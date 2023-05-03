《人選之人 - 造浪者》登Netflix台灣排行榜冠軍，導演：「這些文化、語言是只有台灣人才懂的細節」
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Netflix華語職人劇《人選之人 - 造浪者》開播之後引發台灣觀眾熱議話題，對此，劇中主創團隊，製作人林昱伶、導演林君陽、主演謝盈萱、鍾瑶也各自發表對於好評迴響的看法，其中導演就表示：「我們紮實地製作戲劇，很開心這些努力經營的細節能被好好看見。」
Netflix華語職人劇《人選之人 - 造浪者》自4月28日全球上線，引發台灣觀眾熱議話題，無論是劇迷、政治工作者等等，幾乎都給出不錯評價，而《人選之人 - 造浪者》上線不到3天，也成功登上Netflix台灣每日排行榜冠軍，截至今（3）日為止，仍舊穩居冠軍。
《人選之人 - 造浪者》由曾製作《我們與惡的距離》、《做工的人》的大慕影藝與公共電視共同出品，此作從籌備到完成歷經超過三年，並再度由《我們與惡的距離》林君陽執導演筒，而編劇則是簡莉穎搭擋厭世姬，卡司陣容一字排開則是謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏、潘綱大、鍾瑶、蔡亘晏、戴立忍等人。
而對於《人選之人 - 造浪者》引發的迴響，製作人林昱伶表示：「直到播出前我和導演林君陽還是相當忐忑，不知道觀眾會怎麼看這部戲，所以當看到社群滿滿好評時，一度眼眶濕濕的，作品需要知音，觀眾們給了劇組團隊很大的鼓勵。」
而今（2023）年對於導演林君陽而言，也是執導作品不斷的一年，大銀幕上有電影《疫起》，小螢幕則是影集《人選之人 - 造浪者》，也都是挑戰所謂的類型職人劇，前者是醫療，後者則是政治幕僚。
談及首度拍攝「選戰幕僚」新創職人的心得，林君陽導演表示：「接下《人選之人 - 造浪者》和當年籌拍《我們與惡的距離》的心情滿類似的。和當時一樣，我們都不知道這樣的故事會帶我們走往何處，混搭的類型、切進真實世界的鋒利觀點、期待各種換位思考的可能。」
而對於《人選之人 - 造浪者》開播之後的好評，林君陽則說：「謝謝願意在假期時間陪伴劇中角色經歷這場選舉的觀眾。我們紮實地製作戲劇，很開心這些努力經營的細節能被好好看見。」
林君陽也提到《人選之人 - 造浪者》當中的台灣味、文化細節、語言表達是只有台灣人才懂，「尤其看到很多人在討論語言，看戲時聽到自己熟悉的語言會多讀到很多情緒和言外之意，這就是台灣戲劇有魅力的地方。」
林昱伶則是補充：「印象深刻是大家談《人選之人 - 造浪者》幾乎都會提到編劇，這是他們首次創作影視劇本，替簡莉穎和厭世姬開心；另外，有一些我身邊的朋友，把他們過去經歷如張亞靜（王淨飾）般的處境故事告訴我，並說他們在看戲時得到了療癒，讓我非常非常感動。」
至於片中主演謝盈萱和黃健瑋，兩人在學生時代就已經在北藝大戲劇系認識，踏入表演藝術產業之後，也曾合作過林奕華、陳培廣導演的舞台劇，至於影集部分，也曾共同參演2014年醫療劇《麻醉風暴》，此次在《人選之人 - 造浪者》是兩人睽違9年再度同台於小螢幕演出。
對於本作品各界的回饋，的謝盈萱表示：「我覺得每個人的回饋都不同，有人對職場的階級有感，有些是家庭與工作的平衡有感，有些是對親情友情愛情有感，還有生活中那些無力的妥協……等等。我想很多細節，觀眾都找到自己可以帶入方向。這都是這齣戲想說的，我很高興一一被閱讀到了。」
至於除了政治幕僚生活引發共鳴之外，劇中謝盈萱飾演的翁文方與鍾瑶飾演的朱儷雅，是女女同志，此支線也引發許多觀眾的討論，鍾瑶就表示：「當然還是翁文方這個角色很成功，讓大家看到不同以往女主角的特質，而我們當時在設定這對CP時，就希望可以擺脫刻板印象中『男女』之分的同志情侶，希望能跟盈萱創造同性之愛的同等價值，這可能是大家喜愛的原因，再加上兩個女生都很有能力很獨立有想法，只要看到這對CP，很難不喜歡吧。」
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核稿編輯：羅元祺
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