經緯、漢翔董座出席「台美國防產業合作論壇」，呼籲美國無人機技轉台灣、落實維修在地化

由美台商會領軍、美國25家軍火商本月1日浩蕩抵台，今（3）日出席「台美國防產業合作論壇」，與台灣業者交流，台灣無人機廠商經緯航太董事長羅正方、漢翔航空董事長胡開宏皆參與座談。

由美台商業協會、外貿協會共同舉辦的「台美國防產業合作論壇」今日於台北登場，經緯航太董事長羅正方於論壇致辭時表示，印太地區的國防合作具備急迫性，中共解放軍正在擴大灰色區域的干擾，戰機不只橫跨海峽中線、也進入「防空識別區」（ADIZ），台灣近海以及日本沖繩都增加許多來自解放軍的壓力，因此台灣需要快速的產業合作。

羅正方指出，除了設備和技術的直接銷售，台灣與美國也進行國防領域的共同研究，合作集中在飛彈防禦、網路安全、無人機系統和嚇阻機制，特別是無人機方面，與傳統武器相比具有去中心化和一次性使用的優勢，他建議可以在台大量生產，提高國內產能。

羅正方進一步建議，除了希望美國銷售更多作戰用的無人機給台灣、讓台灣有更多防禦的能力外，也希望台美合作研發，或者美國將包括感測器、控制系統軟體等技術移轉到台灣，允許台灣發展製作自己的無人機，在遇到危機時能自給自足。

羅正方說，台灣有美規的武器系統，如果進一步加強改善無人機方面的合作夥伴關係，進一步加強本地的生產、進一步的信任台灣的供應鏈，對美國也會有相當大的助益，可以改善西太平洋戰區的後勤能力，可以允許台灣持續提供在這些授權之下的技術和產品生產。

Photo Credit: 中央社 經緯航太董事長羅正方3日出席「台美國防產業合作論壇」。

不過在論壇問答環節上，被問及台美國防產業合作最大的阻礙是什麼？羅正方也坦言，他認為過去美國武器系統或國防產業很難技轉到台灣，除了因為一些保密機制，加上台灣與中國的互動密切。

不過他也指出，過去有一些台美合作的成功案例如經國號戰機，而現在情勢有所改變，設計無人機只要幾個月的研發時間，相較（傳統戰機）比較簡單，台灣在這方面也能有所貢獻，不再被動的等美國轉技術給我們，另外，晶片對無人機的製造很重要，超過90％的先進晶片都是台積電製造，台灣也有很厲害的代工廠，對台美雙方大規模生產很重要，也能確保台灣未來可以受到民主盟友的信任。

漢翔董座：台灣要落實維修在地化

漢翔董事長胡開宏則指出，強化國防戰力為政府的核心政策，台灣產業全力支持，由航空、船艦、太空、資安等全面提升能力。

除了自主的研發外，與國外合作是必經之路，無論是先進技術的轉移、合作生產、區段組裝均可提升台灣航空產業的技術水準，進而建立全球的供應鏈，期望美方加速工業合作技轉認證，包括料件的供應、國防供應鏈資安認證等，這才是深化台美合作最具體的作為。

胡開宏也提到，台灣要不斷強化各種戰機維修中心，落實維修在地化，如2020年成立亞太F-16戰機維修中心。

Photo Credit: 總統府 總統蔡英文2020年8月出席「F-16維修中心成立典禮」。

胡開宏指出，維修外送時間非常長，有的零件維修之後兩到三年才能再進入我們的空軍，落實維修在地化的話，等同把這些問題都解決了。另一方面，對台灣的供應鏈來說也能提升商業規模的基礎。

美國學者：國防合作不只採購需求，更要提高經濟效益

美國智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）計畫負責人費藍（Colby Ferland）致詞時也指出，美國國防產業生產製造遍及全美，從80、90年代就想到一個抵銷計畫，軍事花費要對本地經濟有所貢獻，而對美國的盟友夥伴來說，沒有像美國這樣密集的國防產業網路，國防產業會是一項很大的支出，要花大錢從國外進設備。

費藍說，台美為什麼要做國防合作？就是要讓這個合作和當地經濟有所連結，不僅是國防採購需求，也提高經濟效益，這是一個好的國家政策角度。

費藍也建議，澳洲模式或許是台灣可以學習的方式。費藍解釋，澳洲模式也就是「全球供應鏈的深度計畫」，意即吸引各國的企業到澳洲設置，做出一個供應鏈審查，與這些外國公司建立關係，以便未來需要進行產業合作。

費藍說，經過多年的準備，能消除一些非經常性費用和一些進入壁壘，隨著時間成本會變得更加實惠。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 美國智庫「2049計畫研究所」計畫負責人費藍（圖）出席「台美國防產業合作論壇」。

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核稿編輯：羅元祺