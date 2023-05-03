2023/05/03,
動物

動保法修正後撈金魚、釣蝦恐成絕響惹反彈，農委會澄清「以哺乳類動物優先」

動保法修正後撈金魚、釣蝦恐成絕響惹反彈，農委會澄清「以哺乳類動物優先」
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

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農委會預告修正動物保護法草案，動督盟昨天表示，草案第13條禁止夜市攤商交換或贈與動物，可讓撈金魚成絕響，卻因攤商反彈轉彎，呼籲訂落日條款輔導轉型，以免失去更多選票。

動保法修法草案預告，農委會：夜市禁撈金魚待討論

（中央社）農委會日前預告動保法修正草案，外界解讀夜市撈金魚可能成為絕響。農委會1日表示，草案預告期間會再邀集各界討論，實際限制強度仍待立法院審議；釣蝦則不在動保法規範之內。

行政院農業委員會前天發布新聞稿表示，經參採國內外管理現況與召開多次會議後，完成動物保護法通盤檢討，草案計68條已於4月28日預告，是近年來最大修正。

其中草案擬加強管理動物利用及虐待傷害，如禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與。媒體報導，未來夜市可能不能撈金魚。

農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁告訴《中央社》記者，目前草案仍在預告階段，且條文中有擬定保留條款，哪些使用動物的行為可以被排除、管制強度有多嚴格等，都還會再到立法院進行討論、審議。

鄭祝菁說明，草案預告後還會有研商會，屆時會再請各相關單位，如夜市攤商代表等，進一步陳述意見。

外界關心是否連釣蝦也將成為絕響，鄭祝菁稍早說，動保法所規範的是脊椎動物，若是「無脊椎動物」就不是動保法牽涉的範圍，因此釣蝦、龍蝦等不受動保法限制。農委會稍早也發布新聞稿，澄清本次動物保護法修正草案，草案第13條管理之主要對象是以兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主。

至於一般民眾在溪邊、海邊垂釣等，鄭祝菁指出，目前草案所訂的前提是「以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳」為目的，若是個人興趣則不在此限。

農委會畜牧處副處長江文全晚間告訴《中央社》記者，各界可能對於法律解讀不同，但本次修法有考量動物福利與民眾權益，不會影響夜市等民眾生計；強調目前的方向是以「哺乳類」動物優先，至於水族類動物，會再與利害關係人與倡議團體對話溝通，因此到底能不能撈金魚還有討論空間。

農委會修法未禁夜市撈金魚，動保團體籲輔導轉型

（中央社）農委會預告修正動物保護法草案，動督盟昨天表示，草案第13條禁止夜市攤商交換或贈與動物，可讓撈金魚成絕響，卻因攤商反彈轉彎，呼籲訂落日條款輔導轉型，以免失去更多選票。

農委會於4月28日公告動保法修法草案，廣納各界意見，截至日期為5月13日；主要包含緊急情況授權進入私人領域執法、夜市遊戲不能交換贈送動物等9大重點。

台灣動物保護行動監督聯盟發布新聞指出，草案第13條寫道，禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈與，有助於「撈金魚」成絕響。

不過，農委會1日發布新聞澄清，草案第13條禁止賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，條文所管理的主要對象是以兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主。

動督盟認為，農委會於1日晚上政策緊急轉彎、緊急改口，暫時不納入撈金魚和烏龜等水族類，根據農委會的解釋，表示夜市可以繼續「撈金魚」；除表示遺憾，也收回掌聲，且此髮夾彎完全是選票考量，為了少數人從事的商業行為傷害動物，反而會失去更多選票。

動督盟重申，農委會雖已預告修正草案，但還須彙整各方意見，並送行政院審議，之後才能向立法院提案排審，而下半年有總統大選，能否審查仍是未知數，即便審查通過，也可訂定落日條款，用1到2年時間輔導業者轉型，否則讓撈金魚賺薄利繼續，對國家、城市形象都不利。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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