統精神，過去換工並無固定之對象或團體，遇到開墾、整地、收穫時，所請之人不限於親屬，來工作的人並沒有領取任何工資，而是互相幫忙，這個就是過去生活互助的美好，這些邀請大家換工（mazazeliuliulj）的的家戶則會負責提供午餐，例如：小米飯、芋頭、地瓜等食物，或是小米酒請工作的人享用。
除此之外，家庭中如果沒有有小孩做人力的換工，部落有另ㄧ個類似換工的文化，長者口述中常常使用「mahayu」來稱呼，是指當家戶只有老弱婦孺時，或者是臨時遇到颱風、大洪水的緊急時刻，可以邀請親友或部落族人來協助農事，這家戶就會登門拜訪，邀請協助人力，大家就會無條件幫忙採收等工作。
「三媽卡」是一種桌遊卡牌，透過年紀、族群、空間三個光譜來呈現不同的生命故事。這套卡牌能夠激發長輩們述說自己生命故事的慾望，讓他們透過選出最有感覺的作品來分享跟自己有關的經歷。
在現場討論換工的時候，文健站vuvu們選擇手中的三媽卡，補充說明，除了務農會實踐換工以外，以前我們部落有人家需要蓋房子甚至挖墳墓等等，也是透過類似換工的制度，彼此互相幫忙，一起行動的！
面對部落的世代變遷，反思「文化照顧」如何落實？
透過換工制度來看，顯現出是排灣族的傳統美德，強調互助、共享的精神，以親情、友情關係來做回饋，而非僅以金錢計算工作量。然而，現代農業技術的進步，使得換工制度漸漸變成價錢交換。此外，隨著社會變遷，因為部落的推力，使得年輕一代在1990年左右開始移住到外地謀生甚至居住，部落的人口結構產生了變化，以至於許多文化難以傳承下去，文化傳承面臨世代斷層的問題。
在面對過去「殖民創傷」以及現代「資本主義」治理的思維框架下，台灣原住民族傳統部落自治的政治體制遭受解體，殖民政府透過行政區域治理的方式，強制削弱原有的互助共享關係。為了維繫互助文化，我們應該建立一個互助且共享的理想部落社會，並推廣此精神到族群的生活脈絡中。
期許在這個理念下，文健站能過成為了一個極具價值的嶄新空間，以部落為照顧單位，透過資源連結與互助共享的精神，翻轉照顧者與受照顧者的角色，我們必須珍惜長輩的智慧與經驗，並將文化規範的學習傳承下去。面對未來，讓我們共同思考，如何讓互助共享的文化精神成為部落社會的核心價值觀，並透過這樣的價值觀，讓我們的社區更加美好、更具活力以及永續性。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
我們想讓你知道的是
為了便利現代人忙碌的生活作息，全家便利商店結合線下4000家實體店舖優勢，推出全新自取服務「FamiNow」，結合便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能多元取貨，從自取、跨店領取、外送到家取，讓全家不只是你家，更是生活中的好管家。
全家就是你家，更是你的好管家！
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當然，外送也是少不了的服務，尤其是下班洗完澡、穿著睡衣不想出門時，24小時都能送到家的全家美食是最棒的選擇。當加熱好的椒麻鍋貼、韓式炸雞、外加一杯濃郁的冰仙女醇奶茶送到門口，簡直是人間至福。
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