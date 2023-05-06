【國際新聞圖輯】重慶大貓熊「圍爐煮茶」、美國編劇罷工脫口秀節目停播
我們想讓你知道的是
好萊塢編劇的薪資長期凍漲，甚至因通膨變相減少，然而資方將多數利潤作為公司營運高層的加薪，許多編劇只能領取最低薪資。美國許多脫口秀節目，包括《Jimmy Kimmel Live!》與《The Tonight Show》，因編劇罷工缺乏寫手，從5月2日開始停播。
過去這一週適逢五一勞動節，多國勞工紛紛走上街頭，包括台灣、菲律賓、印尼、土耳其及法國等國民眾皆發起遊行，為自己的權益發聲。
此外在俄烏戰爭方面，5月3日克里姆林宮遭到無人機襲擊，莫斯科指控烏克蘭派遣無人機攻擊克宮，試圖行刺俄國總統普亭（Vladimir Putin）未遂，但烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）否認這是烏方所為。
本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一起回顧本週的國際大小事。
4月30日，重慶動物園四隻大貓熊圍坐在木桌旁品嚐食物，樣貌類似「圍爐煮茶」，吸引許多遊客的目光。近期中國的大貓熊，尤其是海外貓熊備受關注，許多中國民眾認為貓熊在海外遭受虐待，呼籲中國停止「貓熊外交」。4月28日，中國大貓熊保護研究中心發布聲明，表示旅美大貓熊身體狀況皆良好，民眾不須過度擔心。
聲明也指出，理解民眾對大貓熊深沉的愛，但大貓熊飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，即使是專業人士也無法僅憑「網絡看診」就判斷貓熊健康與否，公眾過度擬人化和共情會干涉飼養管理工作。
4月30日，在基輔即將展開大反攻之際，俄羅斯軍方撤換了負責後勤的最高層級將領，米茲殷塞夫上將（Mikhail Mizintsev）。米茲殷塞夫因為在俄軍一年前，攻占烏克蘭東南部港市馬里烏波爾（Mariupol）時扮演重要角色，遭到英國制裁，且被媒體冠上「馬里烏波爾屠夫」的稱號。
5月3日，俄國渥爾納村的燃料庫突然燃起大火，渥爾納村靠近通往克里米亞半島的大橋。俄羅斯聯邦安全局也在同日宣布，俄國政府在克里米亞逮捕了七名烏克蘭間諜。
5月1日國際勞動節期間，土耳其數百名勞工在伊斯坦堡塔克西姆廣場，舉行反政府遊行。土耳其政府動員數千名員警鎮壓遊行，封鎖塔克西姆廣場並派直升機在空中巡視。鎮暴警察出動水砲、催淚彈，追逐抗議群眾，而示威者則朝警方丟擲石頭、水瓶及施放鞭炮。
土耳其警方表示目前已扣留約140人，但示威者稱，被警方帶走的人接近300名，並批評總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）為了準備5月中的總統大選，不願聽取人民心聲，變成極權政府。
5月2日，擁有超過1萬1500人的美國編劇協會，在與影視製作人聯盟要求加薪的談判破裂後，發起罷工並走上紐約及洛杉磯街頭抗議，對象包括Netflix跟派拉蒙影業。
好萊塢編劇的薪資長期凍漲，甚至因通膨變相減少，然而資方將多數利潤作為公司營運高層的加薪，許多編劇只能領工會訂定的最低薪資。此外，包括AI人工智慧的創作條件，以及編劇應從串流平台分得多少利潤，都是雙方談判破裂的關鍵。美國許多脫口秀節目，包括《Jimmy Kimmel Live!》與《The Tonight Show》，因編劇罷工缺乏寫手，從5月2日開始停播。
5月3日，塞爾維亞貝爾格勒爆發校園槍擊案，造成八名學生、一名校警喪命，以及六名學生、一名教師受傷。兇嫌為年僅13歲的學生凱柯曼諾維奇（Kosta Kecmanovic），案發當時他手持兩把手槍，警方指控他花了一個月的時間策劃這起攻擊案，甚至擬了一份死亡名單。
貝爾格勒警方確定罹難學生為七名女孩、一名男孩，都在2009到2011年之間出生。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）稱這是塞爾維亞近代史上「最艱難的日子之一」。
5月4日開始，蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）停火7日，於5月11日結束停火。此外，雙方也將「任命和平談判代表，在他們所選擇的任何地點會談。」
聯合國表示，蘇丹內亂已導致逾33萬人流離失所、超過10萬人逃到其他國家。由於交戰雙方不顧停火協議持續激戰，愈來愈多人警告內戰恐導致「災難性」人道危機。隨著衝突持續，可能會有多達80萬人逃到鄰國。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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當這個世界越轉越快，心態和腳步的調整也要加緊跟上， 擁抱千禧世代精神，迎接世界變化！
我們想讓你知道的是
誕生於1980年到2000年之間的千禧世代在出生、成長直到成年的過程中，面對了許多獨特的挑戰。
千禧世代生活在網路、全球化、創新科技的時代，在他們出生、成長直到成年的過程中，其實面對了許多上一代人沒有經歷過的獨特挑戰！而面對殘酷的世界，更需要留給自己多一些時間，好好陪伴自己與自己對話。
樂當斜槓青年！他人眼中的缺點，也是致勝關鍵
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面對上一世代的舊標準看待現在的年輕人，千禧世代要學會善用創新思維，把他人認爲的「缺點」，轉化爲自己獨有的價值，不斷成長和進步。
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