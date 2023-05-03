馬來西亞5地區恐有地震風險，研究小組呼籲當局準備應對措施
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據馬來西亞地震研究顯示，由於板塊移動，馬來西亞處逐漸往環太平洋火山帶靠近，因此包含首都吉隆坡在內的5個地區，未來有可能面臨地震的風險，研究小組也呼籲當局需要為地震風險作好準備。
據馬來西亞地震研究顯示，包含首都吉隆坡在內的5個地區，未來有可能面臨地震的風險。
馬來西亞媒體《Sianr Daliy》報導，馬來西亞工藝大學（Universiti Teknologi Malaysia）地震學和地震工程研究小組首席研究員阿茲蘭．阿南德（Azlan Adnan）表示，過去鮮少發生地震的馬來西亞不再處於「環太平洋火山帶」之外，而是處於在火山帶之中，因此馬來西亞當局需要為地震風險作好準備，尤其首都吉隆坡距離武吉丁宜（Bukit Tinggi）的活動斷層區大約只有50公里，可能將面臨6級的地震。
此外，其他4個斷層線周圍發生地震的高風險地區則是森州的瓜拉庇勞（Kuala Pilah）、霹靂州的曼絨（Daerah Manjung）和天猛莪（Temenggor），以及登嘉樓的肯逸（Kenyir）。
該份研究綜合了過去25年的相關數據顯示，除了上述地區，沙巴和砂拉越也有發生七級大地震的風險，這些地區分別是沙巴的蘭瑙（Ranau）、拿篤（Lahad Datu）、古達（Kudat），以及砂拉越的民都魯（Bintulu）、尼亞（Niah）和美里（Miri）。
「發生地震的原因是因為板塊不斷移動和碰撞，而馬來西亞位於被澳洲和菲律賓包圍的歐亞板塊之下。我們的研究也發現，馬來西亞的地震高風險地區多為人口密度高、充斥摩天大樓與高速公路的都市地區。」阿茲蘭表示，並補充在今年土而其發生大地震之前，該研究小組已經會見了各種機構，尤其是地方政府，以制定「地震風險地圖」。風險地圖不但可以用來識別地震風險區域，在地震發生時也可用來快速規劃和設計救援行動。
據《星洲網》報導，該研究小組呼籲注意國內的建築物防災措施。
阿茲蘭指出，人們普遍認為，若發生地震高樓有倒塌的風險，但根據研究，實際情況恰恰相反，比起高樓，10層及以下的低層建築在發生地震時，受損和倒塌的風險更高。
「除了地震本身具有地下波和低層建築振動頻率相同的性質，也因為在馬來西亞，高層建築通常都是花費高成本由專業工程師精心設計，10層或以下的建築在建造前沒有經過完善的防震規劃，因此低層建築比高層建築更有威脅力。」阿茲蘭說，並補充兩種方法減少建築物的地震振動。其一為在建築物的框架安裝阻尼器穩定建築物的振動，此方法主要針對老舊建築物；另一個方法則是使用在日本已經普及並被證明有效的「站點隔離」，該設計為在建築物下放置一層橡膠和鐵製的底座，可隔絕地震運動與建築物。
除了建築，市區的道路結構也是研究小組關注的重點，尤其在城市地區有許多錯綜複雜的道路，馬來西亞政府應評估若地震造成道路崩塌，現有的道路系統是否能夠及時展開救援行動。
「揭露地震風險並非為了嚇唬民眾，而是讓民眾有更多時間準備。政府也可以及早採取適當的措施，減少地震的影響。」阿茲蘭表示，並指出多數人不知道馬來西亞登嘉樓肯逸湖水壩曾在1984年經歷過規模4.6級的地震。
針對此份研究報告，馬來西亞大學（University of Malaya）理學院地質學系教授哈末哈達則提出不同看法。他認為就算馬來西亞可能處於環太平洋火山帶，但澳洲板塊與歐亞板塊可能需要數百萬年的時間才會發生碰撞，且從地理位置上看，馬來西亞距離環太平洋火山帶還有500至600公里的距離。
但哈末哈達也指出，馬來西亞的地震多來自於鄰國地震的餘震，尤其同樣位處於環太平洋火山帶的鄰國印尼與菲律賓近年來地震多發，因此馬來西亞確實需要準備相應對的防災措施。且除了地震，哈末哈達也表示當局未來需要監測地震震央是否位於安達曼海或印度洋，因為這可能導致馬來西亞半島的西海岸面臨海嘯影響。
「海嘯也可能導致嚴重的破壞和死亡，就像2013年印尼亞齊北部的地震，該次地震引發了馬來西亞毀滅性的海嘯，特別是在吉打州和檳城州等沿海地區。」他說。
新聞來源：
- Earthquakes could occur in Malaysia in the future, warn experts（Sianr Daliy）
- 5地區有地震風險 專家：隆或6級地震 沙砂7級！（星州網）
- 馬國五區存在地震風險 吉隆坡或出現六級地震（早報）
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：楊士範
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【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
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