經緯、漢翔董座出席「台美國防產業合作論壇」，呼籲美國無人機技轉台灣、落實維修在地化
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台美國防產業合作最大的阻礙是什麼？台灣無人機業者經緯航太董事長羅正方表示，他認為過去美國武器系統或國防產業很難技轉到台灣，除了因為一些保密機制，加上台灣與中國的互動密切，不過現在情勢有所改變，台灣已經有無人機的研發能力。
由美台商會領軍、美國25家軍火商本月1日浩蕩抵台，今（3）日出席「台美國防產業合作論壇」，與台灣業者交流，台灣無人機廠商經緯航太董事長羅正方、漢翔航空董事長胡開宏皆參與座談。
由美台商業協會、外貿協會共同舉辦的「台美國防產業合作論壇」今日於台北登場，經緯航太董事長羅正方於論壇致辭時表示，印太地區的國防合作具備急迫性，中共解放軍正在擴大灰色區域的干擾，戰機不只橫跨海峽中線、也進入「防空識別區」（ADIZ），台灣近海以及日本沖繩都增加許多來自解放軍的壓力，因此台灣需要快速的產業合作。
羅正方指出，除了設備和技術的直接銷售，台灣與美國也進行國防領域的共同研究，合作集中在飛彈防禦、網路安全、無人機系統和嚇阻機制，特別是無人機方面，與傳統武器相比具有去中心化和一次性使用的優勢，他建議可以在台大量生產，提高國內產能。
羅正方進一步建議，除了希望美國銷售更多作戰用的無人機給台灣、讓台灣有更多防禦的能力外，也希望台美合作研發，或者美國將包括感測器、控制系統軟體等技術移轉到台灣，允許台灣發展製作自己的無人機，在遇到危機時能自給自足。
羅正方說，台灣有美規的武器系統，如果進一步加強改善無人機方面的合作夥伴關係，進一步加強本地的生產、進一步的信任台灣的供應鏈，對美國也會有相當大的助益，可以改善西太平洋戰區的後勤能力，可以允許台灣持續提供在這些授權之下的技術和產品生產。
不過在論壇問答環節上，被問及台美國防產業合作最大的阻礙是什麼？羅正方也坦言，他認為過去美國武器系統或國防產業很難技轉到台灣，除了因為一些保密機制，加上台灣與中國的互動密切。
不過他也指出，過去有一些台美合作的成功案例如經國號戰機，而現在情勢有所改變，設計無人機只要幾個月的研發時間，相較（傳統戰機）比較簡單，台灣在這方面也能有所貢獻，不再被動的等美國轉技術給我們，另外，晶片對無人機的製造很重要，超過90％的先進晶片都是台積電製造，台灣也有很厲害的代工廠，對台美雙方大規模生產很重要，也能確保台灣未來可以受到民主盟友的信任。
漢翔董座：台灣要落實維修在地化
漢翔董事長胡開宏則指出，強化國防戰力為政府的核心政策，台灣產業全力支持，由航空、船艦、太空、資安等全面提升能力。
除了自主的研發外，與國外合作是必經之路，無論是先進技術的轉移、合作生產、區段組裝均可提升台灣航空產業的技術水準，進而建立全球的供應鏈，期望美方加速工業合作技轉認證，包括料件的供應、國防供應鏈資安認證等，這才是深化台美合作最具體的作為。
胡開宏也提到，台灣要不斷強化各種戰機維修中心，落實維修在地化，如2020年成立亞太F-16戰機維修中心。
胡開宏指出，維修外送時間非常長，有的零件維修之後兩到三年才能再進入我們的空軍，落實維修在地化的話，等同把這些問題都解決了。另一方面，對台灣的供應鏈來說也能提升商業規模的基礎。
美國學者：國防合作不只採購需求，更要提高經濟效益
美國智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）計畫負責人費藍（Colby Ferland）致詞時也指出，美國國防產業生產製造遍及全美，從80、90年代就想到一個抵銷計畫，軍事花費要對本地經濟有所貢獻，而對美國的盟友夥伴來說，沒有像美國這樣密集的國防產業網路，國防產業會是一項很大的支出，要花大錢從國外進設備。
費藍說，台美為什麼要做國防合作？就是要讓這個合作和當地經濟有所連結，不僅是國防採購需求，也提高經濟效益，這是一個好的國家政策角度。
費藍也建議，澳洲模式或許是台灣可以學習的方式。費藍解釋，澳洲模式也就是「全球供應鏈的深度計畫」，意即吸引各國的企業到澳洲設置，做出一個供應鏈審查，與這些外國公司建立關係，以便未來需要進行產業合作。
費藍說，經過多年的準備，能消除一些非經常性費用和一些進入壁壘，隨著時間成本會變得更加實惠。
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核稿編輯：羅元祺
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud