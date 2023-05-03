食藥署預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，消基會反對籲消費者拒買捍衛食安
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消基會指出，加拿大牛傳出狂牛疫情，事才不過1年，「飼料」是否足夠安全的疑慮尚未釐清，現在進口全牛齡牛肉，真可說是未把消費者健康視為行政管理上最重要的事，也完全輕忽了消費者倚重政府為民把關的期待。
（中央社）食藥署預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，外界質疑當地查廠卻只看1家飼育場，甚至廠內30月齡以上老牛僅占0.11％。衛福部長薛瑞元解釋，屬於系統性評估，抽查是否與當地規定相符。
衛生福利部食品藥物管理署4月27日預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期共30天，供外界提供意見。食藥署2日晚間說明，去（2022）年8月曾赴加拿大執行實地查核，包括1家肥育場、3家屠宰／加工廠、1家化製廠，查訪加拿大官方管理機構以及實驗室。
薛瑞元今（3）日出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查行政院函請審議《傳染病防治法》增訂第六十一條之一及第六十一條之二條文草案」、《全民健康保險法》增訂第八十條之一及第八十條之二條文草案、《醫療法》增訂第一百零五條之一及第一百零五條之二條文草案等案。
薛瑞元會前接受媒體聯訪時，被問及當地查廠卻只看1家飼育場遭質疑，薛瑞元強調，考察只是風險管理方法之一，要看的不是養多少老牛，是看飼料管理。被感染狂牛症的牛隻死亡後，可能會經處理再度進入食物鏈，需要赴廠查看處理死亡牛隻過程是否會把高危險物質移除。
薛瑞元進一步解釋，這是屬於系統性評估，加拿大政府會提供相關書面資料，包含做了哪些系統性控管風險等，肉品來源國都會有完善的標準流程（SOP），當地飼育場做法都是一致的，食藥署進行實地查核，只是要確保執行端做法是否與法規相符。
據食藥署報告，赴加拿大執行實地查核後，現場未發現特定風險物質處理的重大缺失，只在屠宰／加工廠發現些許無涉牛海綿狀腦病（BSE）管理的輕微缺失，加拿大官方均已確認改善。
消基會嚴正反對，將呼籲消費者拒買捍衛食安
對於食藥署的此項預告，消費者文教基金會於5月1日發布新聞稿，表示嚴正反對在加拿大牛尚有安全疑慮，且評估程序恐有違法之際，預告並決定開放加拿大全牛齡牛肉進口。倘衛福部食藥署執意不顧民意，强要開放加拿大牛肉進口，消基會將呼籲消費者發起拒買行動，以捍衛民眾食安健康權益。
消基會指出，2015年12月加拿大食品檢驗局（CIFA）發布加牛檢出狂牛症，所有的跡象都指向牛飼料的污染，報告題為「加拿大第19案牛海綿狀腦病的調查報告」；2021年12月，加拿大再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（BSE／俗稱狂牛症），因此，韓國暫停進口加拿大牛肉，而中國、菲律賓等國也跟進。
消基會指出，加拿大牛傳出狂牛疫情，事才不過1年，「飼料」是否足夠安全的疑慮尚未釐清，現在進口全牛齡牛肉，真可說是未把消費者健康視為行政管理上最重要的事，也完全輕忽了消費者倚重政府為民把關的期待。
消基會呼籲政府強化食品安全風險治理的立法政策，積極建立更為完備的風險評估程序與機制，以符合透明、獨立和客觀專業的國際公認的評估原則，並在風險評估程序中，即應加強風險溝通，與社會大眾諮商；而非僅在預告後，再尋求公眾意見。
食藥署：國際對加國牛肉評估為風險可忽略，輸台前會系統性查核
（中央社）食藥署近日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，引發各界討論。食藥署副署長林金富2日受訪表示，國際對加拿大牛肉的評估為風險可忽略，牛肉要輸入台灣前會做系統性查核，也會實地查核。
台灣目前僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，自2021年1月1日起，已開放包括30月齡以上的全牛齡美牛進口。台加今年2月已正式啟動《投資促進及保障協議》（FIPA）談判，其中包括加拿大盼能比照美牛，開放30月齡以上的加拿大牛肉進口。
衛生福利部食品藥物管理署4月27日預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期共30天，供外界提供意見。消基會5月1日發布聲明，嚴正反對開放加拿大全齡牛肉進口，如果衛福部食藥署不顧民意，將發起拒買行動。
林金富2日在立法院接受媒體聯訪表示，所有的食品都有其風險，因此會做風險管控，牛肉要輸入前，政府部門一定會做風險評估，即民眾攝食風險評估，而世界動物衛生組織對於牛肉的風險分為3個等級，分別為風險未明、風險可控制及風險可忽略。
林金富表示，大家可在世界動物衛生組織網頁查詢，目前加拿大牛肉的風險在風險最低的等級，即風險可忽略。
林金富接著提到，牛肉要輸入台灣前，會做系統性查核，這分為書面審查及國人攝食風險評估，另外也要到加拿大畜牧場、屠宰場實地查核，食藥署會啟動跨部會合作，與農委會一起去加拿大畜牧場、屠宰場查核。
林金富說，目前技術性審查已告一段落，得到的答案與專家建議都是風險可接受，而世界動物衛生組織對加拿大牛肉的評估為風險可忽略，所以做這樣的預告，也告訴民眾評估、檢驗及科學結果為何，跟大家做風險溝通。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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